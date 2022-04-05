苗栗「塗崁頂山」不高但有360度絶佳展望　還有心形公路必打卡

山岳簡介：塗崁頂山：位於苗栗縣通霄鎮，標高162公尺，山頂有一顆『三等三角點：27號』。

交通資訊：國道1號北上，於『165-台中系統出口』下交流道，併入國道4號朝『清水』方向前進→(9.1公里)→於『2B-中港系統出口』下交流道，併入國道3號朝『大甲』方向前進→(24.4公里)→於『144-通霄出口』下交流道，朝『通霄』前進→(700公尺)→左轉烏眉路【128縣道】→(1.4公里)→右轉過『番社橋』，進入外環道路/縱貫公路【台1線】，往『新埔』前進→(5.3公里)→右轉進入新埔路，路口有『嶺頂福神祠-1.5公里』指標→(140公尺)→向右轉，繼續沿新埔路前進→(1.4公里)→路旁空地停車，附近電信桿編號『錢厝支40』。

行程記錄：最近幾年岳界盛行一處打卡景點：『通宵心形公路』。所謂的『心形公路』，是指由通霄鎮新埔里的台一線通往東邊山頭『嶺頂福神祠』的路上，從塗崁頂山山腰的某一特定角度俯瞰公路，可以看到呈現出心形彎曲的道路畫面，非常值得一遊。● 由『錢厝支40』電信桿旁土岔路上行，行約30公尺，此處為拍攝心形公路最佳地點。

● 拍完照後沿土路續行，行至稜線鞍部岔路，取右岔可登頂『塗崁頂山西南峰』，先取左岔上行往『塗崁頂山』，前行約100公尺至高點，左下方10公尺處為另一處心形公路的拍攝地點。

● 返回土路後續往山頂東北行，不久即可在路徑旁看到『塗崁頂山』的基石。

● 塗崁頂山：位於苗栗縣通霄鎮，標高雖僅有162公尺，卻擁有360度的絶佳展望，可眺望位於遠方的『通霄火力發電廠』，山頂立有一顆『三等三角點：27號』。

● 離開塗崁頂山後，循原路返回到稜線鞍部岔路，續往西南山頭前進。

● 前行約300公尺後抵達『塗崁頂山西南峰』，途中會經過一座廢棄碉堡，西南山頭是一個大平台，視野極佳，西可俯瞰新埔街區、新埔漁港、台灣海峽，南可望通霄鎮、虎頭山、火力發電廠，再往南極眺，更可遠眺苑裡鎮、鐵砧山。

● 位於山頂大平台的西南角，有一顆『內政部土地測量局：GA22』的四等控制點鋼標，標高160公尺。

● 拍完照後循原路返回停車處，取車賦歸。