用虎山熱身 登頂「加里山」賞浪漫雲海再經歷超虐回程
水雲三星-虎山 & 加里山虎年就是要爬虎山，一座不夠再加碼加里山。去年12月爬了第一次虎山後，就覺得虎山很好玩，心裡默默規劃要再來挑戰進階路線-虎加虎。
一大早水雲吊橋起登，遠眺虎山依舊壯麗雄偉，今天虎山不是我的目的地，而是遙遠的加里山。
這個季節很適合在中級山走跳，不會太冷也不會太熱。
虎山步道前半段輕鬆好走。過了7號之後就開始陡上。
8號指標過後的展望點。約莫2小時左右抵達了虎山。
起登到虎山只是前菜，從虎山到2054峰又是好幾段的陡升。每段陡上都很精彩刺激。
紫色一小點是陡坡上渺小的我。
路徑清楚，但就是很陡><
這段是前往2054峰，我覺得較危險的地方。
2054峰前往加里山路經杜鵑林有幾段下切，快到加里山又開始上攀。林縫間可以看到沾滿糖霜的雪山和雲海。
登頂加里山人滿為患，拍了幾張雲海就下山了。
回程才是最虐的路線，先爬升後抵達2054峰後就是瘋狂的下切
，我的膝蓋有感了。
虎山過後，直到抵達7號指標，就是好走的路了，因為要去泡溫泉精神都來了，就跑下山了。再見了，虎山。我下次再來玩嘿！這路線適合腳很癢的人服用。交通:導航至泰安溫泉風景特定區停車場距離:18~19公里時間:7:16 停車場起登9:12～9:22登頂虎山11:16 2054峰11:57 杜鵑嶺12:37～12:51加里山13:05～13:25平坦處午餐14:10 2054峰岔路16:22 停車場共計9小時6分鐘
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言