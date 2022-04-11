南橫三星「庫哈諾辛山」　登百岳、山屋附近賞夕陽

隊名:十峻觀十峻關GOGO 領隊:Chris 隊員:Harry Jamie Alice 宜均 胤翔司機劉大哥:0936399309

身為嘉義人，嘉義在地的要支持一下，感謝嘉明湖小鳳姐服務周到介紹司機D0 3/6高雄隊員Jamie家豪宅集合晚餐吃Jamie自己煮的健康餐

再去高鐵接Alice和宜均，順便買方師傅麵包，結果我和Harry溝通有障礙，搞錯了幫他買成4個大餅笑死

D1 3/7我這次特別叫台得利卡戰車上南橫，據大哥說得利卡是輝哥本人指定坐騎呢不知道此生有沒有機會和輝哥本人一起爬山在荖濃7-11休息片刻，這時候有點小下雨，預報D1天氣不是很樂觀，但賭賭看上面天氣如何，直接倒隊就不好玩了

到長青祠下車時，下大雨外加大白牆 挖靠!是車子要打3擋雨刷那種

跟隊員討論結果:不太好天氣不起登，考慮其中原因Alice只爬過一次奇萊華高山是2年前，而胤翔是第3次爬山又第一次爬百岳D0睡高雄海拔不到50m，D1要睡3000m的山屋屬於高風險，行前建議吃高山症預防用藥，而2位這次都有吃丹木斯預防，比較擔心不吃的話產生高山不適又下雨溼滑，實在不妥~在長青祠遇到林務局跟我們聊聊，他說:「不上山這樣才是好選擇，之前有位大哥下雨硬上山，摔了後腦和右手骨折，警消和林務局扛他下山，大家都辛苦哀哀叫」爬山還是要理性安全第一，3/7全台冷氣團下降，在長青祠就冷死還淋雨上山，爬山過程中穿雨衣是內裡被汗蒸濕，外裡被雨淋濕，就算到山屋休息身體不動了也可能會有輕度失溫，在山屋換上備用衣物是個辦法，前提是為了D2關山單攻，也要能忍受D1的5個多小時重裝淋雨陡上，每位山友爬山意義不同想想不用這麼拚拉，這次是我和Harry連續第3次爬山D1就遇到下雨，我們有人是雨神呢........呼籲大家!千萬不要在時間急迫下做重要決定，要保持理性心態，山一直都在，我們行程剛好是禮拜123，目前南橫交通管制禮拜2&4是全面禁止車輛進出的，所以不能改成禮拜234爬。補充:每日早上08點從梅山口開放汽機車進入到13點，所有車輛要在15點前出管制哨，否則會被罰錢的，都是車牌辨識系統躲不掉，如果想說大不了踢出來管制哨在上包車，那個客官請保重了，梅山口到長青祠開車都要40分鐘，踢出去比大鹿林道累吧，又臭又長就改行程:爬3/8-9New D1 3/88:01 長青祠右後面標牌(中之關&天池)出發

階梯往上到叉路(有布條)，大家看其他紀錄會看到有黃封鎖線，但我們去的時候沒看見一路直行再往右上切或這邊直接上切都行，有跟著布條走就好

我們選直行1分鐘後才往右上切

11:42庫哈諾辛山頂H3115m，百岳排名85為南橫三星最西嶽大休一小拍照吃午餐

先到山頂吃月餅，天氣超好熱爆跟昨天差多了

給Alice一張果乾

阿幹...來張沒有臉的最好看

Harry 和學弟胤翔說他大四，我靠...以為大一，我剛畢業剛退伍都覺得老了這是他第一座百岳，很幸運的Alice爬的奇萊南華和庫哈諾辛百岳也都是我開隊，有點帶人入坑的感覺Harry是每次我開隊爬山第一個找的隊員，專業攝影帥照網美照找他就對了

宜均是我大學好朋友阿美的室友，第一次一起爬山請多指教，(比較想吐槽...這是她第一次爬山因為下雨要補課關山，身為領隊要負責的吧)

3位妹子登頂照給大家香一下，不然沒有人要看臭男生 摳連最左邊是庭宇糧官，幾乎每次爬山都是食物組長友台健行筆記這邊請https://hiking.biji.co/index.php?q=member&act=review&member=870503

12:45出發往山屋13:40南一段&長青祠&山屋(進涇橋)，是一個T字型的叉路

叉路旁就是山屋的營位，申請是12人，不過我們是住床位營地住這風大雨大太陽大，想嘗試看看山友可以來進涇橋登山口現在是不開放的，山友們可以等4月底開通南橫時，從這上南一段或單攻庫哈諾辛13:45到達山屋

山屋有本留言簿，可以留言當記錄到此一遊

我們即興創意 有生之年來補課關山/南一段吧

南一段叉路往庫哈諾辛山屋走1分鐘 下午夕陽

Alice與跟我們無緣的關山合照

鹿角翔起

超冷 剩雨衣雨褲沒穿

2位小姐都待在山屋先煮糧，等拍照小組回歸可以直接吃晚上8點多，山屋上方有4架戰機在演練，第一次遇到戰機離我們這麼近，聲音超大山屋裡的阿伯看看剛退伍的我說聲加油，台灣靠你們年輕人了快睡覺的時候，看到隻黃鼠狼在山屋裡跑來跑去，居然！他自己開門出去了爬山看到黃鼠狼不稀奇，會自己開門的夠稀奇吧下一篇New D2近請期待 喜歡的話幫我拍個小手+分享給山友歐~