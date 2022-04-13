新竹夢幻級「霞喀羅國家古道」　沿途被茂密竹林、楓香林包圍

沒想到新的一年第一爬那麼快就到來，前一天跨年宿醉還沒清醒，隔天就前往新竹走霞喀羅?喜歡這樣的安排，作為2022年的開頭與起步☀為了讓爬的時間及回程時間充裕，此次安排一天一夜的行程，第一晚先下尖石鄉住宿～?新竹縣尖石鄉?自架一部車Day 0 16:00台北出發→新竹尖石「崗好山莊」入住Day 1 崗好山莊→霞喀羅國家步道

住宿介紹—崗好山莊

清晨陽光普照落下的崗好山莊

圖片來源：Booking.com

這次同行總共有七位，我們訂家庭房型，有三張雙人床+一床

山莊有三四層樓，有很多房間和寬敞的公共空間。整體環境打理得很不錯，一人換算下來一晚大約七百多塊！

用餐區，住宿有含早餐，隔天的用餐區域便在此。爬山時住過一些山莊和過夜民宿，崗好山莊的品質令人印象深刻?

山莊的早餐菜色算多樣，小小的可惜是取餐區域比較小，取餐時大家擠在一起，如果遇到爭先恐後型的山友，不確定每樣菜色是不是都拿得到?除了照片中的餐點，主食有白飯配肉燥，也有蛋和桶裝茶飲吃得很滿足！?

用餐區外陽台看出去的山景 天氣100分好?

登山紀錄 霞喀羅國家步道吃飽出發，開著車前往養老登山口，霞喀羅古道全程很長，大約有24公里一頭是養老登山口，另一頭是石鹿登山口我們這次沒有安排走完全程，目的地原本設定武神駐在所而已後來好像走滿快的?最後走到白石吊橋。

養老登山口停車場，除了畫面中我們停的地方之外，再前面一些還有更廣闊的停車區域停車位算滿多的，也有遊覽車會開進來。

我們這次走的路段 登山口→白石吊橋沿途沒有廁所上山前可以先在停車場這邊的洗手間解決完畢?

起登從斜斜的這個地方上去

步道介紹提到「霞喀羅」名自來源於「Syakaro」音譯為「霞喀羅」，是泰雅族語意的「烏心石」而流經五峰鄉、橫山鄉、尖石鄉、芎林鄉等鄉鎮的頭前溪其上游盛產此類堅實的樹木，泰雅族人便以此為部族命名。?這裡遠負盛名的美景是秋季能看到大片秋紅楓樹錯落於山林間雖然我們不在這個季節來到，古道深長悠遠的氣息也足以擄獲我們想踏上的心情⭐

從步道口進去的走沒幾步，會有一張完整的步道路線圖今天走到白石吊橋的話大約是210分鐘

「霞喀羅國家步道是一處具歷史與美景的夢幻級古道，沿線可看見日治時期，日人為討伐尖石、五峰一帶部落修築之駐在所、電線杆、碉堡、紀念碑、土牆及砲台遺址，步行其間，在解說牌的介紹之下，可以了解這一條有著可歌可泣的歷史古道背後的許多故事。」—健行筆記

霞喀羅古道亦是一條見證日本人們先前在這一帶留下許多修築遺跡的古道沿途過去更是有14個駐在所曾在這邊，駐在所是以前時期在偏遠地區或是特殊區域讓相關單位執勤的場所。有些早已廢棄難辨認，有些還存在著

今天也不特意去找到什麼遺址但稍加瞭解這些背景，希望能更接上走這條路時的地氣

栗園駐在所一帶的孟宗竹林?好茂密的竹林，風吹過時竹跟竹之間互相輕輕撞擊發出來的聲音扣隆扣隆的，清脆飽滿，走在這條路上真的很舒服

一個半小時後，遇上了人聲鼎沸的場景就是馬鞍駐在所到了！馬鞍駐在所遺址的楓香林，在陽光豪不客氣的照射下，呈現金黃唯美的美景這一趟數一數二喜歡的畫面之一?

馬鞍駐在所遺址的示意圖

冒出來的小黑?

坐姿很chill的小黑?周圍被充滿生命力的楓香林包圍住，心情很好！

繼續向前了?‍♀️

武神駐在所之處

過了武神駐在所之後，路會慢慢有些挑戰經過路基崩坍的地方，需要拉繩或高遶而我們原本預定走到武神就好，後來還有時間，便決定再繼續走到白石吊橋結果和前大半段相較之下，就突然給我累起來?

到達一個紅色告示牌之後，往左就直接陡上往白石吊橋來得有點太突然 哈哈哈哈 前半段還悠悠哉哉的說

拉繩往下的路段

和木樁搭建的樓梯凡遇到裸露、陡峭、空心的路，都是我的罩門?每次怎麼快就是快不了 安全為上啦

一番波折後來到了白石吊橋的入口（挑戰度高的路段照片都拍得很少 咻 一下子就是下個景點了）白石吊橋已經有一百年的歷史了 長145公尺，算是偶長度的吊橋

然而，這是我走過最高的吊橋了?走的時候很緊張，吊橋兩邊的安全網縫隙都超大，一個人一定鑽得過去很怕掉下去但兩旁的風景又太壯麗，很想好好多看一眼（整個在吊橋上的心情就是很糾結）

同行的姊姊很熱心地鼓勵我一定要跟吊橋照一張（但我沒有勇氣走到中間坐下來照哈哈哈）走到白石吊橋這邊真的很值得！因為吊橋有一定的高度站在更廣闊的視角俯（迅速）瞰（偷瞄）兩旁~在白石吊橋這邊吃午餐之後，便原路折返了！

希望之後還有機會從另一頭登山口完成剩下的路段，下一座山見

?GPX紀錄： https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=718497

路段時間點：08:30 養老登山口出發09:30 抵達栗園10:00 抵達馬鞍駐在所遺址10:50 抵達武神11:30 抵達白石吊橋入口15:00 返回登山口?路線相簿?台灣368鄉鎮一日遊口袋指南?點我去旅行