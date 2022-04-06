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不只絕美山景！逆走「大南三」6天5夜收穫7座百岳　勿忘細賞部落遺址、棱線草原

健行筆記 / 健行筆記雪國Simon

山活動具一定風險，請選擇合乎自己能力範圍的路線，做好功課、齊全裝備、擬訂計畫、落實折返時間，自己的安全自己負責。還有要記得自己帶來山林的垃圾，自己帶下山。

無痕山林 Leave No Trace=逆走大南三 (郡大林道進-接大小石公到六順七彩-丹大林道出) 全自理日期：2022年02月26號至03月03號行走距離：142公里總爬升(估)：+7344公尺、-9720公尺行走時間：6天5夜 (壓縮行程，壓6天)負重量：約17公斤感謝本次一起參與的夥伴們：Chris、Vic、老爹

=先給完重要資訊，後面再來放圖片。=管轄單位：玉山國家公園入園證：不需要入山證：需要 (連結) =

行程參考：D0.台北開車前往水里宿環泰大旅社，四人房兩張大床$2000。D1.距離：23.7公里上河行走時間：880分鐘 / 14.7小時爬升：？？？？早上六點半上接駁 → 八點到郡大林道管制口等開門 → 接駁到郡大林道33k登山口 → (10公里，250分鐘) → 途徑 33.5k大崩塌、39.6k大崩塌 → 43k工寮(有水) → (2.3公里，100分鐘) → 45.3k登山口 → (3.7公里，130分鐘) → 烏瓦拉鼻溪營地(活水源) → (1.5公里，60分鐘) → 無雙吊橋 → (0.9公里，40分鐘) → 無雙部落址(活水源) → (5.3公里，300分鐘) → 亞力士營地(活水源)D2.距離：9公里上河行走時間：685分鐘 / 11.5小時爬升：？？？？亞力士營地 → (4.5公里，370分鐘) → 途經最後水源(活水源) → 無雙山基點峰 → (0.4公里，30分鐘) → 無雙山最高峰/3231峰 → (0.3公里，35分鐘) → 無雙山東峰/3228峰 → (3.0公里，190分鐘) → 途經最低鞍部 → 櫧(ㄓㄨ)山 → (0.8公里，60分鐘) → 櫧山北鞍營地(非必要：有取水點要下切100公尺約15~20分鐘)D3.距離：21.3公里上河行走時間：1300分鐘 / 21.7小時爬升：？？？？櫧山北鞍營地 → (1.5公里，100分鐘) → 本鄉山 → (2.6公里，210分鐘) → 東郡東北鞍營地 → (3公里，110分鐘) → 途經岔路 → 東巒大山 → (3公里，130分鐘) → 途經岔路(可考慮來回烏達佩山15分鐘，估1公里) → 東郡東北鞍營地(拔營) → (2.2公里，140分鐘) → 途經岔路 → (前面有傳說中的球球草原) → 郡東山 → (1.7公里，80分鐘) → 可樂可樂安山 → (3公里，145分鐘) → 途經岔路 → 天南可蘭山 → (估2公里，60分鐘) → 童話世界 → (估1.2公里，210分鐘)→ 丹大溪營地(活水源)D4.距離：18.2公里上河行走時間：1135分鐘 / 19小時爬升：？？？？備註：1. 丹大山之後，沿著主稜往北前進，小心崖邊的暗洞、有危險地形、裸岩、部分路段陡峭溼滑、丹大溪營地 → (0.8公里，60分鐘) → 裡門山 → (1.7公里，130分鐘) → 斷稜東山 → (1.3公里，80分鐘) → 義西請馬至山 → (4.3公里，225分鐘) → 途經東鞍營地 → 馬路巴拉讓山 → (2.3公里，60分鐘) → 三岔露營地→ (來回內嶺爾山55分鐘，0.7公里) → (1.6公里，80分鐘) → 太平溪源營地(活水源) → (1.4公里，80分鐘) → 盧利拉駱山 → (1.8公里，125分鐘) → 丹大山 →(2.3公里， 240分鐘) → 過3255公尺峰下的營地D5.距離：22.05公里上河時間：1200分鐘 鐘 / 20小時爬升：？？？？過3255公尺峰下的營地 → (2.3公里，80分鐘) → 2833公尺鞍部(小石公前營地)附近 → (0.8公里，80分鐘) → 小石公山 → (0.35公里，20分鐘) → 大石公山 → (1.7公里，60分鐘) → 2603公尺鞍部→ (1.1公里，320分鐘) → 巖山 → (0.8公里，55分鐘) → 關門山凹(大水池) → (6.4公里，100分鐘) → 關門北山 → (2.1公里，100分鐘) → 2761最低鞍部 → (1.0公里，100分鐘) → 2813鞍營地 → (1.4公里，100分鐘) → 六順山 → (2公里，100分鐘) → 2960峰/2897公尺峰 → (1.9公里，75分鐘) → 途經林道舊登山口 → 丹大林道六順山登山口 → (0.2公里，10分鐘) → 七彩湖D6.距離：47.6公里，下坡居多上河行走時間：995分鐘 / 16.6小時爬升：？？？？七彩湖營地 → (0.2公里，20分鐘) →  丹大林道入口 → (6.2公里，140分鐘) →  台電招待所叉路50.4K → (3.9公里，120分鐘) →  隧道(連續三個隧道) → (1.1公里，25分鐘) →  途經隧道一30.53K、大電塔29.3K →  叉路24.7K 左轉走捷徑為5K 比取右邊林道的14K還好走 → (5.9公里，150分鐘) →  接丹大林道主線 → (6.9公里，120分鐘) →  六分所17.85K  → (14.1公里，210分鐘)  →  途經大怪手12:38K、加年關部落8.46K、大瀑布5.47K  →  三分所3.89K → (4.6公里，90分鐘) →  二分所管制站0.00K → 因管制而繼續踢  → (4.7公里，120分鐘) →  丹大吊橋/孫海橋 →  上接駁回到文明=

上河文化-步程示意圖-南三段(丹大山．東郡橫斷)上河文化-高差示意圖-南三段(丹大山．東郡橫斷)上河文化-步程示意圖-丹大山列(大南三段主稜、六順七彩)上河文化-高差示意圖-丹大山列(大南三段主稜、六順七彩)723fd93e0c6ed9e6d9807af2a022e08e.jpgb2de80d1965a0451bdc1fcdfc41aef09.jpgff4ebc7951ac8c78a45b302b5cae6e99.jpgd43f5977f697beca4c60e7d52df7d81f.jpg=水源、路況及通訊點參考：郡大林道有水亞力士營地有水丹大溪源有水太平溪源有水過丹大山到六順山的路上只有看天池水七彩湖到丹大吊橋/孫海橋沿途有活水當時更詳細的通報：https://www.facebook.com/groups/935203886528583/permalink/4913999345315664/

=本次行程的GPX軌跡參考大南三段全段大補包 (郡大林道、瑞穗林道、萬榮林道、丹大林道、大小石公、六順七彩)=D0

23:59 水里環泰大旅社就寢

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D1

07:57 郡大管制站排隊等開門

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9:02 郡大32K登山口的人潮

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9:14 郡大33K最後行車終點的人潮

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9:22 起登

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9:36 排隊過地形

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10:01 行走在郡大林道上，沿途不時會經過廢棄的工寮

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10:38 過地形

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11:17 郡大林道42K 替代道路岔路口

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11:37 郡大林道43K工寮

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11:55 過完43.5K的V型崩塌

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12:07 玉山國家公園石碑

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12:23 郡大林道45K 南三段告示牌

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13:50 烏瓦拉鼻溪營地

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14:10 過溪後穿鞋續行

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14:38 無雙吊橋

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15:08 無雙部落遺址

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15:48 哈伊拉露社的人留下的告示牌 (110年12月4-8日尋根祭祖)

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17:07 往亞力士營地的路上，不時會經過不同社的駁坎遺址。

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18:00 天黑以前抵達亞力士營地，取水紮營吃飯D204:00 起床吃飯收拾拔營05:30 起登06:50 沿途陡上1300公尺到無雙山的路上

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08:32 沿途陡上1300公尺到無雙山的路上

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沿途不時以為快到山頂，其實只是旁邊聳立的岩石而已....

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08:45 沿途休息喘息的片刻，遠眺遠方的玉山主峰殘雪

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9:10 無雙山

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10:55 等隊友上來無雙山合照後，確認大家狀況後，續行11:17 無雙山最高峰

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761481ca2f3ef2debf69de94f8f3890c.png11:29 往無雙山東峰的路上

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11:42 無雙山東峰

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14:40 櫧山

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15:13 往櫧山北鞍營地的路上

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15:29 回望櫧山

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15:45 沿途路過的看天池，取水等隊友，估計今天要紮在櫧山北鞍營地了

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17:20 與隊友碰面後，離開看天池

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15:33 抵達櫧山北鞍營地

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不同攝影師的視角

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19:14 周圍的水鹿大軍來襲，大概至少有十幾隻，不同時段有不同家族的來營地附近聚餐

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D305:25 起登前還是很多鹿

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05:42 往本鄉山的路上，晨曦

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本鄉山的路上的營地看天池有水

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06:20 金色的本鄉山

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06:33 本鄉山

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06:45 往東郡大山的路上，直直走就對了

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08:34 東郡大山

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把揹了三天的蘋果吃掉，續行前往東巒大山

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09:00 往東巒大山的路上，高山稜線上的大草原，被風吹到啪呆

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9:18 沿途會經過重要的取水點

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10:05 東巒大山

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10:24 回程往東郡大山的路上

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10:53 順撿烏達佩山

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沒待多久，便離開了

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11:12 繼續往東郡大山回程的路上

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過地形

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12:11 回到東郡東北鞍營地 (H3600)，揹包上肩，續行

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沿途的山景

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13:05 郡東山前活水營地

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13:30 取完水吃完飯後，續行

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14:00 走到第三天，終於遇到順走的第一組山友，聽說撿了好幾根鹿角

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14:11 郡東山

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14:17 球球草原

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14:22 回望剛剛走過的路，旁邊是大崩塌

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15:08 可樂可樂安山上面喝可樂 (揹了三天了...)

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15:24 續行

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17:00 天南可蘭山

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17:12 走探勘路線，直下童話世界的路上

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17:33 走了老半天才接回比較明顯的路徑...居然還有反光牌

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17:42 南三段的童話世界 (這時候來不怎麼漂亮，季節不對、太陽也都快要下山了)

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17:56 沿途邊看邊照邊往丹大溪源的方向前進

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後來走到摸黑，約19:00抵達丹大溪源營地，這邊也有一組順走南三段八天的山友19:07 丹大溪源的哀愁，說好的無痕山林，自己的垃圾自己帶走哩

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這邊很美，溪邊很冷，也走累了，沒特別出來照水鹿，看到蠻多的，都不怎麼怕人。D404:00 起床05:30 起登

登山 吊橋 國家公園

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續上文：墾丁山小縱走1--登"大山母山"小墾丁、墾丁山小縱走2--遺忘在荒山森林中的巨榕石厝 玩墾丁除了下海還可以上山，布魯和好友們登上大山母山後，探索莽林荒徑，找到失落的巨榕石厝，終於接上大墾丁牧

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