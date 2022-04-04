公車可抵達！台北北投「紗帽山」高CP值步道平易近人　山林有歷史底蘊

紗帽山交通、停車場、廁所區域、難度、行程規劃懶人包！因外形看似古代官員的烏紗帽而得其名。紗帽山步道全長僅2.2公里，是CP值很高的一條步道，步道皆為石階路線，短短的路程中，蘊藏了豐富的歷史遺跡！沿途有清代、日治時期的歷史遺跡，很值得前往！

路程紀錄上也有提供停車區域的照片給大家參考～

紗帽山交通資訊

自行開車

停車資訊

• 陽明湖登山口路旁有白線可以找地方停。如果從大埔登山口起登，比較難停車，僅有抵達大埔登山口前的轉彎處路旁有一塊空地可以停。

大眾運輸

紗帽山介紹

• 於「劍潭、士林捷運站」搭乘「紅5公車」至「教師中心站」下車，步行一分鐘即可抵達陽明湖登山口。• 於「北投捷運站」搭乘「230公車」至「教師中心站」下車，步行一分鐘即可抵達陽明湖登山口。• 於「北投捷運站」搭乘「小9公車」至「陽明山站」下車，步行四分鐘即可抵達陽明湖登山口。• 於「台北車站、西門町捷運站」搭乘「260公車」至「教師中心站」下車，步行一分鐘即可抵達陽明湖登山口。

•

紗帽山位於台北北投，海拔643公尺。

行程規劃

紗帽山位於台灣陽明山 國家公園 境內，屬於台北市北投區，海拔高度643公尺，其為七星山的寄生火山，因其形似於烏紗帽，故有此名。其火山溫泉吸引遊人。此外紗帽山擁有副熱帶和熱帶的生態景觀。台灣日治時期在1935年始政四十周年記念臺灣博覽會會場上展出草山（陽明山）十二景，而紗帽山就是七月景的草山莽毒展。紗帽山和北方的尖山之間的峽谷名為「尖帽峽」，在日治時代是別墅區。

行程規劃

• 陽明湖登山口 > 1.2K紗帽山 > 大埔登山口

所需腳程

廁所區域

• 全長約2.2公里，由陽明湖登山口起登，由大埔登山口下山，含休息拍照時間約1.5小時。• 如果從陽明湖登山口起登，廁所要到陽明山前山公園裡面才有公廁，大埔登山口附近無廁所。

溫馨提醒

不過石階上滿多苔蘚的，如果天氣不佳前往，可能會非常濕滑，須留意腳步。

• 基本上沒什麼難度，去程就是石階上坡，回程都下坡，

GPX下載

路程紀錄

⥅ 上午抵達陽明湖登山口，如果是開車騎車來，路旁的白線都可以停放，相較大埔登山口，這裡比較方便停車一點，文末有大埔登山口的停車區域圖，搭大眾運輸的朋友也不用擔心，兩個登山口附近都有公車站可以上下山。也不少人說，從這邊起登會比較輕鬆，所以我們便決定從陽明湖登山口起登。

⥅ 陽明湖登山口就在前山公園的公共浴池對面，如果要使用廁所，要到陽明山前山公園裡面才有公廁，可以看公園的導覽圖找到廁所。

⥅ 準備起登，只要走1.2公里就能順利抵達紗帽山。

⥅ 紗帽山是七星山的寄生火山，而紗帽山的山形鐘狀渾圓，酷似古代的烏紗帽，因此得其名。

⥅ 不久後我們抵達第一個歷史遺跡－陳何界石，這塊大石上刻著「陳界」、「何界」，相傳是早期陳、何姓氏家族，用來劃清土地界線而設置的界石。

⥅ 紗帽山的生態豐富，植物樹林茂密，步道上可以欣賞到森林的分層，相當精采迷人，上層有相思樹、楓香、柳樹等，替我們遮蔽陽光直射，走起來陰涼舒服，森林中層有筆筒樹、杜鵑等植物，跟著微風沙沙作響的搖曳著，腳邊的森林底層，則有苔癬、真菌等，讓人大飽眼福。

⥅ 不久後看到步道旁有兩座旗桿座，這其實是清代遺留下來的，旗桿座表示光宗耀祖的意思，而這裡有一座古墓，是清代舉人陳霞林的祖母的墓園，基於禮貌，拍完旗桿座我們便繼續往前走，不多停留。

⥅ 由原本的林蔭茂密到漸漸看見天空，就代表快到紗帽山的觀景台囉！

⥅ 順利抵達紗帽山～但紗帽山的三角點基石要再往前走，所以我們就先在觀景台這休息一下。

⥅ 那天的紗帽山，風恣意的颳，頭髮很亂但心情真好!

⥅ 山頂的視野滿遼闊的，可以與大屯山、七星山、小觀音山等相望！

⥅ 接著準備下山去，往前走不久，就是紗帽山的基石。

⥅ 今天的最後一個歷史遺跡，太子亭！眼前的石墩、石柱、圓石桌是日治時期所建造的觀景涼亭，據說是大正12年，為了迎接裕仁皇太子來訪所建設的。

⥅ 紗帽山整路都是石階路線，回程都是下坡，不過石階上滿多苔蘚的，如果天氣不佳前往，可能會非常濕滑，務必留意腳步！

⥅ 幸好當天去天氣很好，走起來很ok，不會很濕滑。

⥅ 順利下山，下山到大埔登山口。

⥅ 大埔登山口附近沒有廁所，這裡也比較難停車，僅有抵達大埔登山口前的轉彎處路旁有一塊空地可以停，如下圖給大家參考。