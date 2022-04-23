走不完的爬坡階梯　坪林三星「鬼子瀨尖山」有觀景平台賞美景

健行筆記 / 健行筆記Mary Lee

淑芬約走雄鷹, 坪林三星之鬼子瀨尖山(大尾山步道), 沒走過, 來去! 新店捷運站搭8:30/923公車

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坪林站下車

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過坪林拱橋

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再穿越馬路後, 就是坪林石雕公園了 

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入口處是九龍球石雕裝置藝術, 旁邊有停車場

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在九龍球石雕旁有大尾山登山步道導覽圖

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到齊整裝後, 往前頭步道出發, 狗狗開心地在前頭等著

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經咖啡館

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步道兩旁有很多可愛的石雕作品

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階梯上來後, 是個展示平台, 放置著各式各樣的茶神「陸羽」石雕像

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這些石雕都是由新北市慈善會所捐贈

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各自拍照後, 接著往斜坡上去

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山坡上種了很多的茶花, 此時正盛開著

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往下看, 展望不錯, 可眺望坪林景色

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往鬼子瀨尖

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接著, 來到了觀景平台, 休息欣賞風景

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弟弟的伙食實在太好了, 給弟妹養的圓滾滾的, 休息時不忘加減做運動

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從平台往下看景色更美

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休息過後繼續往前走

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春天到, 處處可見花絮帶著種子隨風飄散

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接著就是一路爬坡陡上了

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慢慢走不趕路

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累了就停下休息

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再繼續往上爬

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原來是是隻很特別的小昆蟲, 哎呀, 可惜不小心驚動了, 躲起來了....

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鬼子瀨尖, 走不完的爬坡階梯, 果然有尖的都不好惹

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隊長說, 這次只走鬼子瀨尖山, 另外兩星以後有機會再來!!!

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路旁到處可見雙扇蕨

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隨著春天, 紛紛冒出嫩芽, 還有很多不知名的蕨類, 生態豐富

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走走停停再拍個照, 等著走在最後的杜隊長到

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眺望坪林交流道

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帶隊的狗狗, 大概沒這麼輕鬆過吧, 哈哈

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12:00左右, 終於抵達鬼子瀨尖, 又名大尾山, 海拔636公尺, 坪林三星之一, 土地調查局圖根點基石

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休息用餐, 弟弟的便當總是讓人垂涎三尺啊, 可以搭伙嗎?

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吃飽休息夠了, 繼續往前走, 路標已換成和尚髻山...

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岔路口, 隊長研究著要怎麼走...

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稍等一下啊!  吼吼吼, 走在前頭的幾個早就不知飛到哪兒去了....

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呵呵, 隨行的領隊狗狗都等到不耐煩了...

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經過雞舍

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經兩兄弟茶園, 路上不時還可見到盛開的櫻花...

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慰勞一下我們的領隊狗狗, 辛苦了

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坪林到了

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過橋搭車, 诶, 怎麼隊長他們都沒跟來? 好像說要去哪裡吃甚麼好料?

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3:14 跟淑芬明天還有行程, 早點回家休息妥當!!!

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中正路口下車, 淑芬說這家麵線臭豆腐有名, 嘿嘿, 買回家省煮一餐!!!

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步道 環島 裝置藝術

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今早第三次走狗殷勤古道，首次與七位觀音山山友由仰德大道公車福音站啟走(2019/01/27)到平菁街42巷賞櫻後、再至台北奧萬大；第二次5與7由至善路沙崙站啟程、走平明步道、溪山古圳道、平菁步道到平菁

小孩也能輕鬆走　南投惠蓀林場「杜鵑嶺步道」景色宜人

杜鵑嶺步道是惠蓀林場規劃的五大步道之一，去年（2021）五月發生森林大火，樹林全被燒燬，經過幾過月後，很多樹木轉白，遠看一片枯枝，實際走上步道，卻不覺得荒涼，反倒覺得景色還蠻美的。 這條步道之所以命名

彷彿置身魔法森林　一天收穫大崙頭山、剪刀石山、金面山

* 2022/03/09 週三（2-2 大崙頭山→金面山）《春光爛漫的翠山步道→小溪頭環狀步道→大崙頭尾山→論劍山→剪刀石山→金面山》 3月9日08：30參加朝陽隊由翠山步道走到大崙頭山, 10：4

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