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吉林宣布即日起「封省」 禁止當地人員跨省市流動

季節限定「老梅綠石槽」配遼闊海景美不勝收　再至金山神秘海岸賞巨岩

健行筆記 / 健行筆記Elin Lin

特殊景觀對我似乎有著致命吸引力。想像著整個海岸染成鮮綠色彩的奇特美景從富貴角燈塔步道走入

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走上觀海平台，眺望綠石槽海岸線、富貴角，出海口；遼闊海景盡收眼底。

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你可以再靠近一點。那就沿著木棧步道走下囉！難得同時擁有細緻沙灘與被侵蝕得非常漂亮的岩岸。

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整個海岸溝槽附滿海藻，形成一條又一條的「綠石槽」，把整個海岸染成鮮綠的色彩。

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海水似個頑皮孩子，三不五時從石槽間噴上來濺濕衣襟

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海水的藍，浪花的白，綠石槽的綠；這是個鮮明的春天色彩。我們在沙灘上跳著、跑著～

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似嫌看海看得還不夠多，下午走過石門洞，再往金山神秘海岸挺進。

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就從水尾漁港旁拾階而上，展開我的神秘海岸之旅。

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絕美海岸線隱身在巨岩背後，我想這就是“神秘”的由來吧？

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巨大岩壁彷彿擋住去路了，然而高矗的岩壁間有一裂洞，穿越「一線洞」後，還真別有洞天哪！

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不規則的岩塊卻有著豐富的紋理，和瑰麗的色彩；奇麗的礁石與玫瑰岩交錯在海岸邊。

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不同層次，不同型態，高高低低的地形走起來確有些吃力，再加上綠色海藻增添了地面的濕滑，最後放棄走至燭台雙嶼。但單單靜聽海浪拍打岸邊的礁石，綻放出無數紛飛的浪花，和靜看永遠也無法盡收眼底，深邃的汪洋世界，我心已滿足。

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