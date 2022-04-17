2小時搞定「蓮華山古道巡禮」　上下坡只為造訪巨楓神木、飛龍池、五分埔山

今日一連造訪了蓮華山古道群、巨楓神木、飛龍池及五分埔山等，仔細想了一下這樣的路線似乎似曾相似! 沒錯，讓我憶起獅頭山風景區也是如出一轍，如連接獅頭、獅尾的古道群，好比今日的龍頭、龍尾古道群；古道上的七星神木(樟樹)也好比今日的巨楓神木；在三角點的部分，猶如獅頭山(小百岳)、猿山對比今日的五分埔山! 但這裡還有個特殊景點是獅頭山所沒有的，那就是步道旁的關西營區，行走在這聳高的圍牆旁，就讓我想起九年前新訓的點滴，當時打靶徒步上山的情景至今還歷歷在目! 看到了上面的路線及景點，是否您也腳癢了呢?! 趕快出發去走走吧

三聖宮勒石路線說明從三聖宮入口處的停車場出發，面對勒石取左走一段上坡路抵達飛龍步道登山口。一開始沿著原始山徑及卵石路上山，遇巨楓神木指標後取左一路往下切，經過民宅菜園後抵達神木! 接著再沿著一旁山徑上攀回到飛龍步道! 在此取左一路直行，遇到飛龍池指標後取左走載熙古道下切! 抵達後原路折返續走飛龍步道! 再來會經過營區圍牆及軍事教練場等一路抵達龍尾休憩區，在此依指標先往118縣道，途中遇五分埔山基點後繼續下切抵達土地公廟! 之後取左由工廠前方繞至其左側，後方有一條上山山徑返抵龍尾休憩區! 最後沿著往三聖宮指標走階梯下山!行走路線紀錄如下：透過Strava顯示的經過時間02:07:38、爬升高度402M、行走距離6.61K

一、三聖宮 → 飛龍步道 → 進香古道 → 巨楓神木 (距離1.3K 時間26min 上升105m 下降84m)沿著鳳山溪旁的堤防路，右轉後過橋抵達三聖宮下的停車場，此時一陣香氣撲鼻，原來是一旁有台貨車在兜售蜜番薯、烤番薯，這裡只有這台車在擺攤也特別的引人注目!

在三聖宮勒石旁瀏覽了一下，循左側的道路出發

一段上坡路後，若要前往三聖宮可取右沿著道路續走；在此取左往飛龍步道入口

飛龍步道又名迴龍步道，由此導覽圖看來確實猶如飛龍般，盤旋在三聖宮後方的蓮華山群

步道旁的停車場

這裡是飛龍步道的入口處之一，另一入口在崇聖亭旁

這裡走的是原始山徑，路況清楚不至於迷路

出現古樸的卵石階梯

連續上坡路段

步道的卵石路維護的很好

遇巨楓神木指標取左

在此進入進香古道

這條古道路況不如飛龍步道，在此是一路的下切

這裡是鳳山溪的另一側聚落，剛剛的進香古道是先民前往三聖宮的山徑

走上菜園旁的小徑，眼前出現聳高的樹木

走近一看，樹旁簡易的香爐、燭火可確定是巨楓神木，這好比獅頭山古道的七星神木也是有在地居民祭拜一般

二、巨楓神木 → 採茶古道 → 飛龍步道 → 載熙古道 → 飛龍池 (距離1.4K 時間26min 上升106m 下降81m)續走神木外圍的左側小徑

繞至後方出現另一段上山路 - 採茶古道

這段上坡路會再次接上飛龍步道 不久再次出現卵石路段

呼~ 一路的上行走起來還挺辛苦的XD，還好目前天氣涼爽，否則夏天來肯定更累人

回到飛龍步道，在此取左續往飛龍池

行走在這平緩舒適的步道上，稍稍緩解剛剛上坡的辛勞XD

地上的松果

轉換成水泥平面

不久抵達龍頭休息站，在此取左續往飛龍池

這是條下切路段，名為載熙古道

約200M後出現馬路

這條也名為飛龍池登山步道

抵達飛龍池!

一旁的休憩平台

飛龍池隸屬於水利會管轄，為灌溉用水池

三、飛龍池 → 載熙古道 → 飛龍步道 → 龍尾休憩區 (距離1.8K 時間32min 上升83m 下降33m)原路折返

要再次上切到飛龍步道，幸好距離不長XD

回到飛龍步道後續走正前方的山徑

延續上一段飛龍步道的山徑，這裡同樣平緩好走

出現岔路 右側可以通往一開始的巨楓神木岔路 在此取左續往龍尾休憩區 屆時這陸軍營地的水泥柱會不時地出現，並且沿著關西營區的圍牆行走，據說蓮華山早期也是營區的訓練場所，因此路線上也會出現一些荒廢的設施 避免誤闖營區的封鎖線 出現營區圍牆!! 此時有位大哥迎面走來，提到這附近有不少的台灣藍鵲，只是關於賞鳥這檔事小弟我不懂得欣賞XD 一小段的圍牆旁步道在此分道揚鑣 山徑上不時可眺望新埔現正在插秧期的稻田 出現一岔路，在此取右；後來查看了一下地圖，取左可通往軍營土路，這段土路也可前往龍尾休憩區

路上出現一根涵管

這很明顯就是軍事訓練設施

這個我就不清楚是啥了?!

此時右側有一條小徑

走近一看果不其然是個展望點

看來剛剛一路連接到這裡的設施，會不會是傳說中的五百障礙?! 由於我當兵的時候沒有體驗過，所以只能在此臆測Orz

抵達龍尾休憩處，這裡相對於龍頭有許多遊憩設施、平台及涼亭等，同時這裡也是往三聖宮的下山路

四、龍尾休憩區 → 五分埔山 → 土地公廟 (距離0.6K 時間13min 下降85m)但此時先不往三聖宮，而是續往五分埔山

往118線道的指標前進

這也是另一段下山路

一路下切

看到基點的身影了

抵達五分埔山，標高153M

雖然完成了五分埔山，但此時選擇續行

出現道路的身影，疑~ 眼前還有座小廟?!

靠近一看是個古樸的伯公廟，這絕對是我看過最古老的!! 光這一點就值得過來巡禮

五、土地公廟 → 工廠旁山徑 → 龍尾休憩區 (距離0.7K 時間12min 上升84m)往前後取左

續行可通往118縣道

由工廠的前繞至其左側後方

出現一條山徑，在此可返回龍尾休憩區

這條山徑可能較少人行走，因此路上有不少蜘蛛網

拉繩陡上

在此取左

回到龍尾休憩區

剛剛若取右則是通往關西營區

先到涼亭休息一下，今天的行程有許多的上上下下，雖然海拔不高、爬升也不多，但累積起來也是不少的XD (整體爬升有400M左右)

六、龍尾休憩區 → 飛龍步道 → 三聖宮 (距離0.7K 時間9min 下降118m)從涼亭休息後，踏上往三聖宮的下山路

這段下山階梯很適合一般民眾到此一遊

路段上的視野點

抵達崇聖亭

回到一開始的停車場

最後，總結一下行走日期 - 2022/03/05 09:48行走時間 - 約2小時07分行走距離 - 約6.61公里(三聖宮 → 飛龍步道 → 進香古道 → 巨楓神木 → 採茶古道 → 飛龍步道 → 載熙古道 → 飛龍池 → 載熙古道 → 飛龍步道 → 龍尾休憩區 → 五分埔山 → 土地公廟 → 工廠旁山徑 → 龍尾休憩區 → 飛龍步道 → 三聖宮)行走軌跡 - 檔案下載爬升高度 - 402M行走感想 - 這次的蓮華山古道巡禮走來真是過癮，為了要造訪巨楓神木、飛龍池、五分埔山及伯公廟得一路的上上下下，當然若要輕鬆些，可選擇走飛龍步道即可，如此只需在上到巨楓神木的岔路後往營區圍牆走，之後抵達龍尾休憩區就可以下山了! 若真的想把古道群都走一遍，那就捨棄五分埔山那一段! 唯一遺憾的是登完山後就離開了，沒有造訪到三聖宮，我想下次就當個觀光客主要到此參拜，屆時就走登山步道底達龍尾休憩區就好，在上面遛遛小孩後就原路折返， 這個點子好像也不錯喔~原文亦發佈於Zhi-Bin's 談天說地