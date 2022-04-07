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容易親近的清涼秘境！走「姜子寮山」古道、絕壁步道　坐在石椅上觀瀑預約夏天

健行筆記 / 健行筆記Sonia Chen

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預約一季愜意慵懶的夏 

喔,  YA,  清涼有勁 !

我喜歡的歌 : The Way You Look at Me

9c268ced014f42313e73d8108b3a0b75.jpg2022 D0304 姜子寮古道  / 姜子寮絕壁 順撿 小百岳 : 姜子寮山 O 形走

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上帝的調色盤 : 滿江紅奇景不用去武界, 姜子寮就有

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姜子寮絕壁步道 : 導航汐止區「姜子寮福興宮」或是 姜子寮絕壁步道,「姜子寮福興宮」 :   姜子寮路61巷 「福興宮」有多處停車場,   旁邊並設有公廁, 自行開車較為方便, 

07e384000478e3da2f9c5d18c1b92390.jpg公車資訊 :  

66a84f18bd2fac0ce9b41561e566894c.jpg於汐止火車站搭乘

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至「姜子寮路口站」，往前走到姜子寮 福興宮 大約步行約 30分鐘

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F905 汐平線, 一天有三班 08:30 / 13:00 / 18:00會延駛到 :   (土地公廟 姜子寮)  

福興宮 

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共 7.58 公里 / 6 小時29分鐘高度上升  635 公尺 / 高度下降  596 公尺最高海拔 745 公尺7e87c38ec48b6b475887e7ebf5283275.jpg08:44 福興宮    09:55 姜子寮絕壁入口 原先規劃的路線已改為私人用地, 禁止進入, 修改路線10:07 姜子寮絕壁   10:23 過溪    11:19 灌溉池  11:23 產業道路12:49 五四縱走路線重疊    13:10 姜子寮山  13:36 旗尾崙山岔路口   14:23   旗尾崙山  15:00 滿江紅奇景  15:07  福興宮

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今天是來踏查的, 打算走姜子寮古道, 姜子寮絕壁登 小百岳 : 姜子寮山, 姜子寮步道, 旗尾崙山, 回 福興宮走一個小 o 形. 全程約 8 公里, 

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姜子寮絕壁步道 肉腳形步道, 平緩好走 從福興宮走到步道終點姜子寮絕壁 全程儘儘只有 1公里而且 前段 830 公尺是水泥路, 後段 300 公尺是石階步道 

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進入 姜子寮絕壁步道 

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來首歌吧 !據某人說, Sonia 只會唱 梅花「淡淡的三月天，杜鵑花開在山坡上，杜鵑花開在小溪畔，多美麗啊!像村家的小姑娘、像村家的小姑娘」 

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青山懸谷間垂掛著純白無暇的瀑布清脆的水聲  迴盪山谷  ,  山林秀麗,  容易親近的秘境

243a88cfb6a1e0601e83a47cd13e75ce.jpg 坐在石椅觀瀑, 聽到潺潺水聲隨涼風不斷傳來夏天未至.  先來享受夏天的清涼

ff41030b2cce64401a35d84705935687.jpg姜子寮絕壁步道,   休閒規劃非常完善,安排居家親子遊, 也超棒的 

8a7dbb0c5851390eccdcae8f843ca0a1.jpg水流順勢而下, 注入綠色的深潭陽光下, 白霧蒸騰人品夠好,  可見一道彩虹橫掛水瀑, 丰姿迷人

ead94e86d9474670078fa24654b99537.jpg難怪, 有人說這裡像是 小型的 十分寮瀑布

96f69b9fd5e54bd9a49a7f2f1782b782.jpg斷崖垂直立於溪畔,  這就是  : 姜子寮絕壁2210cee2cacb1c766125d9009788c659.jpg姜子寮絕壁山勢陡峭,  可沿姜子寮溪畔步道進入特殊之處包含了瀑布與絕壁景觀整個河床幾乎由一整塊巨石所構成, 河床經水流長期切割侵蝕形成天然的滑水道,  所以稱為 : 姜子寮絕壁姜子寮經過大崩山, 已無法一覽完整河床巨石而河床盡處突然陷落成斷崖, 形成 姜子寮瀑布, 景象壯闊加上周邊原始的溪林生態,  景色堪稱一絕, 汐止當地人視為人間秘境e4d6ae906db5fd695420d812da908245.jpg姜子寮絕壁 除了親水, 玩水, 我們還要爬山, 我們今天要走一個小O 形,  沿著溪水步道再爬上 : 姜子寮山, 順撿 小百岳「好山好水 」兩個願望一次滿足81020f60b4b7cd7270ce115693b75cc8.jpg   抬頭仍可望見陡峭的岩壁 ,  不同的角度欣賞岩壁之美 e1ed33f9a2c43925341676b0cd71d809.jpg一脈清淺小溪,   源源不絕 步道一路沿著溪畔蜿蜒穿梭15dcc8280f637e35df1342d77beb6836.jpg溪澗水流淙淙 過溪, 架有繩索, 很安全260ee69c60a5ab2f95ff6afb98c38960.jpg溪畔步道, 濕滑難免374b4dc35185c9d1e10cca2d832eb5e6.jpg溪床落差形成多處小瀑布與翠綠色的清潭溪水傾瀉而下, 清澈深幽 420fbe04c4f71502658904865468e87e.jpg 山澗溪水, 沁人心脾不時還會看到水底的小魚小蝦, 忍不住彎下腰玩玩水也好a7c51ca00aca6f37ecfc91e03bd81ad6.jpg濃密的綠蔭, 曬不到太陽, 真棒71cd47ceeda57d27203cd0631dfafff0.jpgd88fae59a758db7d7d225caa363db9ae.jpg6d6306d0af52ce35c2005a1b4cd59a96.jpg9baf9d0e8b3f60e2ffd20ff14287be11.jpg4f9355fc900fd81d26f719c25f98bb0c.jpg10684b24bc75782d05251531deee290f.jpgc0329b4c3e46bd1c377b85f3080ab874.jpg洗把臉吧, 喔 YA, 清涼有勁5bb550ce5e2a05d3f9366f1a1fd1c669.jpg9f9c5f0cc2ff7c21dc39ef736de1ea95.jpg小小的山徑上, 攀根錯節的樹根, 虯枝蜿蜒每一條樹根都好像充滿著生命力2b8645c1858f4a81ffc74a9d543c8bc5.jpg轉入林間,  山谷間的小水池3ac4bd022983aa3b6d5772719ebce527.jpg這裡十分悠靜, 愛山的人喜歡的就是寧靜f7abff706c4256eaec4a03b01e4ba6ad.jpg每個小小角落都很驚艷, 因為容易滿足65799a7f9dce7c960c081ecbb2d2f1d2.jpg小水池旁有一石磨鄉野淳樸的氛圍, 讓人流連忘返。b531ba4f49e13cd89c67e0e17b1565a4.jpgc0f181534507664f9596ae8aa80a08ba.jpg接上泥土產業道路, 平緩寬敞0c4269e3a04b25f934a22fbee17bc711.jpg小溪叮叮咚咚地流淌著,  清澈見底04f1fa0ff17432dcbfdfaabaaa8fb781.jpgeaf83f76691da7ae657fc26bc5108d4a.jpg415362fe5c9abb52708f63d1a083b3b5.jpg產業道路走到底, 左上林徑, 可接上五四縱走路線d0c7803ce38d54730b711e3d6c344d6d.jpg山徑明顯, 一開始的落差不大容易行走的路線d62d36a848ac22d4eeb040738abb8081.jpg巨石拉繩上攀4f7da5ab363c6d8d5408ce5347566079.jpg鄉野間的砌石駁坎, 有故事嗎 ?

88049c0b31335f300bc17f0a055195bb.jpg75f2bb2a3bd25e9d2720023ec473ca71.jpg
岔路旁見 : 「五四縱走」與「台北天際線」指標沒錯, 從這裡到 姜子寮山 是 「五四縱走」的一部分1ad5156e113867578f0ab249a58ec5e8.jpg 「五四縱走」:  是指從五分山經頂子寮山、望古山、中窯尖、姜子寮山至磐石嶺後，再轉稜上581峰、雙石塔、耳空龜山到汐止的四分尾山和大尖山，全程長達二十多公里、6a4033b08117290ae1a97477eae480fc.jpg野草燒不盡, 春風吹又風芒草很密, b9654221296263ffc02a520239f71332.jpg遍滿山谷的芒草是很美, 不過, 天氣熱時, 很惱人啊6f05bc212815ae3de72b1b2e15bfc9ea.jpg免不了要與芒草山坡來一段小小的奮戰姜子寮山 抵達69359b4b20ab7b8a2227aa101c9eb9b4.jpg平溪三尖, 美麗的稜線, 媲美高山景色ae0b37e613e9e977a42d6a249973f97b.jpg五分山 的 小白球7a7ad0ffb2fa678508b0edc1c4ee3739.jpg姜子寮山   基隆第一高峰   海拔 729 公尺,又稱 石控子大崙 或 三角架山bdcab0d0f5580797f96804b48f24b8f9.jpg姜子寮山是基隆市七堵、暖暖、新北市汐止和平溪區的界山屬於五分山群橫脈的高聳峰頭10e42a45c3120e0a94fb51e2a7622af9.jpg姜子寮山, 三等三角點  no.  1047, 小百岳    姜子寮山頂 原可見 台北101今日天空灰灰的, 看不到 1014154c82feafe852d5ed307d4d6aced87.jpg姜子寮山(姜子) 就是 (羌)字的台語發音因早期附近有許多山羌, 獵人在此搭工寮就近獵羌所以取名 : 姜子寮山39fe7a065b829a8e9b9a94d724ce8adb.jpg四面都有很棒的展望, 山頂四面都設有觀景台,  視野超優,8e227b1a857f3fa11d19bc5a7de55b86.jpg沿 姜子寮步道 往 旗尾崙山岔路 回 福興宮O 形走72de461e7a3cb08d2aa29b9045bf6139.jpg姜子寮步道 往下走到 泰安路停車場可到 泰安瀑布不過, 我們今天不去 泰安瀑布4d7fb18fa5a43b2a33ea094020af5fcd.jpg步道坡度有緩有陡，在登頂前的200公尺處開始為陡峭的陡峭，因此被暱稱為“好漢坡”0b04fea1c6f7e6c27101c736c3584bc6.jpg姜子寮步道   全長1.76 公里枕木步道e3320300b1c32c01000e864cb7e73b90.jpg指標清楚, 要迷路都很難53eaf58a78ce0af1e661501a48a18122.jpg 姜子寮山健行步道, 鋪設枕木步道在兩旁也擺放了椅子供休息之用3b27d364835e8eae7f220b6d0de5c681.jpgf6f5dafc3fb212539427f8a9b36137ec.jpg沒錯, 目標正確, 往 旗尾崙山方向前進1fe64dbc0d0fb10d9d015b923e3fa61d.jpg 山林間綠蔭下,  步道呈緩下坡山勢,
15944cca83089eec205e91db03b2c57c.jpg53a7dfafd5dd531b07b7ef098353025e.jpg
旗尾崙山 抵達652d7e9225b077d662864214937fcaee.jpg旗尾崙山為姜子寮山的西稜,  又名姜子山或大旗尾山,  海拔389公尺， 土地調查局圖根點基石, 山頂於林間無展望 297c348c7bc36e0d1c822d698a4d4c21.jpg旗尾崙山  山頂空地很大, e1b04898d21aa23aa5c91952629d2ab5.jpg順勢下坡, 往福興宮前進a434e1b61080a6953b8936724dce420d.jpg遠眺白米甕炮台旁的三根大煙囪f14879227439c3bc57d018e1daa3127b.jpg6ddd6764681875a4a8d59e11c71d490a.jpgf477563f8e737fb980e75650455cbf13.jpg0ac6ac344afcad3611606adfd86e5626.jpg旗尾崙山登山口山路指標清楚 路徑明顯8548eed254c9656d41768362fc958373.jpga86c2f2b0f3beedb11b38a61e9bdf60f.jpgcfb16d75a883164aad71e4e1dcf7901d.jpg土角厝土角厝是從前鄉下人家生活清苦,  蓋房子多半是就地取材,   土角厝就是把環境中容易取得的泥土與乾稻草、稻殼、粗糠混合，製成泥塊，經過日曬後，泥塊變成堅硬的「土角磚」，然後再把土角磚堆砌成牆壁，蓋上茅草或瓦片當屋頂，一間「土角厝」就建成了。以前的土角厝除了可住人，也可放農具雜物，或養家畜，可說是環保又經濟的自然建築，當地人也說土角厝住起來冬暖夏涼，令人懷念 3f052ab72b2686beb26900a3d548a195.jpg真的好驚豔, 居然看到 滿江紅奇景不需去武界, 姜子寮也有  滿江紅d87cd8e16cf62ff25551cd344d002a01.jpg 「滿江紅」是一種 水生蕨類 ,小型漂浮植物, 是滿江紅科 植物體呈卵形或三角狀，根狀莖細長橫走，側枝腋生，假二歧分枝，向下生鬚根。葉小如芝麻，互生，無柄，覆瓦狀排列成兩行，葉片深裂分為背裂片和腹裂片兩部份，背裂片長圓形或卵形，肉質，綠色，但在秋後常變為紫紅色。孢子果雙生於分枝處，大孢子果體積小；小孢子果體積遠較大，球圓形或桃形，頂端有短喙，果壁薄而透明，內含多數具長柄的小孢子囊，每個小孢子囊內有64個小孢子，分別埋藏在5-8塊無色海綿狀的泡膠塊上，泡膠塊上有絲狀毛。051ee5dc3d532c16eed7cd4cb20bd033.jpg滿江紅原是一種綠肥作物 ，常見於稻田或水池中，因其與固氮藻類共生，故能固定空氣中的遊離氮，是稻穀的優良生物肥源；因其具有較高的營養成分，故可作為畜禽飼草利用，是畜禽的優良飼草來源。還可藥用，能發汗，利尿，祛風濕，治頑癬。 ddaaeaf191a142b522db4d4fe411044b.jpg植株多生長在水面，分佈在池塘、水庫、水湖和水田中，可以淨化水源，改善水質，還能供魚類等動物的生長。滿江紅的生命力較為旺盛debfdc377a8720dc2b666b9cee3248a4.jpg 沿鄉野小徑往下走f9eb74dc705b4e6c20efdbd0515125e7.jpg福興宮旁, 旗尾崙山登山口 抵達

步道 瀑布 秘境

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