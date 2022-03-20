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南部版鳶嘴山！台南「梅嶺獵鷹尖」一線天好驚險　上稜線看山巒美景

健行筆記 / 健行筆記Kitty picnic

台南有三大自然奇景:南化大地谷、大內彩疊山、楠西獵鷹尖，有南部版的鳶嘴山之稱的獵鷹尖實地造訪後感覺比鳶嘴山更驚險!!裸露的岩壁上全無踏點只能用屁股挪動位置，需要非常小心但是去獵鷹尖一線天沿路上路程精采，需要拉繩、攀岩、走獨木橋等豐富有趣的體驗，精采不無聊的路線喔!!

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如何去自行開車-導航設定-伍龍殿有廣大停車場，從伍龍步道開始走 

-飯包山福德祠只有3個停車位，但可以省去走伍龍步道1.5小時路程大眾交通-興南客運<綠22號>公車至梅嶺站下車開車抵達伍龍殿可以把車停在這廣大的停車場非常方便，開始走伍龍步道前可以先去洗手間，因為接下來的伍龍步道1.5小時的路程都沒有洗手間喔

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為了節省伍龍步道1.5小時的路程kitty和朋友們清晨6:00就抵達飯包山福德祠了，搶這唯3的停車位，但竟然還有人更早抵達XD

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停好車往獵鷹尖一線天方向走，從福德祠出發大約一小時內會到抵達

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中途可以遠眺清晨雲曦中的曾文水庫，視野遼闊景致優美

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分岔路有清楚指標前往獵鷹尖一線天

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往獵鷹尖一線天前面的路況都是平坦水泥路，輕鬆好走、兩旁樹木扶疏，涼爽舒適

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中途會經過一處民宅，這裡有簡易流動廁所可以使用

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經過民宅繼續走會看到指示牌，沿路都有清楚指標不用擔心迷路喔

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水泥道路走到盡頭有分岔路，要選左邊開始進入樹林裏的原始路段了

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原始泥土路徑設有簡易繩索防護，開始多變充滿攀爬、拉繩、獨木橋的有趣路線了喔

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經過木棧橋可以看到山景展望，清晨的山巒蒙上一層薄霧，迷茫中有微醺的美感

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開始手腳並用拉繩下攀的路段要注意抓穩繩子、小心踩點，感覺很像在樹林間玩闖關冒險遊戲，非常有趣

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經過一段攀爬過後走在岩壁上的木棧道，看到獵鷹尖就表示快到了喔!!聳立巨大的岩石因為外型像獵鷹而得名，但kitty感覺這巨石外型更像是大猩猩

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抵達回程時的分岔路口，表示獵鷹尖一線天就在前面了

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陡峭巨大的岩壁、懸空搭建簡易木棧道，行走時要小心

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抵達一線天看到這巨大岩壁，自然形成筆直狹長的裂縫不得讚嘆大自然的鬼斧神工啊!!從裂縫中透進的光線，將岩壁上的碧綠色更顯耀眼，非常漂亮的自然景觀

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一線天的旁邊走過這木棧橋就是獵鷹尖，懸空而建的木棧橋要小心行走

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爬上獵鷹尖的岩壁上，視覺裸露感比台中鳶嘴山更震撼!!而且岩壁上沒有踩點只能挪動屁股來移動位置，非常有驚險感、拍美照也要自己多加小心，環顧獵鷹尖上的風景非常壯麗，層疊起伏的山巒景色，居高臨下的視野猶如老鷹般，傲視群峰的感覺

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因為獵鷹尖上拍照移動需要慢慢來很小心，所以kitty在旁邊等待其他同伴慢慢拍照時悠閒享受野餐，欣賞這美麗景致

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回程時走另一條路線~去程和回程錯開路線也避免予人在崖壁上，懸空木棧道與人錯身通過時容易發生危險外，還能走不一樣的路線~看看不同的風景

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經過這鐵製獨木橋，是容易有落石的路段，要盡快通行

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最後需要拉繩往上攀爬一大段過後就回會到平坦路段了

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經過辛苦的拉繩後終於回到平坦的路程，沿著往楠西的指標就可以順利走回民宅處了

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精采有趣的獵鷹尖一線天需要膽大、心細的來體驗上攀、拉繩、下踩的刺激冒險過程，與一般健行登山路線完全不同喔!!適合喜歡嘗試挑戰路線的你呦~

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步道 登山

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