觀音山、台北101超清晰！文山展望之山「二格山」猴山岳連走

今日行程：鞍部福德宮＞南邦寮山＞二格山＞綠豆湯鞍部＞猴山岳鞍部＞猴山岳＞猴山岳前峰＞猴山岳鞍部＞草湳大榕樹＞岐山古道二格山，台灣小百岳NO.17，以山頂遼闊展望著名，今日由草湳大榕樹登山口出發，連走猴山岳

馬路走到底右轉

猴山岳草湳登山口

取右行，左邊是陡上捷徑

再遇叉路，取左行，右邊是往貓空圓山，路面漸漸轉為石頭路，建議穿著登山鞋，山林林相優美，但較無展望

途中路過簡易涼亭

鞍部福德宮到了，約走了20分鐘

步道在廟後方

開始出現拉繩攀岩路段

路途終於略有展望

接著是一連串的拉繩攀越石頭上坡

遇叉路，左邊往南邦寮山，先去南邦寮山

南邦寮山，又稱二格山西峰，叉路走約1分鐘抵達，接著回原路直行二格山

中半段之後都是不太好走的大石頭路，建議配戴手套

二格山到了，花了1個小時，三角點在水泥牆內

小百岳二格山達成

旁邊有大觀景台，上去看看

展望很棒，視野相當遼闊，可以看見觀音山，台北101，石碇

連石碇千島湖都看的到

離開觀景台直行，遇叉路，往左轉下去（第三登山口指標方向），直行是小觀景台

沒多久接馬路（二格櫻花道路），取左行

道路很美麗

前面不遠就是綠豆湯鞍部，取左行下坡，右方是筆架連峰登山口

遇叉路，採直走去猴山岳，左邊下坡是回草湳大榕樹

猴山岳比二格山更難走，大部分都是拉繩走岩石路，岩石落差更大

照指標走就對了

遇馬路，對面是接猴山岳步道

進去右手邊走5分鐘到阿柔洋山，先去阿柔洋山

接著回原路，繼續按指標走

經過一個岩石平台，展望不錯

繼續走抵達猴山岳鞍部

直走就是猴山岳主峰

猴山岳到了

附近無展望，繼續前行

走約10分鐘，抵達猴山岳前峰

視野超級好，非常壯闊

連貓纜都看得到

接著折返至猴山岳鞍部，右轉下坡往草湳大榕樹

穿越竹林，過小石橋直走

穿越水泥建築就回到了草湳大榕樹，至此含休息約3小時

接著右行指南路三段，約5分鐘抵達萬善堂，岐山古道入口就在旁邊

整體而言，二格山，猴山岳沿路指標都算明確，路徑也蠻明確，會耗費一些體力，那麼今天的旅途就到這邊。