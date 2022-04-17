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谷關七雄中展望No.1！「東卯山」360度好風光　最適合新手的登山步道　

健行筆記 / 健行筆記九味

東卯山谷關七雄排名第五海拔1692公尺 / 單程距離:7K  / 高度落差:1000M原為台電之保線道路 沿途 會經過三座台電電塔跟唯一一座涼亭山頂設有大型微波反射板，視野遼闊，擁有360度絕佳的好風光 登山路徑呈和緩的之字坡向上攀升，寬大好走，是座很適合新手的山 登山步道谷關大道院起登，大道院設有停車場跟公共廁所 步道在0.5K跟2K 皆有跟德芙蘭步道相連接 步道在最後500公尺開始有絕佳展望並為石頭道路一路到山頂 在東卯山頂 平台相大寬闊 視野更是谷關七雄中最棒的一座 很適合登頂後好好享受山頂悠閒時光的地方

總結來說東卯山是一座平易近人非常好走的登山步道 適合新手與闔家前往本次花費時間四小時四十分10:10 大道院10:25 登山口11:05 第一涼亭12:30 東卯山13:05 開始下山14:50 大道院

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詳細影片

本次照片

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步道 登山 谷關

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