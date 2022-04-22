搭碰碰車穿越顛簸山路　下車攻頂台東大武「加奈美山步道」只要10分鐘

加奈美山，又名 甘那壁山位在台東縣大武鄉， 海拔780公尺山頂有#330土調局圖根點一顆， 以及一等三角點基石為編號95小百岳之一。 出發前參考的資料有: 1. 自行開車， 但查詢的資料都表示， 路況不好， 最好是四輪傳動。 所以不在選項內。 2 搭乘接駁車， 費用一人約在500(來回)(要視全車人員數， 若僅2人搭乘費用更高)3.租機車從 加津林道 ， 或是 愛國埔聯絡道路前往距離約在7-8公里， 租借機車半天約300元， (不過前一天與我們在巴塱衛山相遇的山友表示:因耗損太嚴重， 機車行老闆沒有出借)4. 從勝林山路口 徒步...這回定的台東住宿比較便宜省了一筆費用， 於是我們從原來租機車的方案改成搭乘接駁一方面考量路況， 再來考量時間緊迫，(這天的目標是巴塱衛山, 加奈美山， 太麻里山)結論是: 還好搭乘接駁， 雖然費用較高但近一小時的顛簸山路實在不理想，騎機車一趟下來， 肯定耗費精力體力。 題外話: 體委會， 為了推動全民登山運動 在普及性考量下以台灣 各縣市近郊山區為標的所甄選出來的一百座較具特色或具代表性的郊山雖說有開車就能抵達輕鬆的小百岳也有手腳並用大魔王級的小百岳單以加奈美山而言， 從接駁車處至山頂約莫10來分鐘不知會不會有其他山友和我一樣可能只有來認證才會走這一遭。

加奈美山 步道 相簿

出發前， 原定下午2點的接駁車， 行車順利下提前到12點， 又因有接續的接駁車再提前到10:40左右， (不過， 時間更改後僅剩下我和eva， 因此費用高一些)行駛在台9線上， 一路欣賞著蔚藍海岸下前往與接駁車將約處: 加拿美長老教會

加拿美長老教會前，掛著一面國旗， 在藍天下， 特別醒目 。 這裡有著無敵海景， 我和開車大哥閒聊， 每天睜開眼都可以看見太平洋很幸福吧大哥有點驕傲地說: 2樓的視野更好....

我們預計座這台發財車前往， 行車時間約50分左右， 下車步行到山頂約10分鐘所以這趟約2小時的山行， 就讓坐在車內的我們， 來分享讓人心驚膽戰的路況。

車剛啟動， 還能看見海景

彎進產業道路( 因為坐在後座< 沒法確認路線， 回程經過 愛國埔 的教會)猜測大哥應該是行駛: 愛國埔聯絡道路

漸行的上坡路上， 有些淤泥...

從產業道路

進入泥土路

也許是熟門熟路(大哥表示: 他的檳榔園就在加奈美山後方) 因此這段山路， 很常開隨著車行， 亂石， 爛泥， 還有兩側高低的樹， 總是在車行過....一路唰唰唰的掃過車棚...

一路顛頗搖晃下， 開了近50分鐘的時間， 搖晃的我和 eva說著: 應該在坐車前先吃顆暈車藥...

11:23 看到左上方有個狀似水塔就抵達前往加奈美山的路口， 大哥除了將車子行在這裡也陪著我們走到山頂。

11:35 因為只有一條路， 加上還有布條， 勇敢前進。

11:40 樹上掛著: 勝林山， 大竹高山， 加奈美山的箭頭標示

11:41 從看到箭頭標示: 約2分鐘就聽見健行筆記小百岳尋寶的聲響

11:43 先瞧見土調局的圖根點。

11:44 一旁便是我們搭乘費勁的發財車來取的小百岳三角點

11:53 周遭都是雜草， 沒有特別的景致， 拍照後隨即下山

12:06 繼續坐著車....一路搖晃...

12:18 許多路段都是爛泥， 不禁慶幸沒有騎機車上來。

12:34 終於離開了顛頗的山路

12:35 經過的應該是愛國埔附近的教會

從接駁車停車處至山頂的山徑， 多為碎石及雜草叢生即將至山頂處， 小部分的濕滑。 底盤過低的車子， 得留意還要有車被刮花的心理準備爬山嘛， 安全最重要，萬一刁車或在山徑上前進退後不得， 也很傷腦筋。 很慶幸，省下來的時間， 還能去太麻里山， 還有在金崙泡一池暖湯^.^

城市漫遊。 gina

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