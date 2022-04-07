容易親近的清涼秘境！走「姜子寮山」古道、絕壁步道 坐在石椅上觀瀑預約夏天
預約一季愜意慵懶的夏
喔, YA, 清涼有勁 !
我喜歡的歌 : The Way You Look at Me
2022 D0304 姜子寮古道 / 姜子寮絕壁 順撿 小百岳 : 姜子寮山 O 形走
上帝的調色盤 : 滿江紅奇景不用去武界, 姜子寮就有
姜子寮絕壁步道 : 導航汐止區「姜子寮福興宮」或是 姜子寮絕壁步道,「姜子寮福興宮」 : 姜子寮路61巷 「福興宮」設有多處停車場, 旁邊並設有公廁, 自行開車較為方便,
公車資訊 :
於汐止火車站搭乘
至「姜子寮路口站」，往前走到姜子寮 福興宮 大約步行約 30分鐘
F905 汐平線, 一天有三班 08:30 / 13:00 / 18:00會延駛到 : (土地公廟 姜子寮)
福興宮
今天是來踏查的, 打算走姜子寮古道, 姜子寮絕壁登 小百岳 : 姜子寮山, 姜子寮步道, 旗尾崙山, 回 福興宮走一個小 o 形. 全程約 8 公里,
姜子寮絕壁步道 肉腳形步道, 平緩好走 從福興宮走到步道終點姜子寮絕壁 全程儘儘只有 1公里而且 前段 830 公尺是水泥路, 後段 300 公尺是石階步道
進入 姜子寮絕壁步道
來首歌吧 !據某人說, Sonia 只會唱 梅花「淡淡的三月天，杜鵑花開在山坡上，杜鵑花開在小溪畔，多美麗啊!像村家的小姑娘、像村家的小姑娘」
青山懸谷間垂掛著純白無暇的瀑布清脆的水聲 迴盪山谷 , 山林秀麗, 容易親近的秘境
坐在石椅觀瀑, 聽到潺潺水聲隨涼風不斷傳來夏天未至. 先來享受夏天的清涼
姜子寮絕壁步道, 休閒規劃非常完善,安排居家親子遊, 也超棒的
水流順勢而下, 注入碧綠色的深潭陽光下, 白霧蒸騰人品夠好, 可見一道彩虹橫掛水瀑, 丰姿迷人１
難怪, 有人說這裡像是 小型的 十分寮瀑布
斷崖垂直立於溪畔, 這就是 : 姜子寮絕壁姜子寮絕壁山勢陡峭, 可沿姜子寮溪畔步道進入特殊之處包含了瀑布與絕壁景觀整個河床幾乎由一整塊巨石所構成, 河床經水流長期切割侵蝕形成天然的滑水道, 所以稱為 : 姜子寮絕壁但 姜子寮經過大崩山, 已無法一覽完整河床巨石而河床盡處突然陷落成斷崖, 形成 姜子寮瀑布, 景象壯闊加上周邊原始的溪林生態, 景色堪稱一絕, 汐止當地人視為人間秘境姜子寮絕壁 除了親水, 玩水, 我們還要爬山, 我們今天要走一個小O 形, 沿著溪水步道再爬上 : 姜子寮山, 順撿 小百岳「好山好水 」兩個願望一次滿足 抬頭仍可望見陡峭的岩壁 , 不同的角度欣賞岩壁之美 一脈清淺小溪, 源源不絕 步道一路沿著溪畔蜿蜒穿梭溪澗水流淙淙 過溪, 架有繩索, 很安全溪畔步道, 濕滑難免溪床落差形成多處小瀑布與翠綠色的清潭溪水傾瀉而下, 清澈深幽 山澗溪水, 沁人心脾不時還會看到水底的小魚小蝦, 忍不住彎下腰玩玩水也好濃密的綠蔭, 曬不到太陽, 真棒洗把臉吧, 喔 YA, 清涼有勁小小的山徑上, 攀根錯節的樹根, 虯枝蜿蜒每一條樹根都好像充滿著生命力轉入林間, 山谷間的小水池這裡十分悠靜, 愛山的人喜歡的就是寧靜每個小小角落都很驚艷, 因為容易滿足小水池旁有一石磨鄉野淳樸的氛圍, 讓人流連忘返。接上泥土產業道路, 平緩寬敞小溪叮叮咚咚地流淌著, 清澈見底產業道路走到底, 左上林徑, 可接上五四縱走路線山徑明顯, 一開始的落差不大容易行走的路線巨石拉繩上攀鄉野間的砌石駁坎, 有故事嗎 ?
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