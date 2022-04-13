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天使仙境+無敵展望！ 汐止新山夢湖有如世外桃花、新山崚線眼前一片遼闊

健行筆記 / 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：夢湖＞夢湖木棧板＞新山崚線＞新山＞巨型岩壁平台

新山夢湖，如夢似境，號稱天使的秘境，夢幻之湖上方山稜雄壯壯麗，視野之遼闊，具有大山氣勢，大眾運輸可搭乘F910至夢湖路口站，再走3.3公里約1小時到新山夢湖入口

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夢湖入口為地主開設之商店，過了之後就是步道通往新山與夢湖，入口不收費

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沒多久遇叉路，先去夢湖，採左行

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夢湖到了，翠綠色的湖水，遠遠看就非常夢幻

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碧水如茵，湖光山色，完全沒有人工破壞，保存最原始的天然，很難想像如此鄰近汐止車站就有如此美麗之湖泊

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接著沿著湖泊前往木棧板

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這裡是非常完美的拍照點

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木棧板很新，很穩固，顏色相當美麗

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接著折返至原叉路，前往新山，新山是O字型路線，我們採右去左回

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順著指標走

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路面漸漸轉為原始山徑

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再遇叉路，右手邊是往新山東稜，我們採左行前往新山

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開始進入爬繩攀岩路段

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經過一連串攀爬之後，就快抵達稜線了

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上去就是稜線

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抵達第一塊稜石

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展望真是無敵，可遠眺基隆嶼，基隆山，半屏山

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接著繼續沿著稜線前行，大約兩分鐘就到了第二塊岩稜

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視野更好了，岩石更為壯觀，面積更大更高聳

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突然發現三角點隱藏在岩稜最上面

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新山三角點

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繼續沿著稜線走一小段，就會看到巨型岩壁平台

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感覺像是國外才會有的場景

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真的超級壯觀，很像迪士尼卡通獅子王的獅王所站的岩石

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繞過去看看

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印象中可以下去岩石平台，不過我們就不下去了

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接著照著指標走O字型回夢湖

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沿途有很多繩索，小指標，順著走就回到夢湖，今天的旅程就到這裡

基隆 秘境

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