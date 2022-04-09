美景半日遊！遊走竹南濱海森林步道　到龍鳳漁港觀海看夢幻空落日

20220313 竹南濱海森林步道及龍鳳漁港半日遊從 龍鳳漁港旁走進去現在 走 森林步道

都再 保安林裡 走 很清鬆 舒服 不會曬到太陽

沿途都有 休息ㄉ 石桌石椅或是亭子

現在 走 森林步道 就地圖上綠色的路

不過 森林步道 有些地方 很多蚊子 夏天來 最好要噴防蚊液（今天走這段比較多蚊子，“假日之森” 後面的路段 蚊子就少很多）到 “假日之森” 了

濱海步道不能走 等一下回程只好走 森林步道

但旁邊有路可以走到海邊

戲水結束 繼續往下走 往“親子之森”

到“親子之森”

有個蝴蝶解說館 怕時間來不及就沒有走過去看看

繼續往“長青之森”走

到了“長青之森”，走到盡頭了；這邊是另一個入口，也有停車場

再往下走 是保安林的溼地

走完 全程(包含海邊戲水) 約2小時回到 起點了 往另一邊走可以到 龍鳳漁港走走，順便去市集 吃東西

往海堤走過去 到觀海景觀台看落日的風景