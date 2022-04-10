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觀音山、台北101超清晰！文山展望之山「二格山」猴山岳連走

健行筆記 / 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：鞍部福德宮＞南邦寮山＞二格山＞綠豆湯鞍部＞猴山岳鞍部＞猴山岳＞猴山岳前峰＞猴山岳鞍部＞草湳大榕樹＞岐山古道二格山，台灣小百岳NO.17，以山頂遼闊展望著名，今日由草湳大榕樹登山口出發，連走猴山岳

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馬路走到底右轉

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猴山岳草湳登山口

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取右行，左邊是陡上捷徑

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再遇叉路，取左行，右邊是往貓空圓山，路面漸漸轉為石頭路，建議穿著登山鞋，山林林相優美，但較無展望

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途中路過簡易涼亭

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鞍部福德宮到了，約走了20分鐘

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步道在廟後方

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開始出現拉繩攀岩路段

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路途終於略有展望

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接著是一連串的拉繩攀越石頭上坡

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遇叉路，左邊往南邦寮山，先去南邦寮山

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南邦寮山，又稱二格山西峰，叉路走約1分鐘抵達，接著回原路直行二格山

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中半段之後都是不太好走的大石頭路，建議配戴手套

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二格山到了，花了1個小時，三角點在水泥牆內

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小百岳二格山達成

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旁邊有大觀景台，上去看看

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展望很棒，視野相當遼闊，可以看見觀音山，台北101，石碇

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連石碇千島湖都看的到

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離開觀景台直行，遇叉路，往左轉下去（第三登山口指標方向），直行是小觀景台

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沒多久接馬路（二格櫻花道路），取左行

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道路很美麗

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前面不遠就是綠豆湯鞍部，取左行下坡，右方是筆架連峰登山口

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遇叉路，採直走去猴山岳，左邊下坡是回草湳大榕樹

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猴山岳比二格山更難走，大部分都是拉繩走岩石路，岩石落差更大

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照指標走就對了

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遇馬路，對面是接猴山岳步道

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進去右手邊走5分鐘到阿柔洋山，先去阿柔洋山

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接著回原路，繼續按指標走

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經過一個岩石平台，展望不錯

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繼續走抵達猴山岳鞍部

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直走就是猴山岳主峰

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猴山岳到了

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附近無展望，繼續前行

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走約10分鐘，抵達猴山岳前峰

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視野超級好，非常壯闊

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連貓纜都看得到

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接著折返至猴山岳鞍部，右轉下坡往草湳大榕樹

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穿越竹林，過小石橋直走

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穿越水泥建築就回到了草湳大榕樹，至此含休息約3小時

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接著右行指南路三段，約5分鐘抵達萬善堂，岐山古道入口就在旁邊

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整體而言，二格山，猴山岳沿路指標都算明確，路徑也蠻明確，會耗費一些體力，那麼今天的旅途就到這邊。

登山 步道 古道

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