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無限的爬階梯陡上　「橫嶺山O形走」滿滿步道練腿力

健行筆記 / 健行筆記傑

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若是用Google 導航設定到橫嶺山，有二個選擇。1.若是設定橫嶺山步道，則導向橫嶺山隧道前的入口，也就是起點。（若只是要到橫嶺山三角點，這裡出發比較輕鬆）2.若是設定橫嶺山自然步道，則是導向生態教室的終點。（從這裡開到橫嶺山隧道還要半小時的車程）今天是週末，看資訊橫嶺山隧道前好像不好停車，所以從生態教室出發，在離步道入口前300公尺有空位可停車就先停了。停好車往生態教室前進，看到生態教室右轉。

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已荒廢的生態教室

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8:50從步道口出發步道入口前約可停4~5輛車，但假日一大早就被停滿了。

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叉路口左轉，地上有人擺放樹枝提醒。

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在叉路口有路標指示燒炭窯遺跡，50公尺而已就下來看看。

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原路折返後發現，原本的路線也能看到燒炭窯遺跡。

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看到這椅子代表要開始無止盡的階梯了。

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前3K大部份都是爬階梯陡上，偶爾會有一小段平緩的路讓人喘息。

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10:55抵達約3K處的叉路，直行是橫嶺山自然步道路線，右邊有綁布條，通往橫嶺山三角點的另一個入口。若繼續直行是一路平緩沒有累人的階梯了，而往右跟著登山布條則是繼續陡上。

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這條路線很不好走，要注意布條跟不明顯的路徑之外，還要跨過倒木。

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注意這牌子，笛吹山是來的方向（話說我怎麼沒看到笛吹山的三角點），在這叉路口，左右都有綁布條，左轉應該是回橫嶺山自然步道的方向，這邊右轉往橫嶺山三角點。

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12:00抵達沙蓮山（這邊要注意右後方，找一下布條往橫嶺山三角點。）

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12:50抵達橫嶺山三角點

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繼續直行往橫嶺山隧道口方向，這邊就連續陡下了。

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叉路左轉，往登山口方向前進。

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下來後，往左後方大雪山社區方向前進。

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回到3k處開始連續陡下，這邊要慢慢走不能急，下降到一半時不小心滑了一跤，還好有背包緩衝。

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15:35回到步道口，，走完一圈約6小時。若是要去橫嶺山三角點，建議由橫嶺山隧道方向0.9k處的登山口進入比較安全，從3k處進入的話，容易迷失方向。

步道 登山

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