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美景半日遊！遊走竹南濱海森林步道　到龍鳳漁港觀海看夢幻空落日

健行筆記 / 健行筆記程terry anderson

20220313  竹南濱海森林步道及龍鳳漁港半日遊從 龍鳳漁港旁走進去現在  走  森林步道

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都再  保安林裡  走  很清鬆  舒服  不會曬到太陽

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沿途都有 休息ㄉ 石桌石椅或是亭子

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現在  走  森林步道   就地圖上綠色的路

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不過  森林步道  有些地方  很多蚊子    夏天來 最好要噴防蚊液（今天走這段比較多蚊子，“假日之森” 後面的路段  蚊子就少很多）到 “假日之森” 了

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濱海步道不能走  等一下回程只好走  森林步道

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但旁邊有路可以走到海邊

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戲水結束  繼續往下走   往“親子之森”

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到“親子之森”

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有個蝴蝶解說館 怕時間來不及就沒有走過去看看

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繼續往“長青之森”走

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到了“長青之森”，走到盡頭了；這邊是另一個入口，也有停車場

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再往下走  是保安林的溼地  

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走完 全程(包含海邊戲水)  約2小時回到 起點了    往另一邊走可以到  龍鳳漁港走走，順便去市集  吃東西

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往海堤走過去  到觀海景觀台看落日的風景

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步道 戲水 市集

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