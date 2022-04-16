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用虎山熱身　登頂「加里山」賞浪漫雲海再經歷超虐回程

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水雲三星-虎山 & 加里山虎年就是要爬虎山，一座不夠再加碼加里山。去年12月爬了第一次虎山後，就覺得虎山很好玩，心裡默默規劃要再來挑戰進階路線-虎加虎。

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一大早水雲吊橋起登，遠眺虎山依舊壯麗雄偉，今天虎山不是我的目的地，而是遙遠的加里山。

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這個季節很適合在中級山走跳，不會太冷也不會太熱。

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虎山步道前半段輕鬆好走。過了7號之後就開始陡上。

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8號指標過後的展望點。約莫2小時左右抵達了虎山。

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起登到虎山只是前菜，從虎山到2054峰又是好幾段的陡升。每段陡上都很精彩刺激。

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紫色一小點是陡坡上渺小的我。

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路徑清楚，但就是很陡><

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這段是前往2054峰，我覺得較危險的地方。

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2054峰前往加里山路經杜鵑林有幾段下切，快到加里山又開始上攀。?林縫間可以看到沾滿糖霜的雪山和雲海。

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登頂加里山人滿為患，拍了幾張雲海就下山了。

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回程才是最虐的路線，先爬升後抵達2054峰後就是瘋狂的下切

?，我的膝蓋有感了。

?

虎山過後，直到抵達7號指標，就是好走的路了，因為要去泡溫泉精神都來了，就跑下山了。再見了，虎山。我下次再來玩嘿！這路線適合腳很癢的人服用。交通:導航至泰安溫泉風景特定區停車場距離:18~19公里時間:7:16 停車場起登9:12～9:22登頂虎山11:16 2054峰11:57 杜鵑嶺12:37～12:51加里山13:05～13:25平坦處午餐14:10 2054峰岔路16:22 停車場共計9小時6分鐘

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溫泉 步道 吊橋

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