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2小時搞定「蓮華山古道巡禮」　上下坡只為造訪巨楓神木、飛龍池、五分埔山

健行筆記 / 健行筆記黃智彬

今日一連造訪了蓮華山古道群、巨楓神木、飛龍池及五分埔山等，仔細想了一下這樣的路線似乎似曾相似! 沒錯，讓我憶起獅頭山風景區也是如出一轍，如連接獅頭、獅尾的古道群，好比今日的龍頭、龍尾古道群；古道上的七星神木(樟樹)也好比今日的巨楓神木；在三角點的部分，猶如獅頭山(小百岳)、猿山對比今日的五分埔山! 但這裡還有個特殊景點是獅頭山所沒有的，那就是步道旁的關西營區，行走在這聳高的圍牆旁，就讓我想起九年前新訓的點滴，當時打靶徒步上山的情景至今還歷歷在目! 看到了上面的路線及景點，是否您也腳癢了呢?! 趕快出發去走走吧

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三聖宮勒石路線說明三聖宮入口處的停車場出發，面對勒石取左走一段上坡路抵達飛龍步道登山口。一開始沿著原始山徑及卵石路上山，遇巨楓神木指標後取左一路往下切，經過民宅菜園後抵達神木! 接著再沿著一旁山徑上攀回到飛龍步道! 在此取左一路直行，遇到飛龍池指標後取左走載熙古道下切! 抵達後原路折返續走飛龍步道! 再來會經過營區圍牆軍事教練場等一路抵達龍尾休憩區，在此依指標先往118縣道，途中遇五分埔山基點後繼續下切抵達土地公廟! 之後取左由工廠前方繞至其左側，後方有一條上山山徑返抵龍尾休憩區! 最後沿著往三聖宮指標走階梯下山!行走路線紀錄如下：透過Strava顯示的經過時間02:07:38、爬升高度402M、行走距離6.61K

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一、三聖宮  飛龍步道 → 進香古道 → 巨楓神木 (距離1.3K 時間26min 上升105m 下降84m)沿著鳳山溪旁的堤防路，右轉後過橋抵達三聖宮下的停車場，此時一陣香氣撲鼻，原來是一旁有台貨車在兜售蜜番薯、烤番薯，這裡只有這台車在擺攤也特別的引人注目!

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在三聖宮勒石旁瀏覽了一下，循左側的道路出發

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一段上坡路後，若要前往三聖宮可取右沿著道路續走；在此取左往飛龍步道入口

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飛龍步道又名迴龍步道，由此導覽圖看來確實猶如飛龍般，盤旋在三聖宮後方的蓮華山群AVvXsEgqJOZJWSWphB4q5ay-G6vqCG-Zl_NlZoifo7j5QhL0DMclo5x7Gh6weNjDdp_77acM52gbYqeTm6tQZnUQnAphH2RN7vn0Zhsu-NliKBrTm2qhtsGumD0dofFeRRa13FmevsDAGUwL6udMN5P8jOqMM2NS9oaWXAhIH2b_qjC6myHxxciyJySVbMeg=w640-h480

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步道旁的停車場

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這裡是飛龍步道的入口處之一，另一入口在崇聖亭旁

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這裡走的是原始山徑，路況清楚不至於迷路

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出現古樸的卵石階梯

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連續上坡路段

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步道的卵石路維護的很好

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遇巨楓神木指標取左

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在此進入進香古道

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這條古道路況不如飛龍步道，在此是一路的下切

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這裡是鳳山溪的另一側聚落，剛剛的進香古道是先民前往三聖宮的山徑AVvXsEhzTvYcFD6VEQZr1hmMTvT9WrO5BJGqvhzensX5xoCrW3HOa1svtEvem7txR9fHJ61NiiG8x4Vz5H0yUdbaAv7Bb9OJWJXSGvLwhz2WNOJLzQ4ZZ6tvh7fxvEyy4ZoymcvrhmGuexkxhlXkt5aULoidyhQCDeFrHcDkjhb6rBf2KUFDXJ80zN8SL3uB=w640-h480

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走上菜園旁的小徑，眼前出現聳高的樹木

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走近一看，樹旁簡易的香爐、燭火可確定是巨楓神木，這好比獅頭山古道的七星神木也是有在地居民祭拜一般

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二、巨楓神木 → 採茶古道 → 飛龍步道 → 載熙古道 → 飛龍池 (距離1.4K 時間26min 上升106m 下降81m)續走神木外圍的左側小徑

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繞至後方出現另一段上山路 - 採茶古道

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呼~ 一路的上行走起來還挺辛苦的XD，還好目前天氣涼爽，否則夏天來肯定更累人

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回到飛龍步道，在此取左續往飛龍池

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AVvXsEihzmBFpxDQLaJvzcsO5rCST7Lio_IdoN6tBqZdp8-vbGcHMW_4MYU2oBVBasdSkwQT0Z4-wT6cKdPABdOGVY97KJeYzLSbfQwx4NDsQOqA83ORl5YksvwaUTPa9HYENWA3Ze0DreNdudX6200na6XZzUXGil8gvtsR0xeRVBZG1Ae7Wi1wS89l6rAp=w640-h480

行走在這平緩舒適的步道上，稍稍緩解剛剛上坡的辛勞XD

AVvXsEh02ATJdNiLYCI-ci6ViEWS2rW5s7FU9H2JI1iSxa3OSS8JHdzVLiQ-C8HWwRgfiREnIyZKA3RtbfxSTCdsPQvSXxADm_8utIxeYqcnLdaGJmITa_CrknDA8jDbREBeAnyyPG8LAJxq3ojMPgYhjX0AGa5Lx2JvV_7cvSvFsC5n3KjLCl50pA_intdB=w640-h480

地上的松果

AVvXsEjArVkub8J9ed_7df_eiYMWKkPQJ2fNEmUdF7nq7EGGVQ42O6EMUC3ToIpWhnVuZHbU6dMF6_dk6iT-StxE33STPyFUKFPyDokhu4VBKQfcJqYGBWdnfN3NYv7cJVGkPIL6LkTRZSrSb3MT5rTsbjAmv5BHLwMoxqI0Z8XaTROVIEVbOMlJsf3WqanM=w480-h640

AVvXsEg1bbGGR_ZteIiqPp0U9RLVMNN07zwYTehBBV2lap9323f8Pa4Lhn1YshkYq9CQIOkipFukJvDUkx56Dc_sw8-okyEizadMbw6Mp4sbu3CVZ7saBsM0qR6TXKroXU0Fj1dmgR25Wzyao5NgTfErlfjh7BDMrFkSVf4pblPh5YXmAchoByC9VxANvMcM=w640-h480

AVvXsEgHqMsrxFpURQLoW-MD_FLXKnDW6EfWaug4LzttGEBrpoiz_pmdE0k0jBlJcF0FeCgXlQbGEu95l6gkU1GnCz5tjxMvdcihzUe70qL_A5nBPnBkTEa10rH2oBAHModpSWPfTX8rQe1LMXNfokwx-nJ_U7mDOxIsWmY8ck4peKGnXgqTFaombFVxv6Sq=w640-h480

AVvXsEjEzZhcoJR17RMRFDpE7JpU47tWnx_FiSb-3Y6kf5Be8q_LbPEIm7hdX74Aqufx6sLtBj6Pjgss2YdLLDuK9gEvTLGHuUd7HFJP6iWlJHezVCzm0h6YADOj7g3KD19xfIw9EwOQsX4xSk45sQ5v1kF8kfU8ON-CF3oznyXBB5lnbIlWiZhP3PlnimZF=w640-h480

AVvXsEhg3cxZkdR_xLc7wlA8tUBea0v51bZqrxKAxjbdDk7_zEQkbe5SzVxGI9Utko8QWL_ydDGQ4CbxOolypqWXgl6W8Bs94Tz1tOjvDFV1fIGS_PF0xdMnmm-bAV3nYwEgeIoFi5xuc7u7A7JPynWSZnpGh37jzr2hZVpxH2qbqJ_-ucMgyeXXHPQYT1uw=w640-h480

AVvXsEiBWXZYT8wf7DHL2BhzOPGE4e88MmtBZJcMNKZWPqIbaLkvp9WSDXFK_IOLKL4PVH-ubr6XE8IU-HvBF7mmbLISnIX19AVbE7pAhUIakomUt7y9iGYQZ4FAYMXvSTPl7yYAcBYQMQ8KaY5dc5_DlQ_k8komsCmsJYi7lBaO4LXhpeZbb2nYHsqCe3Ov=w640-h480

轉換成水泥平面

AVvXsEgxEmRHtwDeEPTJh_KiRQ3FBj9OBGbsny7_HF4yMZA4aBKuQ05o7cc6Buc2gRel6JBriuZVibaAmvX9D0j_OxltiySy18gGHC9y-ZxaOAtnoqlSwLcjGW7aSnALN-xevYhZKrTEiM6l_WvnpxOaNjCJz1hMa4lP81y391ExBfAiyHp4ivHzmwhOky15=w640-h480

不久抵達龍頭休息站，在此取左續往飛龍池

AVvXsEgiz8Aws7NAB1jYoIWldxRU_kRsQdZ6HxgCF6HeR1e6aCsTAAunifnKSD5VINYQ2MQHNLWjfmZMD0K_ho_d7QLol5XXMkFw9yVh_ditcg0_-osogVifbdA8fs4lJIn--ccTJ5iP5ei1qUxgpG4oD3vMyRCtuQQY3KsBn3CUb1KINGIJQxndnFpc8KaK=w640-h480

AVvXsEjkCNvEV-IqlrdQ604oQwX6cAPjtFUStwPx_oD2j7lQlluziTaXYjykrhFQ6IqzN7NCHBLyMv95rpcktW_IlfmAIUGnzBHhUBHb46EKYOMNTHS0fpI7P2MHM17XeLWxstEfe8RlOH3jXx0Ouwuo6TldlY5Fg_1kfw9sKbA_DdlLkdOPK_vTvTZ43jys=w640-h480

這是條下切路段，名為載熙古道

AVvXsEg-gOoSN4e6HrrR1sQYltW8ZMdxxPrD4o8xFYw0RapyGZqsm7Qj1nD14ld1KQc8yoP85hQGEP9WSh03JgF7Xfeao5Jpd0GUw13TXKR-cpbAey_Ra1fyaS3hWbFeZK_mD-w0TsQBjVAVj2gyCChYTyPyRdgt4TpKF0_QwuMOqHCjIsPyH_cxeuqKpr1U=w640-h480

AVvXsEgmPu9KwgFvMz95ESdKyOfRPQR4WfHfwg4qDB84OLOlhJdMVIqx6GG35adchfHnkZVCw4w2W5I5Io0ZQqC_k-aT6CLywPZO5d7OpaEioCHSd7jeFit667K6GzefQcwVmEf4zMb-pWX_9fd4Ct5K-POda6a8HYE33MkN4RyAjy75QHzMlk19t85pXP0Q=w640-h480

AVvXsEiHcBNzqJplzUKTcpevUIeB-g-1iVPWb7W8f6Jq6UDSayT59yaca3vd5ngfm-YPzPh1R80-ogHPebVM2Xu3uUtfeHeSqf65yPikbCjBU-sXfqqn6qj3lVBrg63rsLBlGgG8BPmKsCKrWh7g38NCcl9YRCvhbEjxP2VdHxuEAtMhTz_Nvmv1wJXANmVK=w640-h480

AVvXsEiHaB_TEFR2EDOSKCkrnZBK3s-GRNA0VLohrzmQIZ41aYWl7y-JHZ6nkeSrdIiTLaKmWXY_WXGhFoS6hVp_ns-EAUpk7YqUdOGTyxsOST8zWMstaB_3_FiEnyuIkBJAqnsn1JbNNG9SK0MD0DC1GHA0oc_fysE2G7FtBf-n_MWCrruDaVKr43lw8ppN=w640-h480

約200M後出現馬路

AVvXsEhyCfH90XyAVtKSOIB33D3Usft0Zrn_4fWcU8zPEOA-Ev9pXhCfhTAt8po0SLcT63D5W8WQiAHXSgaEe-nRKaPTTgpEKhmb07MhS-TxSYBiwYqGYAGagxwvicWbihpFuUo7-icQTFDY0bFzLJJzFQarQyrQTrYt8UJpnZD-sF6V8hSeyAIXfpot0eAJ=w640-h480

這條也名為飛龍池登山步道AVvXsEhHahZC8nThB4RaZI26LSHPEx-vzKzW87280swjmA_HZfsdSvfU5Pvkh9-77RbgrkT5uQTozyYAFK-E-ToWxTwhBxtppDbT6bYfILfAl8XTm1gESODzGxpu8_XPFF2Q-ONzLB2jmEEDaSlf7IVvScgYdXUSq5OAV6RjduYtlxKYBDtNgZ3qiU7yn3aL=w640-h480

AVvXsEhLRoapIAVJ6z8KXH37GpipcCha3Jn7Y_SOeJiW4tP2yIafTrdhC3yYPQeqsyygW6QKvsdz-mFlbFSeAwxhyw8qbJhsLbZZAGtaefiJHYx-upRSWRJVwo_cDgDLbRjC1PWzAonxnGt63M75MxK5dT-hDFCyuoM-hpZC4Laag-BadLovxCu_MFeWq6eN=w640-h480

抵達飛龍池!

AVvXsEhh_ow1aldTbczeJLxeTkoxcyAtJNNSgbcYrL_aa7xKG4QfQrb4mGiAeT69RuTE2RJfabIQ3V7jgZ2K6ccQDOPBcqATrgw8wbQt1TpOiGYfjC6ni2X1C60-0YBIJFnfFvzBx3cHJLDQ0s_4As6HLdKTCKrIbndkDqO7rBUAN2Jp0VIfdy0TGsrcur-g=w640-h480

AVvXsEh_jpC_j2HQxk1iN6pyTUAr1El-5MX-cklfo-p80rwvPdrSxCdjJpbLb1YcD8rmuXZcKwrS-zksynAWtspHcxpVBg2FgmKszN9mCRbBbb7NQxS-Xk4HnOm_cWGGPwArZ2bJ5sUlsG9AgJGqGFeKRQ8LqRu73rx-UEW4C_umk-s4gv0X6ViENpd9UdTi=w640-h480

一旁的休憩平台AVvXsEjC7y38tuOqjpbHy2ThAKrPw3tIJJ_s0YeiKzfl8n3mVeKQx2rkrt-k6E6oSKYSVY96pKlMCMfAjHbbV4M1FtnbClRFbHFp0ZfUQ0N4iQYPaI1U3VVxVbac9iDcrRSMlwShX6AgfwiGLZuS6Vi5g2_Bf0rqIlfwv0WNLJTciQ6cqcHvmkMZ4FoNQe1y=w640-h480

AVvXsEgHZdGbw4wamu_LCnA1bBJz2EFxTx53sFsYs3oQbA8ODWgj2nLELS55yS2g0uG1xBP6Sh2pXmD8Ebk6uhw4szvEyRecgF4K6GG6YDqVSmfkjB1rSz7SFfkcNVpzj1Ar1II9XZpNYkN8604_v2CFMgNtzLwcl8z8DeJx4KPaSUGe7kKZOA03AAzgRKLy=w640-h480

飛龍池隸屬於水利會管轄，為灌溉用水池

AVvXsEgDav0oy_R0gIBnNOj_Ywu6qUa7LoqFH5ybE0rQulQE3KWmJaalPh8rYq2b2GV5zPq9su8xVSVt7lDIIa25D0hy8vXJU-u0_Bon7nxLvpTnPqiZ3D_mSDVe9ABTSFlTkAPF21B2M6K3xhaPJWxRq1hbPhomY2UtiDScxzL1fVCgV_6QCJoh_q0tvjW8=w640-h480

AVvXsEgI4et9CdTjwO2S9KiJd1P4v4nxEjUBkubWhhHdfYoim33nxqmNBsL7CoV_EOxPgQmPgcek3vLER3TrUOiPMzATZzHX3gFshmtq3YrW-p_oBUhgIZGsuNlvda_XdPygABAfOiPtp6_aS7bSJ9ie2rgwZOmVMsuvctwUEkacRNcfxAQQu6wNMVWRwilq=w640-h480

AVvXsEhR9Ln6VgNlufWxJpRGx19Xl-tEbRw23BxtYNm2kBRNE2SDxw6qB5YqnZt6hu7cEPEgCpGIK3H6t_TnPfuQYXHn6X692YtJVIoQk0kcqPDhViwajcoGc_cKQDywyDf_2LhGTxHiiGJb1QnfdzuVinPl7eSpAsVx1q6QPtBki1y0kKtrcZfDMQxUWBMz=w640-h480

三、飛龍池 → 載熙古道 → 飛龍步道 → 龍尾休憩區 (距離1.8K 時間32min 上升83m 下降33m)原路折返AVvXsEj1uZwK-8UPmHIEAo6kNdkl6_12yC-vrRJMEqUNrN16UJLbcFIjWjdHe_Ui5dkCuPkk9q1XB32q7uuwtbR9H9kgRM51jFI6616opSqLwhyw6p1xE9skIJGXvuNpFLKds3Vesken4awPcC47y4-LHiBdduHnOPvkHGPHi8ZC0NjfAukqRX5urvoc1OeJ=w640-h480

要再次上切到飛龍步道，幸好距離不長XDAVvXsEjoa9ZVm2Mgo__SQGG187xty2bajtZYeIB9m6lh-lrwTnBB3nqKynbSnNey5kaLOyNiSA67HUyZrmFUugu75Qo5R4KKak7aAiBItsCZz_DlE_8aTfrEssSlRV8OA81zjHIdatTXZz9vaW0jikbMLYTojFudb8cXBybwHCTX8vtLNWFq8KMan6mAgiPM=w640-h480

AVvXsEj0PCbTxYHJruIIKY8OspjQhAvCJVAc20wTG-TAFv4goGCnIscc_BgUMcX1GhaY7UrVBtTM-XqGh5eV1N455DEhN_tYtnBETwa-jFXZJsBHaDKaEBwX-ao8DfxNe9W36YKaNXa75hrtF9UiRpGMysgstoVcHzjd63t16-eHSvta7Ju1Ev0dERb8cPoz=w640-h480

AVvXsEidIJv6VUbXndQSE3N3lTp3Dc1z6fjYPBoGBcRuPSFI77RRKFFwkXqxdoI1xRfP5a5l7r5boVQs0A1jvklykndQI0gOiwTjyxZADS0gEAP4V4ZLVo7ZXrcpXdi0AbspTnAa74DxEJNlX2FjEPsOmYnQd00OddDYpJ71CPNEWOyjllHoStlGeLTYiPec=w640-h480

AVvXsEiKllusShGlwBMe9dQyOOGQJLzdTLCHCElMH7Uv2LtTveSdb9eFGma6Uj_qMCCRMfMlVS3_8QkYF8NVfYvOlXOCyw0hr3vjBrbXZ0EJBRvcF4RpB6TGXuLyy4WrZiyOfdTCu-c4OOPe7WWR-okL1vzszSRbdG0a0NLllGM4FAjG41BW1u_N11QOIIMT=w640-h480

回到飛龍步道後續走正前方的山徑

AVvXsEjfa8NVfVx2wLtK8E3kSzHVfBmZsf3jG6u4w_ncknTHRfKzwKFF-0UmIE4a45ZWUYCGHSLBQ8oSs6EE3gYp4FZfSjX6QA-nkXLdOLGX_ScYGwIomvqya_woeG982fnYt6LbgHmDdliwFFn8BT00nuKFlNeKqCtffofONHwhfBDdXSChA3BBhmgFBzKK=w640-h480

AVvXsEhy8LCOOFI3fVWqWOrRlwC5qy22u_0P8WF1YjYdWcoFka8I2jRCx16A4vY_MxgEfQ1bY49MobFrjXfW2-yjX90tyCzUUDl_yAAzEiVNbz0KRBon9N3tBIgtI8KkmTqnyUIqp8PrEJbXm59kto8gcWwMPyjxctFLtyxQ2eetEecGwliHeTvWamZDHIYn=w640-h480

AVvXsEgCdrC6ZPKO-Wt3OUstvsntRjOgQyY8cQ6mekF7sURJXng_7hmrVG6msYdNsjM2Cpo_31_keEnmMCSVnrvb0TUh_7YTSIerqit8KIhMsw93ULgeyB5c26O67Ved_IVvGCSwmLyMPekeUoa43r-BuqwHwNNOjeolSV644dCT2czjJ_tUmZhJiRaI3faY=w640-h480

AVvXsEhH-fUobfWcKRNWy1Mik4nSIl_0z7U-BNsLRFcamFxQlvRytSHiyxXe8i_QcsR236XarPxAaIlBm0aYxp6rwxcOzhMAPxRPjDAROnqnyWDoRgP7kZkN74W6P5n_N5hBnR1W5xUiYT_NN7fl7gLqAbclW2N1x_e68KykDVBh3tb9xWk-G02OZIdIGFQn=w640-h480

AVvXsEjAVYlTYMPjEz-uxJITxep0XF7K57B0ZUYvLOUYGjtfOU7m9oj6I19SgCSVoBpoFvVM1EdK_zDmoPwoubeUQxMMxjKQMkM4mTaGZrL4bBnlZcE6cafEOyJYniQ1w1VGUJmAL-iPx8_u5vtyQzhUI15tGvhJKLGZXIj2kLzcngMBhC61BxOMZkgo6ATp=w640-h480

延續上一段飛龍步道的山徑，這裡同樣平緩好走

AVvXsEibH9ztFMGyKAcs4mfCNDD8dXQ2UPADpcKNSqaGKxcYB9CYG5xWp1kUILrNehCU7geK44EVxYFWU3uo-KvMotR_d_afcdN4aFWKwzFlF5sfKZdwscMStG8qzH4AnKlSaWD0nBa1BojKUqt8Py0HdM4FO7q2YPeD5p5cq-AYlgIVc-elNxaSWU5GbF-L=w640-h480

AVvXsEhHWO7dhcv4HrFabM75AduqYnU_oAXiDh-CptwtGzLkJ1yXniURvxU9yyx7koyhzGR1YtwsMn1O3j3sMsZ30CsWo_P9dCBxOyba8HlVFA9iW_u2aJdtnSrp4wwfsXG6uGCqQc7LSFTFC_6Jrs7dl80EbXRx_nK6KMANi00B7lJtXHUbT_83qtFTvwOH=w640-h480出現岔路AVvXsEjTzEqkuVom9eMnad8fYQ3ALydvaqSHQGaTHVNSDX_a3kKz9MSu300LVXM1YEe8gi9knN6BtO9KpGZeKplO4BXmHvdJM5jCL-9P_K9EajBz5WzIVT0iE4N_JWFz6q2RcdSrIap9zKFE25wiN-yYE1jU8-EC0n0qsfzPL7rhXAannzX6j2yfya5fjOWY=w640-h480右側可以通往一開始的巨楓神木岔路AVvXsEgj0EQo22C4gcSmkQr3MKNkPw5QZXFecf2ucZ70N9fEF1zLmK7YFVJBQEncYubY8N3OkPZXDkizZYxCMftyliVoEqzjZdE7Kc3PFpR5Fqxmj4g8D1fZb_PO3BDsTH4Cx0FjUebPDW7EcDXa0z4aPZtayDu3h_QUoKrsty66I479uVzsGfolbfytfOPF=w640-h480在此取左續往龍尾休憩區AVvXsEhCTd0waMdOEl-oD_HvlKcoqh2NxaF8A3tznFKlAXthmDIpNLmsC90a7ns4pku2Tk-E8hDb_57T9LOKJvvuCZHuYRnwdK1MP0spEn90TROEYpKX6CPVmXFbyM3zjIItek1qRBwBVfvz2_hL-vpO2pFRSuZ4s77doLansw4esilK7ZqV4MskXXSrpXuz=w640-h480屆時這陸軍營地的水泥柱會不時地出現，並且沿著關西營區的圍牆行走，據說蓮華山早期也是營區的訓練場所，因此路線上也會出現一些荒廢的設施AVvXsEh8KKAdPN_IWyY1jQdVbAjmQD4j0njrcmck13Nk0I0MwyU0G_qlqq4q75wmtJLVriBMVl62IdpFCutHWxAT6qwHYqpiqx1LY2c3nRB2f1Q8frhM3957I6pXDb6kwgUV4yP_FmhVRIby12GOq-OSn8JO_oU9DdOvK4CqNDEv5FTjQ6s6bmgDGqbwswGu=w480-h640AVvXsEig0JCubVbCLtAYCy72cxk580hiFuHyOGMhQz1CMJuoEjW1gm-DPoBlq3LjHUfKF1UH_iZJxB3J1fsRAKlK2TLjLvAH7CfrgE_YfzDo-xZNbSUa64slvdWpzx6_NH18h1_YwPETlxq0DxKF4qvac-M46Od-Jhb8rrmuHWAUurhsoTEDU8orjaFHbU_7=w640-h480AVvXsEh5Kcj5N9CTQYaORPTuysFGopkixmjb-fbPapUGQy08nSyHkSHhA6ThYRugVCIobqaXmo0-GEi42VZGddytqICX-_QYGfK4Bbg8O3EI-ptpbZGaWJYmh8-Dc5rkUmqDnGjc1UB9UMxua1HKV5so_RMN1Z6frfqwLe1lMzs3yU6nfFYEh722vfvQhNwt=w640-h480避免誤闖營區的封鎖線AVvXsEgQYiiuQLu_79V_lXFqKNv9CuLnrgfIzYXOEaE9RzF6BcrG-KT7TekFz1iAUQOsO4oINrvuERWgngAjDcnREk0Y8XNnJxy2sRFUYGc6eDShcgiEUAGxNMyqMiGJP4hKBBZ1YHIaHFiMiT1c96V0jxssyGI8D6JNN-ZJtjld0yrROVkB6aW8rO9vYbHX=w640-h480出現營區圍牆!! 此時有位大哥迎面走來，提到這附近有不少的台灣藍鵲，只是關於賞鳥這檔事小弟我不懂得欣賞XDAVvXsEjka4YLIbw4K76pC8-cvUWKHoiLsCZBbD0u1BDjRgg6bvWmqINvle4PgnyMevxa4OhuZZoGzmVzl57HkADnWTELZIRAKX2a7b0M8Q-19nhkirU9vuvWI6PDN9I6MfaDw34Nj_Akq71AmZJ_N5vm6_tW4DBTLb1PUgzshLpm0kgVg4wj8JNk1aems1Ot=w640-h480AVvXsEghgXHNFDdmdr2WxrPTpVz3cC8LehIU7Ai5DfmVr6Bn2CoVMkxranPv_jIPB3C2sL48eVn6ZzY2ys_B5gP8xcuCn-OvpCwH3xg9ucOVCNjPYeW3735-J1eSDSzrAlROjei5Yslg2odpNwauFxXW3bTv03-GevrZi_mLMFnb8MQzZSv-RdF0s4c5FQaJ=w640-h480AVvXsEiq_dB_KB5E2iG7JrjN15LEOCvGE5IKoZAG1zNpUipAEZYu1HQT7kP0hMrTQ8S4u-DhaDc_2M7JHWfNyIgQ3sFfhH_8Es_OY-mVfGDfvuobEULOALn3unZLXpG6GTXJQOv8yQpkHGqZ2OWmKHIuNZpkwZJVDYR4o6fBNxW-pdPq9cr4m1XBWM284mnF=w640-h480一小段的圍牆旁步道在此分道揚鑣AVvXsEj2IhxMZC1gkD33bgvwJaq5SXBCzd77f688ttSEVAAfgDLlfod5DeT8ob6RQfdqE7H4rE0uPy2NXkRp28AE0zAFCmuiZv59HYr5QSjcyKM_2rOn8qcJxtmR-5JiUegPINPVp_y4nn2QbruSiy1r4Im2TGE9sWFfIpvlZ3ZxWv4TkMhBfk3fNOLDrovT=w640-h480AVvXsEhnRfbCdDHqZSxqJX40S4sfYgiJNstB7k2m_Cj_hiOeonxy2OXiqzsjge4oQg6EMmjrOw6YeTw0PHDTzZZOUc5GM6gWFZAu_Ugl-Rrfj8vVIlNMSHDwPRlP3otcGu5fr6uiRcj9igR5ZdFkx0VfmyN28rK3gUaotO_W9tqp9VxspwgDO4RWk-P7U2GS=w640-h480AVvXsEii-maLuvUL7SLt-kmsSpUSXzVwicwJSuzQ8sDCgs_feypNTqNqlC3KMb7c4TWYUhZMNl5gV_TyxNsHO7f_nb5BA7jSWpuJ5XJ85qwAzk4jy14xWMKRqCnbF2055MiIQtHjKbJ2zx6Bt-Elh9g8xHdaHdXzgyWC2hix3zZNkSuN7CrTwBnyoGrJrzTT=w640-h480AVvXsEiX9-APxhNmd8DqLYpyFt0Fik6OecLoej0PkGT6NGx8whdn2log5MAF9NOj-z9Su8q1E_hIHqgZTHj-dFTHQktq25nZwTaQkiCEqN-PtoLToCk_DLLw_sRDV0-0dj1Q5N3I2eolqoxyjL_QzEnS7IPl6MgyRbhy24873Olb-mmaVzGmoxZtx3Em5wR8=w640-h480AVvXsEjFkRwhKa__dPujlTYYyMcp0xw1l3ZmaaU05Q_rAfelO1ZBIMnb_tPo3JL34wuEWsppH43GpTQJNngrTAgxIGy9U_1-Q6ii0hg_aUOX0gxG31qkV4W1yE4nT2qHIqGQQ1tTm7Th9AYWU0d8_8dadhDRaM6XGzX-S_1jCHussf7PxH8tCNEEvbU1FZD7=w640-h480AVvXsEi24boiuuKKl5A1aY5vKk6LvVJVaHEz2XnLkaSa2shX86WuPwnPMAbIQ2aAB75wUwSbWE2uaiTIUZYoUSYcsi9q9hdZ42bmjUyrht_xtCBfyGjUt74ba31AkwnFsdsqWNBIKAlVHjuJ8j7NDr0aoBhZ9_Y5hIgLQnkqSNErsQ00zaG5LUxhRYOlISTX=w640-h480山徑上不時可眺望新埔現正在插秧期的稻田AVvXsEh3iAd-mUtYPt_aK6Xkr7Ur-nQszHsiyDVs3Zx8d1apPsXAT7VxpagVG-SeGwmjGdgqEKZjF-VbXJUvh42npmxrNG_VeySVfpX83am_UbHenpn6mgexBBSikr5hIWf6k8V0Pbp8A0Ao4N7H-oJBwLgEBL0AqMhrPShxaRvJZ_twkJDQg6kqctMLbFqd=w640-h480出現一岔路，在此取右；後來查看了一下地圖，取左可通往軍營土路，這段土路也可前往龍尾休憩區AVvXsEi4Xm_63eQu7YoC9PckIDJb1ikGkL6kRF5h7kbfSdBxc3agL77TX2wD08TZnTB9ePcNLvjcVzfpLHMZn_FCWodxhxe8J1Kb9fjG0-jBpByb2iNzToFOyCQJKgePL7ddw69SLvvSNfZ7PKLtxERkGAi75ZRn68Dmgm1SuZi0VVMr02xlRmrWWMTusmkj=w640-h480AVvXsEiaT-ebX9Q3IHeZ4OKskrcf9CbLGHRZhEZ5ZWkReLGzcs5FcZSZ4ixCdbxVhQZZuW6mGJrpBOs5ZuWd9YzpYnPEyOppouYIrvGu540AZfVJY0npVOh7f97x5EF1by-HyH75ups_RGvaqj6Nkv8xXxLjxGBJa4FO2-hOLtBkwkoRLt6-vMWRq8BHZW1C=w640-h480AVvXsEidXjBDWl8FMA54tj4oaGUQe8fRuZ1A8VeNbg06xzqSBfLSajpCmIpbe__Q8i2Z-C-I8BE3j_VS_ahWy7xWi65y9Ezmx00mNHjl3yhod0Z26S_O4GrLyAEPWGpd9opgBn4NuNaWujM47ttVB5Ov1UV0DkeVLEsnaJzgskrcJoue2qOTP-xePcdG5dmI=w640-h480

路上出現一根涵管

AVvXsEhaDA8F8oEg_KwRgWAr7ykX7KWlxdww2AkUiMr1ooxfgQN6zM12gpoA-SpQ8zn4OHx02rws9m6GuG21Wveq1re73x7awrD1Ru3m5cMjLcqJzdBPLk2BoKxp2P4UNXnl28xW8U-Uqi8ylzMLZPnm8-eZFiPbK-9dJHIYC3Wg2Jx7OMVDa9wWAcelFHsI=w640-h480

這很明顯就是軍事訓練設施

AVvXsEhZ7xIxxp39i_STXTjADF3iaD7QUIbjG_IbHEUrMRR59s-SvDv--addh4iSZoSK2BeODtqzqf_1R6X6rGhUgOWuILz1SU4fd6byNrIiP8KJiQbxgo1hjhkCiApMG7a8wl_dunttwArt40kJXzof5zN5bF_ekimRTPz2eSQefS_vgL_ytneAofCICxMR=w640-h480

這個我就不清楚是啥了?!

AVvXsEiwvPKwWChpXil-gdZz8s-lcR8YJH6RM3e1bNGC1PaojomRze_5RW-WtNPiQe-UrEmSQ2UoxSfubyzYrf5THzndUXPoWxCBxVIVhE0Rhbc2woTNxs0tQug5ve-H_B1LPUif_JrDY7R01gGbmmMbkgEZlPHbtrSGb7MawlBBdqqrJkr-uX61TQPIY7_u=w640-h480

此時右側有一條小徑

AVvXsEjpDShAJWAVHQp6TdwahZ8A9DkXKopzMl0BI6KGNGrnd1r5UvLAvs7xk6PT3uoFYSdeJjYtGNup_00CMDKS6mGfhOzTf3QvNx243Oncif9vN63u0o5M1pZH6jipQLQSGo1EQ5H3qvUzWuAoMP17TW-nwKdwhva5aRw5RCQR7PZVYnWLrk2wIQX9tnSD=w640-h480

走近一看果不其然是個展望點

AVvXsEic93n-_BKfhcdQIh81NNg3kJh7F56iIe1beUQsDXVzpQPf4xHDREOowszh96xt7kYnzNNEPSCEfnjCFy75nyGLpa0XQgwepm-C7nyhbcM1s-H19S-n5xx8cfFujR9ka9IgWR2YyhNK0iAvlG2_1qX83WgyFWb4Pwk0zYW27NJUpHodHi90rmnd6Js5=w640-h480

看來剛剛一路連接到這裡的設施，會不會是傳說中的五百障礙?! 由於我當兵的時候沒有體驗過，所以只能在此臆測Orz

AVvXsEhtc6y5vWcA83cHLc8kfRPgRYh98ymLYXU4IRDXBNTZC2eYNutckm73iwBe3BeZCXfyyD1uG9BrF49o_KJSnr3weyDcFpfRfw1uxQLoLxxkzRxLlGHwqePcwJrO0tlP1GdXq9Ai0Sh3-GIIRjMm6q3GZNXAFNARbn2WwCRnorHbDFI987phT5ilC0Ci=w640-h480

抵達龍尾休憩處，這裡相對於龍頭有許多遊憩設施、平台及涼亭等，同時這裡也是往三聖宮的下山路

AVvXsEgXuisCjAn574jSUacA0_dhr7tEagord6Qf1UByxbnNlym8DsZ5VElGclT1_arHZgKC2wRxhzWcCpoPrD7sfpOmufzjJ3FOsoWcYI-yxU3RozL7VjSqKSguXP2R_5RmuNo2VbXiBTcQQn6kN8XysoDIY09XR4hZgoQbzKm3oOurGBr4_S5GIqipOoxe=w640-h480四、龍尾休憩區 → 五分埔山 → 土地公廟 (距離0.6K 時間13min 下降85m)但此時先不往三聖宮，而是續往五分埔山AVvXsEhu16S1VFnG3JMG7bhjYsDOFKp9eN3eWaWxWV_2yOFwQmVY0xgrx0eM1HN4pDtFXw4AOknDQRy5-9UMO5KZkoJTCxtszQP6rxFDzBq1YLsxAth6-qSj4KaawJdwA__i1VBvfeiLd578Swd96Aachksr3tXrlqRV1T41QbdsbUNUq3yFHzGwpHOJbH9F=w640-h480

往118線道的指標前進

AVvXsEhA77vsKHqtwRGi2Rv1teNUGHSfQjY15AIu6UdM_iq0v95urMwdflv8IebeQB-bGycFWMhu4wQXAoL_M7VGGpT_LviHARuIcbH4rQq5YJmhZYQP8tlO-ifatm6M40-HbaVya1xW64vmh9JJApAaF_3DhAtib4NvYJun_nQXCs7GEVpPuEkiYxFFU8pP=w640-h480

這也是另一段下山路

AVvXsEjYK-sc8xLHQ-fE8jC2IplTR1yhRSl30hLuRCq1_zBYuYqDGsX1Jv8UNVn7yJLT5OES93i7e2Do4sZWoyWDm2gMtowuh0L8abP0ek4BmZgidmnkW77zbGQYS5423StPmZhzF4skM9bPPG1BDwYFuS7yVZF035_6TvNGhukQFs9Xe1MVgJGg21gLZ3fA=w640-h480

AVvXsEiPBPlXmjvsZBguZ2pnmOokEdwDOZIqrg6MlVNBCBUk_kpcvEAn20DdIvn766Ot8ApdmXg7bQauVXMHgiqED-cnsBZwoWlADdZ6nQlPp3l-gYOYbE6dZFF9hp77vQPMkugxBRqgtIHLPaUWHpS-aWHo3v8-m1JyWj-PKoui5SCinZSTZVoIw0iV-G_8=w640-h480

AVvXsEhBBZi5OwU1PL_5PE7bDAwOIEoILmmjABY48WcfOojp8r1uIoM2YavVINsz8mNj5mPcw0pzrlRJZXxEG93cDJlVibLj7RjHeYgdi0GGAex0KG6gQc08Jquq6uo-WKjURw4pLmdT64y4ji0Z59WbMbTbuqmlklutU77hV_cMh5Lb-cqqsteYJ4cjPoi4=w640-h480

AVvXsEilMzBtBWDMwE9wtkhYbKapqDOTuPFpSFb8xoxxtGMjGlgKAaqKrQEBJqWk9npQl-KxbAvv5lSO6D0weJYgSsFRrAG95Xz2Cg19eZDSLsZCuZX3WvgTYOTXfpVTV-ba-m8l0CmdWPh79-dILlRcJyNcztZeWYc79g2iZWKXZ-IZyFtKKeVejBsJn0ME=w640-h480

AVvXsEj7d5waR67y854-vuL9HFORyOsGC0hbSQcia4XtMU-o2IBbX8MOcq5LrqVhmAkYp0TDT9n9d5gHG4xUBFJsXrOoeDPX_Ov0j92Y2dW3acgYsuM-T0KYCXLdCPAMjr9w2YZQutpqubvmKzuxnuCajPP_vXD-iN-PElH_77MF8pVRb_o4QbEp0faHtLaa=w640-h480

一路下切

AVvXsEjKxSoZR7rclugg24quYiKgh5iKTCqwk--wwA6cZiSHR1Gwpyw9gJKyI1eEXCnnKLQLikPrH5alETGHqe9qWpy5x_7xzgwARVm_2oPFh_gZMOH3sFhb3Sx3B36tCaFx8IKHg6FA-7oqtOUhCQEi_k90eYOhT1Q9a5w-EnKwWUMsJgtwDc7L3n_TtzWU=w640-h480

AVvXsEh8otRzvmmuJ79JhpS6ncM4wrQZFqWFJW7azdohW3zMze1PYkD7NnFX2WaZN2NglBnXQ7ErVsMzKLgm5CHB6OGFWnoaKWSejSd0z8HnfB5h2nbQMSgp-8cqLYWB-3vTa529eSUy2STMh9Wj5mhqDdzhLbIS1Jr0CPm5PL2vTe4XT70Xehx26dZNU-AS=w640-h480

AVvXsEiRxKMg3x0WpovqVflvyKvfCA32LFXOhIl9Nszsv74kbXS4aw_sCxw1rFKDxNkVZRJjiwAbJofZjwVeK5Mjfd5JaYxnQrfMo6HpEF1l_ifSWXAeorVGdxuKqZzicIK1uKxRmr6nGFONGnVbHpxAxT5amhcqEYfq4_-6dcwU49OVLljORqO2er6ME8-I=w640-h480

看到基點的身影了

AVvXsEho3QiHtT6ETulzNpF-m9NUYkBFmn8e82ko52kaI4lOtMeCA0SPi0VyavEykGbCg2-XpS54ItBr6nOY2HSOyXhTQyAfAwDvzfT1HyaKNObvI1E2HDmLOkrLx1sOHVHFwP_fEFRlxqGkpkGYmZYYfYJXIe3dO3Wd4hEc8ALirHQQbynO8G-0HaR7SQUQ=w640-h480

抵達五分埔山，標高153MAVvXsEi1pgGeTjMxXxoAWoMb7qgUAeQKj9cq4mIj4S0t6yQflszxeNp-VO6OFmvXBAQL1cNsNZHL2MIOtWlZYtrY_pF_eCl4iVVmSMRF1K1j73JxbMkWp3tlq_UE1JxDciWCWGg2guivYPobn_EzqCl3-JDBFHv0TuSohk5jZc-gooIoJZHuL-KIT42ebkzX=w640-h480

雖然完成了五分埔山，但此時選擇續行AVvXsEj1TFifPy8choVRn9faJLh8yh1VaL9aeyDEC0b1n9kb3cfB3-KV-GSRk3-gZRNBMS4BhVOrPjQJ411pdJ5PcXuxsthUtHOk-0ItqlfllAFYtJrF39oyskIhhIcJBNxPBtGRE1-y--bMqfYLu0S5PKIHZ9xI5al7_vf_8YE-kOjZcNkC82GpPBWzPI-p=w640-h480AVvXsEgvc8pFjOFnfLqIcl0U5g5jtfCpcD7CX5HtFqluKKS90FY60STLzCN0_ri6I4eLtblpjK_XTwY1duaPcSixJJub5iYgt_fFfLfFLAcrVAbCCkOxm5opApNL-E0M_WLAKCMlv3-SiZAdu7HCc2hGSMY_XAuE_BuFvEZfpihr0Wu9RbqJR_ULLwT5Z0KU=w640-h480

出現道路的身影，疑~ 眼前還有座小廟?!

AVvXsEhcQtzhDn4nkRIGaFiyPV8p54DCk3eOa2JlYX8tIwldcp-fdE2KGoMFWxJcs0JXMNwSDBSjBI9ZcqfWM7ug6o_0fx7_eZ5SY6YsTZ3kLuZkwjV7goLOiEwgw8hUgzhjvPQm5ri-XNktMqN1Y49nZZPdaCmG1vk93cnb4RAyWXcvBNBn-bfP6cY6Irw9=w640-h480

靠近一看是個古樸的伯公廟，這絕對是我看過最古老的!! 光這一點就值得過來巡禮

AVvXsEiJE5Z3RCTAMqAmHRfQqg-q2adTwZWmPUlBrPt1O5ycIrGH0mX7RDCa192zQEE0oWtMICAoTvNkBeQBeWzVeXF9PIBCrCvE8R1t2JAn5e3ZIDEHmHtxwUMEA84cB6rfEDj3M9B-b1nXtzi6CbHozj3x9-lbX_f8iAe6o26pyPALL0jmfk7-ZIvgxNrP=w640-h480

五、土地公廟 → 工廠旁山徑  龍尾休憩區 (距離0.7K 時間12min 上升84m)往前後取左AVvXsEiMGBtQpPF_5r_aavI3-AnapPyHXTO6VEsLxJLfcB93We4atr5UlnTmkrw2gS3WA8MFoEUV0g_fgU0UyBMmwTVv3a_EeSLqKcbe6sZE4UsOiSiisu3t0KkNPqmr1CwlwwbXkzBZUi8_JOscktxb8lQVsfIFEyTSz2xq-nFE2pMVDZLuH1F-rno2qVAx=w640-h480

續行可通往118縣道AVvXsEiHWZCX-N6AyIy3pTsOcQy92ThcKTm1YjpokpBTXBDditVnrdjrtRJAqR38zRnACw_G2VnL8Or7ZlF27k3WgWMxwA3ohqdRfMgNDRdZm0pOVBCO7R6p6cAs31AWY75TFDyMOsqsgR3GpItHHgxn5TzxtkUKv5fEHPi3XJi5hOHQ5wtZCNufTK-kaMmc=w640-h480

由工廠的前繞至其左側後方AVvXsEhUNNmDp2jsx5dDDvBqBCbnZ_VRtd-JKMclrTJ-nxFlbWZDNBcANVNQscceL8J2-z00Y3R1VuZKQafZPY9-saBUTcC_jlzAysieoqbSxShLHEedlQc1Nvny16HwhJr9aOGEan1jZ_pRDZmQh6amg9HGYlzYiaCiBAwLnVI2VYiLevnTYOeZ6X1mT_4L=w640-h480

出現一條山徑，在此可返回龍尾休憩區AVvXsEjCMpP1uarsiSDH-11Z2JRt8AB9_0b62iJyU4dZtgetgwhqVC4jZVQNGxqDXTm8O0me_OpBUtuKIfALOuzyo_CwvzZeDbWD7E2Bc9_tbhRdrhrF5xFjaU67wmwhWNIKjYMnoply_J76j5HpkiZ879Ho42aJ5UvhbM0-PrTGjGSyD02V1rK2d0qOYCnk=w640-h480

AVvXsEhELdufgO9i47QkA-6bnoX_uFnHJeScj73Rh2i4m_rdz2deEDzAE2gx5B4R8HGk0851K_8ywJeghqellqikitQbpJaARm094H39hvS7SLI9DVDBDDrKMVd1hJo_IC2AOdfOYH1OyivnJsvQSggLCqmkqKNhhxYYq4jJn6SmXkZ1GkMwaVKeDLOWoDKj=w640-h480

AVvXsEhcrNbeRuBllP1NRoy7bw5qVePwhyyrqYrzetOt-okFmJ53isRYSfBcNWRsgfnIg8dP7ZOEDEsLucYlr-Yh_TqN0_zuCyQJF3_SN3-M4ZqwW6E4-bFGAgm5hNAWekKJtMhVm7CgEx3_ZM4uqx17EoURYf-hNr2fTajK9X20Bm8REjuuzDmbZM93HiY2=w640-h480

這條山徑可能較少人行走，因此路上有不少蜘蛛網AVvXsEjXD5U9JzZa11MkI4cWEGl24uebePQouJAI1QpUlhO7fNe-pHtjkBSziUMHzUtMd2rRPZO3npVzg4orNR6OObkjJX0Ph2NXD_HhlcB1-KOxrJSGuf8gJOCy40Mt25vn5g9QOeIGc1pYRuQ_HuachKWsHYClX1ZTHFcD-IJDrzRK4vmvRSP7fph5pe0w=w640-h480

拉繩陡上AVvXsEg_2Gi66hURBbuN5kcXsD4JP2R9Zw_BA6es4iiCfmvf1F8JB8cwMPxDSwZL5H5_aHf60BIilQhvAdfbsvx5qqbn2comOnVSoFrlxFKomEqSSSm0Ch9tlKEdoFJA5V-C835iqr96kHpMJQy9q93qGMVXgylbC9W4Wd7CJQpAJxcEyizwLwzg9Z0tS0V-=w640-h480

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在此取左AVvXsEh2XSEx4l2Qk8lYaMVcby6i1M04zg9rL7hPSG8k2H2YwLa9TorMKaNYVx3d3s4FUkK24iFmjv8ceCydq1_3xkvSlh1Bz9puVyb0CFfY-2VcY7zndS4NyH3lhKvbquYh7NL9ZIzhAUfBJXjQHYmk5Icdrc0SPcLOrdGYdtnO3o9tGBNbpfGS6Sse5IF_=w640-h480

回到龍尾休憩區AVvXsEhGz73UP2viEJCebUM2VD46OBhAAk-9CYrbfG_1DNKEzNpQBxuOySGJq9_ZJISqVhjh8CxvGpMtkaPYEIeF2WQDK1x4gbvjYRZU6a5OTgaW1kUtwDoDOlaU44L1OyZ1DSGLAdcZ5lLjfqMTE6HAorFjWwds3TOCetTAMGSUHKqbeQVS_psiXoZBlFRH=w640-h480

剛剛若取右則是通往關西營區

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先到涼亭休息一下，今天的行程有許多的上上下下，雖然海拔不高、爬升也不多，但累積起來也是不少的XD (整體爬升有400M左右)

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六、龍尾休憩區 → 飛龍步道 → 三聖宮 (距離0.7K 時間9min 下降118m)從涼亭休息後，踏上往三聖宮的下山路AVvXsEiY09I6ZbwoCJCrjCsApRBUkLd_jxfoStEOhv6NoGdZFxEYffJT0I9nDtCJ9FMO0HduRoF60SdKcqfW_67D_r7oWv1W7lC_tw5nCqd4BRtqW9RBaiS1ehss6Ok_Zb9WGNCVieBUfNH9Esqhfq59k1QTvSs_xgcqIPaR55-phzXKl6vTzJ7v7LpjsctR=w640-h480

這段下山階梯很適合一般民眾到此一遊

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路段上的視野點

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抵達崇聖亭

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回到一開始的停車場AVvXsEisKwgEgo4wOxI4c5TuyJGAurd_NXl05MxW2vEVIbM7FGhyvBgbqRqF-cUfjxBb54gktjVYEoW3LD72ugK6krUa8KrZJVKCkEroXszQjhpvk9R_XWClFLl1UadZB-WsnATLjWH2IcwlBck_xUpbgtFU7rXH2kV1-ZdrAGpcZLUEvVMN4s8pC3kjNpCj=w640-h480

最後，總結一下行走日期 - 2022/03/05 09:48行走時間 - 約2小時07分行走距離 - 約6.61公里(三聖宮 → 飛龍步道 → 進香古道 → 巨楓神木 → 採茶古道 → 飛龍步道 → 載熙古道 → 飛龍池 → 載熙古道 → 飛龍步道 → 龍尾休憩區 → 五分埔山 → 土地公廟 → 工廠旁山徑 → 龍尾休憩區 → 飛龍步道 → 三聖宮)行走軌跡 - 檔案下載爬升高度 - 402M行走感想 - 這次的蓮華山古道巡禮走來真是過癮，為了要造訪巨楓神木、飛龍池、五分埔山及伯公廟得一路的上上下下，當然若要輕鬆些，可選擇走飛龍步道即可，如此只需在上到巨楓神木的岔路後往營區圍牆走，之後抵達龍尾休憩區就可以下山了! 若真的想把古道群都走一遍，那就捨棄五分埔山那一段! 唯一遺憾的是登完山後就離開了，沒有造訪到三聖宮，我想下次就當個觀光客主要到此參拜，屆時就走登山步道底達龍尾休憩區就好，在上面遛遛小孩後就原路折返， 這個點子好像也不錯喔~原文亦發佈於Zhi-Bin's 談天說地

步道 古道 神木

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