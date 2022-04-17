2小時搞定「蓮華山古道巡禮」 上下坡只為造訪巨楓神木、飛龍池、五分埔山
今日一連造訪了蓮華山古道群、巨楓神木、飛龍池及五分埔山等，仔細想了一下這樣的路線似乎似曾相似! 沒錯，讓我憶起獅頭山風景區也是如出一轍，如連接獅頭、獅尾的古道群，好比今日的龍頭、龍尾古道群；古道上的七星神木(樟樹)也好比今日的巨楓神木；在三角點的部分，猶如獅頭山(小百岳)、猿山對比今日的五分埔山! 但這裡還有個特殊景點是獅頭山所沒有的，那就是步道旁的關西營區，行走在這聳高的圍牆旁，就讓我想起九年前新訓的點滴，當時打靶徒步上山的情景至今還歷歷在目! 看到了上面的路線及景點，是否您也腳癢了呢?! 趕快出發去走走吧
三聖宮勒石路線說明從三聖宮入口處的停車場出發，面對勒石取左走一段上坡路抵達飛龍步道登山口。一開始沿著原始山徑及卵石路上山，遇巨楓神木指標後取左一路往下切，經過民宅菜園後抵達神木! 接著再沿著一旁山徑上攀回到飛龍步道! 在此取左一路直行，遇到飛龍池指標後取左走載熙古道下切! 抵達後原路折返續走飛龍步道! 再來會經過營區圍牆及軍事教練場等一路抵達龍尾休憩區，在此依指標先往118縣道，途中遇五分埔山基點後繼續下切抵達土地公廟! 之後取左由工廠前方繞至其左側，後方有一條上山山徑返抵龍尾休憩區! 最後沿著往三聖宮指標走階梯下山!行走路線紀錄如下：透過Strava顯示的經過時間02:07:38、爬升高度402M、行走距離6.61K
一、三聖宮 → 飛龍步道 → 進香古道 → 巨楓神木 (距離1.3K 時間26min 上升105m 下降84m)沿著鳳山溪旁的堤防路，右轉後過橋抵達三聖宮下的停車場，此時一陣香氣撲鼻，原來是一旁有台貨車在兜售蜜番薯、烤番薯，這裡只有這台車在擺攤也特別的引人注目!
在三聖宮勒石旁瀏覽了一下，循左側的道路出發
一段上坡路後，若要前往三聖宮可取右沿著道路續走；在此取左往飛龍步道入口
飛龍步道又名迴龍步道，由此導覽圖看來確實猶如飛龍般，盤旋在三聖宮後方的蓮華山群
步道旁的停車場
這裡是飛龍步道的入口處之一，另一入口在崇聖亭旁
這裡走的是原始山徑，路況清楚不至於迷路
出現古樸的卵石階梯
連續上坡路段
步道的卵石路維護的很好
遇巨楓神木指標取左
在此進入進香古道
這條古道路況不如飛龍步道，在此是一路的下切
這裡是鳳山溪的另一側聚落，剛剛的進香古道是先民前往三聖宮的山徑
走上菜園旁的小徑，眼前出現聳高的樹木
走近一看，樹旁簡易的香爐、燭火可確定是巨楓神木，這好比獅頭山古道的七星神木也是有在地居民祭拜一般
二、巨楓神木 → 採茶古道 → 飛龍步道 → 載熙古道 → 飛龍池 (距離1.4K 時間26min 上升106m 下降81m)續走神木外圍的左側小徑
繞至後方出現另一段上山路 - 採茶古道
呼~ 一路的上行走起來還挺辛苦的XD，還好目前天氣涼爽，否則夏天來肯定更累人
回到飛龍步道，在此取左續往飛龍池
行走在這平緩舒適的步道上，稍稍緩解剛剛上坡的辛勞XD
地上的松果
轉換成水泥平面
不久抵達龍頭休息站，在此取左續往飛龍池
這是條下切路段，名為載熙古道
約200M後出現馬路
抵達飛龍池!
飛龍池隸屬於水利會管轄，為灌溉用水池
三、飛龍池 → 載熙古道 → 飛龍步道 → 龍尾休憩區 (距離1.8K 時間32min 上升83m 下降33m)原路折返
回到飛龍步道後續走正前方的山徑
延續上一段飛龍步道的山徑，這裡同樣平緩好走
出現岔路右側可以通往一開始的巨楓神木岔路在此取左續往龍尾休憩區屆時這陸軍營地的水泥柱會不時地出現，並且沿著關西營區的圍牆行走，據說蓮華山早期也是營區的訓練場所，因此路線上也會出現一些荒廢的設施避免誤闖營區的封鎖線出現營區圍牆!! 此時有位大哥迎面走來，提到這附近有不少的台灣藍鵲，只是關於賞鳥這檔事小弟我不懂得欣賞XD一小段的圍牆旁步道在此分道揚鑣山徑上不時可眺望新埔現正在插秧期的稻田出現一岔路，在此取右；後來查看了一下地圖，取左可通往軍營土路，這段土路也可前往龍尾休憩區
路上出現一根涵管
這很明顯就是軍事訓練設施
這個我就不清楚是啥了?!
此時右側有一條小徑
走近一看果不其然是個展望點
看來剛剛一路連接到這裡的設施，會不會是傳說中的五百障礙?! 由於我當兵的時候沒有體驗過，所以只能在此臆測Orz
抵達龍尾休憩處，這裡相對於龍頭有許多遊憩設施、平台及涼亭等，同時這裡也是往三聖宮的下山路
四、龍尾休憩區 → 五分埔山 → 土地公廟 (距離0.6K 時間13min 下降85m)但此時先不往三聖宮，而是續往五分埔山
往118線道的指標前進
這也是另一段下山路
一路下切
看到基點的身影了
出現道路的身影，疑~ 眼前還有座小廟?!
靠近一看是個古樸的伯公廟，這絕對是我看過最古老的!! 光這一點就值得過來巡禮
五、土地公廟 → 工廠旁山徑 → 龍尾休憩區 (距離0.7K 時間12min 上升84m)往前後取左
剛剛若取右則是通往關西營區
先到涼亭休息一下，今天的行程有許多的上上下下，雖然海拔不高、爬升也不多，但累積起來也是不少的XD (整體爬升有400M左右)
六、龍尾休憩區 → 飛龍步道 → 三聖宮 (距離0.7K 時間9min 下降118m)從涼亭休息後，踏上往三聖宮的下山路
這段下山階梯很適合一般民眾到此一遊
路段上的視野點
抵達崇聖亭
最後，總結一下行走日期 - 2022/03/05 09:48行走時間 - 約2小時07分行走距離 - 約6.61公里(三聖宮 → 飛龍步道 → 進香古道 → 巨楓神木 → 採茶古道 → 飛龍步道 → 載熙古道 → 飛龍池 → 載熙古道 → 飛龍步道 → 龍尾休憩區 → 五分埔山 → 土地公廟 → 工廠旁山徑 → 龍尾休憩區 → 飛龍步道 → 三聖宮)行走軌跡 - 檔案下載爬升高度 - 402M行走感想 - 這次的蓮華山古道巡禮走來真是過癮，為了要造訪巨楓神木、飛龍池、五分埔山及伯公廟得一路的上上下下，當然若要輕鬆些，可選擇走飛龍步道即可，如此只需在上到巨楓神木的岔路後往營區圍牆走，之後抵達龍尾休憩區就可以下山了! 若真的想把古道群都走一遍，那就捨棄五分埔山那一段! 唯一遺憾的是登完山後就離開了，沒有造訪到三聖宮，我想下次就當個觀光客主要到此參拜，屆時就走登山步道底達龍尾休憩區就好，在上面遛遛小孩後就原路折返， 這個點子好像也不錯喔~原文亦發佈於Zhi-Bin's 談天說地
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