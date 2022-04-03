春季撿山頭上下耗體力！ 老台南熱門線「烏山步道」 眺望水庫超美景

0830: 雲山寺起登

登山口位於雲山寺左側，廁所位於登山口下方，雲山寺前有一大觀景平台，可眺望南化水庫。

起登後，是一連串石階上升，不會很陡，但石階較小而淺，部分路段也有坍方，需要特別留意。

0920: 風空子山，經歷了50分鐘的上坡後，來到第一座山頭─風空子山。

再來是陡下坡，需要拉繩，邊走邊哀，因為回程這一段就是大魔王陡上。

0942: 噍吧哖事件紀念碑，一片平坦廣場，有休憩區域，頗為舒服。

1005: 烏山，過紀念碑後繼續上坡，有拉繩路段，拉繩吃技巧，需要小心跨步。

1050: 刣(讀音：ㄓㄨㄥ)牛湖山，從烏山走過來，還有很大一段，上上下下，也有幾處攀繩路段，非常陡，看好再踏點，建議結伴一起去比較安全。且建議自備手套。

1100: 回程，休息10分鐘，拍拍照、吃水果、補鹽糖後，決定抓緊時間下山，下山仍需翻過3個山頭，上上下下，也很不容易。

1157: 再返烏山1215: 再返風空子山。返回風空子山的過程格外辛苦，攻上山頂前的陡坡曝曬多又須攀繩，因此建議可以分段走，行進幾百公尺後休息幾分鐘。

1255: 順利下山，回到雲山寺。

本次因為沒有安排接駁，選擇從台20線旁進入雲山寺，泊車於此，由此起登，走到刣牛湖山，再折返。全程8.3km, 海拔落差703m，耗時4小時30分鐘。(8.30am開始 1.00pm結束)下次會考慮走紫竹寺=>竹子尖山=>大竹崙山=>王爺崙山之烏山步道南段路線。

建議：1.夏天溫度高、部分路段曝曬多，水分、防曬、扇子/個人電風扇都是必備。

2.有安排去回程的路線，要衡量體力，因為是走山頭上上下下，回程時間、體力消耗不會較上山輕鬆。

3.部分拉繩路段，要確保安全，雨天勿前往。