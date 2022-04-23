走不完的爬坡階梯　坪林三星「鬼子瀨尖山」有觀景平台賞美景

淑芬約走雄鷹, 坪林三星之鬼子瀨尖山(大尾山步道), 沒走過, 來去! 新店捷運站搭8:30/923公車

坪林站下車

過坪林拱橋

再穿越馬路後, 就是坪林石雕公園了

入口處是九龍球石雕裝置藝術, 旁邊有停車場

在九龍球石雕旁有大尾山登山步道導覽圖

到齊整裝後, 往前頭步道出發, 狗狗開心地在前頭等著

經咖啡館

步道兩旁有很多可愛的石雕作品

階梯上來後, 是個展示平台, 放置著各式各樣的茶神「陸羽」石雕像

這些石雕都是由新北市慈善會所捐贈

各自拍照後, 接著往斜坡上去

山坡上種了很多的茶花, 此時正盛開著

往下看, 展望不錯, 可眺望坪林景色

往鬼子瀨尖

接著, 來到了觀景平台, 休息欣賞風景

弟弟的伙食實在太好了, 給弟妹養的圓滾滾的, 休息時不忘加減做運動

從平台往下看景色更美

休息過後繼續往前走

春天到, 處處可見花絮帶著種子隨風飄散

接著就是一路爬坡陡上了

慢慢走不趕路

累了就停下休息

再繼續往上爬

诶, 前面大師在拍甚麼呢?

原來是是隻很特別的小昆蟲, 哎呀, 可惜不小心驚動了, 躲起來了....

鬼子瀨尖, 走不完的爬坡階梯, 果然有尖的都不好惹

隊長說, 這次只走鬼子瀨尖山, 另外兩星以後有機會再來!!!

路旁到處可見雙扇蕨

隨著春天, 紛紛冒出嫩芽, 還有很多不知名的蕨類, 生態豐富

走走停停再拍個照, 等著走在最後的杜隊長到

眺望坪林交流道

帶隊的狗狗, 大概沒這麼輕鬆過吧, 哈哈

12:00左右, 終於抵達鬼子瀨尖, 又名大尾山, 海拔636公尺, 坪林三星之一, 土地調查局圖根點基石

休息用餐, 弟弟的便當總是讓人垂涎三尺啊, 可以搭伙嗎?

吃飽休息夠了, 繼續往前走, 路標已換成和尚髻山...

岔路口, 隊長研究著要怎麼走...

稍等一下啊! 吼吼吼, 走在前頭的幾個早就不知飛到哪兒去了....

淑芬篤定的說, 順著產道走就沒錯了啦...

果然

呵呵, 隨行的領隊狗狗都等到不耐煩了...

經過雞舍

路標往茶業博物館, 天氣熱到彷如夏天, 艷陽下揮汗如雨, 問淑芬, 這樣還去環島嗎?

經兩兄弟茶園, 路上不時還可見到盛開的櫻花...

慰勞一下我們的領隊狗狗, 辛苦了

坪林到了

過橋搭車, 诶, 怎麼隊長他們都沒跟來? 好像說要去哪裡吃甚麼好料?

3:14 跟淑芬明天還有行程, 早點回家休息妥當!!!

中正路口下車, 淑芬說這家麵線臭豆腐有名, 嘿嘿, 買回家省煮一餐!!!