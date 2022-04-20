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彷彿置身魔法森林　一天收穫大崙頭山、剪刀石山、金面山

健行筆記 / 健行筆記Mandy Lin 林香梅

* 2022/03/09 週三（2-2 大崙頭山→金面山）《春光爛漫的翠山步道→小溪頭環狀步道→大崙頭尾山→論劍山→剪刀石山→金面山》

3月9日08：30參加朝陽隊由翠山步道走到大崙頭山, 10：40 在乘風堡景觀台團拍結束行程後兵分二路. 絕大部分隊友加碼往雙溪溝方向經梅花山至帕米爾公園. 我、先生以及四位隊友則下坡到碧山路, 四位隊友向左走欲往碧山巖, 我和先生則是向右走翻山越嶺攀登大崙尾山、論劍山、剪刀石山、金面山, 以利就近走路回家.

從乘風堡下坡到大崙頭山登山口是寬闊好走的石階和土路, 兩旁綠蔭夾道, 生氣蓬勃. 在碧山路旁有一面百年歷史, 因鄰近大崙頭尾山親山步道而命名的「大崙湖」. 它是早期因應農業灌溉用水需求, 所挖填的半人工堰塞湖, 當地居民習稱為「埤仔湖」, 意指小水塘. 只可惜其環湖木棧步道已封閉多時, 未見修繕, 無法一親芳澤靠近欣賞碧綠濃郁如翡翠般的湖水, 及漫步瀏覽湖畔的美景.續往前行, 在碧山里加壓站第7配水池旁邊, 有座竹林祕境, 走上木棧道可以瞭望大崙尾山和陽明山群峰的秀麗景緻. 不久來到大崙頭山和大崙尾山的分水嶺, 鄰近碧溪產業道路登山口, 矗立著「白石湖」三個大字的地標, 一旁有一隻可愛的青蛙石雕, 下方巨石上刻著紅色的「內雙溪森林自然公園」, 極為吸睛.從大崙尾山碧溪產業道路登山口進入, 映入眼簾的是一條筆直寬闊的雪白小石子鋪面路徑, 在陽光灑落下彷彿鑽石般絢麗奪目, 走在其上發出刷刷的聲音, 感覺美妙又有趣. 碎石路延伸到大崙尾山拓印亭, 我們取右走山徑拾階而上. 途中左側有棵樹上掛著紅字「大崙尾東峰 H392M 」的標示牌, 續爬石階向上, 左方也有一顆碩大的樹抱石, 印象中多年前此處設有一座觀景台, 但因年久損壞而拆除.終於爬上大崙尾山山頂, 石板路兩側樹木林立、清爽宜人. 右側有條小徑可通往一塊巨岩, 以往可站在巨石上眺望山巒疊嶂, 而今已被長高的樹木遮蔽視線, 無緣盡攬勝景. 巨岩右側許多年前遍植花草樹木、花團錦簇, 如今已雜草叢生、一片荒蕪. 巨岩後方的觀景台早已傾圮拆除, 徒留旁邊的單槓聊備一格.折返走出小徑右轉向前行, 即可看到右側涼亭旁地上的大崙尾山臺北市加密控制點1073號基石, 舉牌「大崙尾山 451M」放置於旁邊路標的木柱上. 繼續步下石階往金龍產業道路, 接近產道出口前有一大片廣垠的空地, 樹木枝繁葉茂、高聳雲天, 宛如置身魔法森林裡, 真想停留此處, 放空冥想, 享受這片大自然的靜謐祥和. 怎奈一向走在前方健步如飛的先生已快走到金龍產道, 我只好快速地為樹兒們留下倩影, 快馬加鞭、迎頭趕上.金龍產業道路的彎道護欄有一處可遠眺山巒和市景, 夜晚時分更是內湖觀賞燈火通明的臺北市夜景的最佳場所之一. 接著踢一小段馬路後,右轉彎進山路走抵3.1寮仔休息站. 先生拉了幾下單槓伸展筋骨後, 繼續向上走原始土路、偶有樹根錯綜盤踞的金面山步道. 途中右方有塊空地, 地上有顆論劍山的基石, 上回來訪時尚有標示牌, 如今不翼而非, 只剩下電線桿上手寫著「論劍山 H266m」.

走上金面山山頂岔路口, 右轉是往下到論劍亭、大岩壁、內湖清代採石場遺跡等等景點, 我們取左往剪刀石山、金面山基石, 由環山路三段出口走路回家. 已晉升健腳的先生一衝向前, 早已站上從碧山巖方向看過來, 山頂巨石形貌有如鳥嘴般尖銳的剪刀石, 擺好勝利勇猛的英姿, 等候我前來拍照. 這兩年他努力克服懼高症, 重新站上剪刀石, 逢人便高興地訴說著他的喜悅. 不過對於五寮尖的峭壁雄風, 他仍舊敬謝不敏.金面山步道是一條非常熱門親民的登山步道, 位於五指山系的西南稜, 分為金面山與小金面山, 地質中的安山砂岩含有石英, 當太陽照射時岩石有如黃金般璀燦閃耀. 每逢天氣晴朗的假日經常人滿為患. 這天有好幾隻狗狗也跟著主人忙不迭地上上下下攀爬奇岩怪石, 惹人憐愛. 山頂的剪刀石山海拔雖然僅有258公尺, 卻頗具高山的雄偉氣勢, 可以俯瞰青山綠水、內湖大埤及臺北街景, 視野遼闊、風光明媚, 直叫人流連忘返.在山頂拍完美麗誘人的風景照後, 取左下尋找我心心念念的金面山基石, 沿途巨岩錯落起伏、崢嶸嶙峋, 山林美景隨侍在側. 在半途的路中央總算看到金面山的土地調查局圖根點和標示牌, 完成了我朝思暮想的心願. 續往下走依然是趣味十足的岩石路, 有的路段必須拉繩輔助, 以策安全.接著走到泰安亭, 亭前有優美的風景展望, 亭子下方有繽紛多彩的花圃, 象徵愛情美滿、百年好合的百合花嬌妍怒放、鮮豔奪目. 隨後於泰安亭下方取左行下山, 走過一段土路和木板路交織的綠蔭山徑後, 終歸抵達環山路三段登山口, 賡續踢馬路回家.此行欣賞到了大自然界的三種瑰寶：翡翠、鑽石、黃金, 雖然不是真正物質上的擁有, 但是天馬行空、 任憑想像, 仍然可有心靈上的富足與優渥, 這就是走出戶外, 邁向山林湖海的無形收穫.?️ ? ? ? ? ?️ ? ? ? ?行程：620公車到外雙溪(故宮)站→外雙溪(至善)站轉乘棕13公車到中社路二段「大崙尾山」終點站集合→翠山步道→長壽坡→碧溪步道(華朋觀景亭、撲克紅心平台、撲克方塊平台、撲克黑桃平台、撲克梅花平台)→石頭厝→太陽廣場→大崙頭森林木棧步道(小蝸牛平台、小青蛙平台、老鷹平台、樹之亭、巨石群、小蝴蝶平台、小松鼠平台、毛毛蟲平台)→大崙頭自然步道→大崙頭山 H476m, 小百岳 #008, 臺北市加密控制點 #P005→大崙頭山親山步道拓印亭→乘風堡景觀台→碧山路大崙湖→竹林祕境→大崙尾山親山步道碧溪產業道路登山口→大崙尾山親山步道拓印亭→大崙尾東峰 H392m, 士林街造林地境界標→大崙尾山 H451m, 臺北市加密控制點 #1073→金龍產業道路→3.1寮仔→論劍山 H266m→剪刀石山 H258m→金面山 H181m, 土地調查局圖根點→泰安亭→環山路三段→內湖路一段→港墘路→溫暖的家。

??????????#健行筆記app更多相片另存於相簿：https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=37943

大崙頭山乘風堡景觀台團拍：

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下坡往大崙頭山乘風堡登山口：

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大崙頭山乘風堡登山口：

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大崙湖 (環湖木棧步道已封閉多時)：

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竹林祕境：

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從竹林祕境瞭望台遠眺大崙尾山和陽明山群峰：

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內雙溪森林自然公園：

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大崙尾山親山步道 碧溪產業道路登山口：

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大崙尾山親山步道：

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大崙尾山親山步道 拓印亭：

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大崙尾東峰 H392m：

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樹抱石：

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大崙尾山山頂的單槓：

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巨岩前的風景已被樹木遮掩：

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大崙尾山 H451m, 臺北市加密控制點1073號：

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大崙尾山親山步道：

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由金龍產業道路護欄邊賞景：

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金龍產業道路的彎道：

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3.1 寮仔：

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3.1寮仔旁邊的單槓：

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論劍山 H266m：

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論劍山的基石：

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大崙尾山、剪刀石山、金面山步道採石場支線的岔路口：

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剪刀石山：

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剪刀石山上, 巨石嶙峋：

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由剪刀石山山頂眺望美景：

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下坡往金面山基石：

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金面山 H181m, 土地調查局圖根點：

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金光閃閃的金面山：

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泰安亭：

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從泰安亭眺望市景：

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泰安亭下方的花圃：

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往環山路三段：

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大崙尾山 H451m：

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由翠山步道走到內湖港墘路的軌跡圖：

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步道 登山 美景

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