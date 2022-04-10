滿滿綠意　在「挑夫古道」休息站涼亭遠眺石岡市景、聊天談心　

二月份，用了幾天的時間，搭公車走完了龍井、大肚、沙鹿區八條郊山步道。也利用兩天的時間，開車到大坑，將10條步道串聯完成。今日由台中高鐵站，搭153路開往谷關的公車，過了沒幾處站牌已滿坐，沿途公車站，仍然有許多人招手，公車司機會停車委婉地告知對方，客車已滿載，等候下一班，對方回以用站立的，司機說要上高速公路不能有站立的乘客。(心裡想著，今天早上要搭上153路公車，恐怕不容易!)挑物古道從石忠宮出發，一路陡上木棧道，接產道走到五福臨門神木，再沿瘦身坡下切到食水嵙溪旁的道路，走到情人木橋，再搭公車回家，這是我今天規劃得路徑。在三月初，還不熱的天氣，行走低海拔的郊山，還不至於令人溽暑難耐!而今日的安排走起來也頗為悠閒。挑夫古道的起點在石忠宮的停車場，停車場寬暢容易停車，有廁所水源方便洗滌。石忠宮是四層樓建築，若要到大殿，還得拾及而上，由廟埕遠望，視野景觀皆佳。殿內主祀媽祖，還有許多我不知名的諸天神祇，合十拜後，開始今天的行程。

行走軌跡:https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=810874

由石岡公車站往台3線方向約300公尺，越過台3線來到石岡游泳池，再由游泳池左邊金川巷續走，經萬安橋…

來到石忠宮約1公里。

挑夫古道入口意象，篳路藍縷年代，身負重物走在連綿起伏的山徑，不容易!現在就是單純健行路線。

經過一段陡坡就會來到這座挑夫休息站，設立於稜肩上位置不錯，頗富古意又能遠眺石岡市區，適合泡茶午餐談心的地點。

跟著五福臨門神木指示牌走，由這裡開始為產業道路。

道路兩旁有許多路樹，可以遮陽納涼，不覺得熱。來到羅望子農場，距離五福臨門神木不遠了!

路旁民宅，前院有一方淺草坪，棚架上綴滿了冶豔的紅花，讓人賞心悅目。

石忠宮到五福臨門神木路程約二公里。滄桑多節的老幹四竄，形狀各異，以樟樹為主幹，交纏榕樹、楠樹、樸樹、相思樹，合稱五福臨門，樹蔭覆蔽率寬廣，靜坐其下翠意盈眼清涼無比。

休息20分鐘後繼續走

經過了10分鐘來到瘦身坡，三三兩兩的遊客由此上。

下切到食水嵙旁的道路，沿著道路行走10分鐘，來到情人木橋景點，在此午餐休息過後，在情人木橋公車站搭車返家。