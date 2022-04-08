有驚無險登上「雪山」峰頂　踏查絕美冰斗地形賞大雪

雪山主峰下的雪山圈谷是冰河遺留的『冰斗地形』，全長約1,400公尺，寬600公尺，谷底標高3,650公尺，斗口開向東北，傾入七家灣溪。日本博物學家鹿野忠雄於1930年代至雪山踏查時，確認雪山圈谷為冰河時期遺物，並以此為題發表論文，震驚當時日本學術圈。

台灣雪季時，雪山圈谷因緯度及地形因素，積雪量往往不會令人失望，但近年因地球暖化因素影響，高山白雪，已變的可遇不可求！

2017 3/4 圈谷雪量

李素珍 拍攝提供今年天時、地利因素，雪山圈谷的積雪量持續累積，直逼2016霸王寒流雪量，最後的人和加上人品，更是有幸一睹這大寒大雨初放晴的完美圈谷，藍天白雲、冰晶雪毯配上太陽光影照耀整座雪白圈谷，當下那視覺張力及夢幻指數，豈是三言兩語就能轉述表達的...

圈谷雪量雪尺，積雪量已超過1公尺以上一片白雲飄落在圈谷氣流中，轉體2圈半後，消失在眼前！『說好的只到圈谷玩雪』，這句話，在看到此景後，才就拋到九霄雲外了，我想上到頂峰摸摸那顆刻著 雪山主峰 標高 3886 公尺的大理石！〈心裡大聲吶喊著〉早晨從369山屋出發時，已看到多對隊伍先行出發，原以為我們到圈谷時，說不定能跟著山友的足跡一步步踢到峰頂去，到現場後才知道我完全會錯意了，我們是僅第3組到圈谷的隊伍，第二組在我們前方，第一組遠在傳統路線稜線上頭。路徑全無，一時間摸不著頭緒，完全不知該怎麼走，一個箭步上前跟前組山友討論欲走路線規劃，他們邊說邊指給我看，第一組人員走傳統路線路徑陡峭要拉太高，風險太大，他們想從主峰跟北稜角稜線的最低鞍上去，再從稜線上至峰頂。

當下我跟貓大面面相覷了一下，最低鞍上，也很陡很遠耶...思考了一下，抬起雙腳，握著冰斧，彼此加油打氣一下，走吧，能走多遠是多遠！

雖然美景當前，但大雪卻覆蓋了危險，腳下步步是危機，一個踩空就是直陷入杜鵑花欉，雪深及腰啊，不夠高的山友說不定就要滅頂了！

循著前組3人山友踩出的路跡，總算是有驚無險的通過眼前的雪白杜鵑地雷區，我們離前面山友已經拉開約有0.1K以上的距離，望著眼前圈谷最低鞍，想說要登上去再循稜線上峰頂，光想就覺得累...

光影北稜角

這時我做了一個很重要的決定，我說，我們從這邊直接砍上傳統路線，接著腰繞上稜，會比較快！貓大一向方向感沒有很好，聽我這麼一說，也就同意，這時前後順序對調，踏出只屬於我們的足跡往峰頂邁進。

Etos Yang 拍攝提供

Etos Yang 拍攝提供帕.帕.帕...每一次的揮動冰斧，總是要鶴嘴深入雪裡，冰爪才敢依序緩步移動向上，沙.沙.沙...每移動一隻腳，總是要雙膝觸地把冰爪尖端踢進雪裡有踩穩的感覺，才敢把身體重心微彎向上移動，深怕一個腳步不留神，還來不及制動，就直接滑進圈谷裡。就這樣重複這個動作不知過了多久...

Anting Cheng 同行好友拍攝提供沒有雪的雪山圈谷到峰頂大約1.1K的距離，輕裝哼著歌，應該最晚一個小時就能到峰頂，但，此時此地的雪山圈谷白雪皚皚、千里冰封，一個小時快過去了，我們只推進約0.3K~0.4K的距離，峰頂還遠在天邊啊，這時人還半垂直定格在圈谷雪面陡坡上...難怪有人說，雪季登山級數是跳級的，A級入門的雪山，現在看起像魔王C+級以上的一道天險。

Etos Yang 拍攝提供以下影片由 Etos Yang 拍攝提供 感謝分享

還記著朋友的登山文章中，有著這麼一段話，引用藏子語錄：當你從下方往上看，居然可以看到前方山友背包下方的屁股，你就可以領略這山徑陡峭的程度~

當你從上方低頭往下看，只能看到山友頭頂上的帽子〈岩盔〉，你也可以明瞭這山徑陡峭的程度~

再遠的頂峰，慢慢走總是會到，再近的山麓，不走永遠不會到。上次看到里程木樁是圈谷的9.8K，10.8K木樁也快被大雪滅頂了，離主峰頂10.9K，終於只剩最後的100公尺...

被火紋身的玉山圓柏

銀裝素裹玉小蘗

玉骨冰肌誰可匹

粉妝玉砌雪峰頂

堆銀徹玉天際邊

笑問客從何處來帕帕帕...沙沙沙...呼呼呼...冰斧破冰加上踏著冰雪，空氣中還伴隨著自己的喘息聲，雪山主峰，到了！瘋狂雀耀的大聲歡呼，振臂吶喊，放晴後的雪山峰頂，沒有其他山友踏過的雪白地面，美麗的令人窒息，乾淨的令人感動！

2017 3/4 雪山主峰

雪山主峰完全沒人踏過的雪地，聖稜線雪景一分為二，天空飄起白雲把這藍天點綴的更藍更美，風，揚起了地面的雪花，跪蹲在雪地上，記錄下這難得的一刻。

令人敬畏的雪季聖稜老天垂憐，天空留了一片雲讓我配上鮮奶油的北稜角蛋糕。

霧嫋雲蒸景色幽

三人同心跨天險

2017 峰頂木樁一景

大雪幾乎覆蓋峰頂路標木樁你知道嗎？今天的這個景色，就算在此紮營過夜拍一天一夜，還是會覺得拍不夠，包包內的備用電池一顆都沒換到，你知道那種不甘心的感覺嗎？但，縱使千萬個不願意不甘心，還是得接受，是的，我們該下去了。怎麼上來就怎麼下去，原有山友提議要嘗試用滑的下圈谷，探頭往下一望，倒吸一口氣哈哈哈，我不敢！我還是乖乖的踢回圈谷好了...

費了九牛二虎之力，總算是有驚無險的登上峰頂，使盡洪荒之力，總算是歷劫歸來的回到圈谷，精疲力竭的癱坐在雪地上。抬頭望著圈谷的一切，輕說著，今天的雪山跟圈谷好美啊，上山前，跟自己說的要平安下山才上山，我有做到了！藍天白雪下，望著雪訓隊伍的滑落訓練，油然想起5年前雪訓的種種回憶，好羨慕他們是在天氣跟雪況進行訓練，更慶幸當年的自己有去上課，在5年後的今天，好天氣的加持下，幸運跟好友一同登上峰頂，看到難得一見的雪山雪景。

多年之後，翻翻照片看看文章，我想這一定也是我們多次的高山行程中，最難忘的章節之一，你說是吧，貓大！2022 雪山十年大雪 〈完〉