宜蘭絕美高山湖泊　「加羅湖」兩天一夜追雪失敗但夢幻不減

傳說有位天上的仙女在梳妝攬鏡時，不慎打破了手上的明鏡，而這些碎片就像珍珠般的灑落在宜蘭山區裡，形成一顆顆美麗又夢幻的高山湖泊，因此有人用「散落的珍珠」來形容加羅湖群。

行程記錄：2/19(六) Day 1總費時：5.5hr11:00 四季部落(等菜車)12:10 第二個林道柵欄口13:35 廢棄工寮13:45 過溪13:55 神木登山口16:30 加羅湖 2/20(日) Day 2總費時：3.5hr11:50 加羅湖 出發13:40 神木登山口15:00 第二個林道柵欄口gpx下載Day 1 三個熱血青年追雪去

▲ 宜蘭有名的精藝早餐店蛋餅口味很特別，但感覺在地人都是買飯糰、燒餅油條、豆漿，實際吃過蛋餅口味確實普通，淡淡的抹茶香味(抹茶蛋餅)，沒什麼味道，餅皮偏軟。應該要買飯糰、燒餅油條、豆漿的~但也不失是一個難得的經驗。

▲ 12:10 第二個林道柵欄口大概早上11:00到四季部落，我們聯絡菜車大哥等待接駁，菜車接駁可以直接越過第一個林道柵欄口直接到第二個林道柵欄口，能省下0.5hr~1hr的走路時間，菜車接駁從四季部落->第二個林道柵欄口，900元/一車/來回，很是划算~

▲ 大雨下不停，澆不熄我們熱血的心，出發~

▲ 廢棄工寮，到了這裡就表示巨木登山口快到了

▲ 過溪，天雨路滑，水源豐沛

▲ 本團只有我不信邪穿登山鞋，目前走到這邊，內部還是乾的~(等等就會濕了...且待說明與分解)

▲ 13:55 神木登山口，巨木蠻大一棵，很好認

▲ 一路陡上、配上大雨、寒流來襲，澆不熄山友溫暖的心

▲ 抵達加羅山岔路口，往左加羅山；直走加羅湖過了這邊之後，就是平緩的稜線直到加羅湖。平緩不一定代表好走，因為超級泥濘(= 0 =)y

▲ 16:30 抵達加羅湖結果我前面登山鞋都沒濕，反倒到了平緩的稜線後登山鞋直接破防。到了稜線一堆深不見底的爛泥，可能因地勢較為平緩，水容易堆積，爛泥、水坑深及小腿，而且非常難辨認，長得都一樣，一個不小心就算穿雨鞋也是直接濕掉，需要使用登山杖戳一戳步步仔細探測，前面陡上考驗腳力；後面稜線考驗眼力。

▲ 華哥自家祖傳羊肉爐自家做的羊肉爐就是不一樣，料多味美，肉多到爆鍋已經煮了、吃了2-3輪，肉還是超級多，真的爽！濕濕冷冷的天氣，配上暖伙的羊肉爐，再加上美酒，人間天堂~ps：這次雨下的正大，加羅湖的水濾過非常沒問題，水源無限~Day 2 早上一起來，沒有雪，追雪失敗

▲ 早上一起來，拉開帳棚，哀~只有下雨，沒有下雪。濕濕冷冷又霧霧，直接躺回去睡到自然醒 (〒︿〒)睡飽了再去華哥帳篷吃早餐~

▲ 華哥早點，起司培根捲餅，好吃<(￣︶￣)/還有水果搭配，兩天一夜，兩個男生重裝不加水平均背20kg，能吃的伙食就是可以很不一樣~

▲ 寒流不是霸王級，只有結霜沒有下雪，可惜

▲ 雖然沒雪可看，但加羅湖湖畔白皚皚的霜，拍起照來還是挺夢幻的~

▲ 11:50 加羅湖 出發睡飽、吃飽、拍飽、整裝、收帳，準備回家~

▲ 一開始就要面對平緩超級潮濕泥地地形了╮(╯3╰)╭今天的泥地依舊深不見底，雖然昨天登山鞋已經濕了，但我可不想一開始又再給它這麼徹底的濕潤，還是步步為營，小心為上。

▲ 豪邁池，也可以紮營

▲ 非常認真地找路、踏路結果平緩的稜線我們反而走的最謹慎小心緩慢╮(╯3╰)╭用登山杖戳來戳去，一遍遍測試泥沼深度。深怕一個不小心，無法自拔~

▲ 13:40 神木登山口

▲ 回到獵寮

▲ 15:00 第二個林道柵欄口，call菜車大哥，回家摟~今天也真的是很冷，本週寒流最強時刻(星期日)，山下山上一樣冷(⊙＿⊙)剛剛下山時還有看到1-2群人上山，祝福他們能追雪成功~雖然我覺得這種天氣有點困難就是了XD

▲ 歷經風霜，下山吃燒烤~感謝山友溫暖又和善的天使之心，中和一下我這個社會毒打愛好者。加羅湖｜完登