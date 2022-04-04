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走在杉林森林　南投竹山「金柑樹山x忘憂森林」還有絕美巨木櫻花

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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金柑樹山，又名崩壁頭山位在南投縣竹山鎮與信義鄉的交界處海拔2091公尺， 山頂有顆#4202三等三角點。 為編號54台灣小百岳之一。 

前進金柑樹山的路徑分有: 一是從忘憂森林， 經嶺頭山東峰， 金柑樹山西北峰後到山頂此路徑可選擇搭乘接駁車來回200元(雖然只有10多分的車程， 但沿途的水泥路面很是顛頗)當然也可以選擇徒步行走。 另一路徑則從 投95鄉道約13.2公里處的 留龍頭沿途經過 嶺頭山， 嶺頭山東峰， 金柑樹山西北峰， 然後抵達山頂金柑樹山。 因考量時值忘憂森林的枯水期， 可能沒啥景色， 我們選擇由留龍頭起走經 嶺頭山， 嶺頭山東峰， 金柑樹山西峰， 然後抵達山頂金柑樹山留龍頭起走， 一開始就是陡上坡， 還有許多樹根然後會接續綠意滿滿的茶園風光， 一小段產業道路後接續嶺頭山的方向， 進入杉林森林， 有許多分岔路， 我們小心翼翼的對照著離線地圖雖然在留龍頭有不少的停車但我們一路快到嶺頭山才遇上一位長者也經由長者表示: 看到嶺頭山樹上的標高2025處，右轉不多久就能抵達嶺頭山(原先想說時間若不夠就直接放棄呢)約莫20分鐘會來到巨木處， 拍照時忽然出現了一隻雄的 藍腹鷴完全不怕生的在我們眼前猶如逛大街般從此處前往山頂的路徑就比較明顯， 也多有指標起走約莫3小時候，抵達金柑樹山。在這裡也幸運的遇上2隻雌的 藍腹鷴停留約半小時午餐休息後， 下山則在巨木區後轉向忘憂森林的方向， 本來沒甚麼期待的不過， 枯水時的忘憂森林， 其實還滿美的最後， 沿著忘憂森林的產業道路 (接駁車行駛的路徑)回到出口再踢 投95鄉道 回到留龍頭停車的地方。 這天， 除了天氣不錯之外有茶園風光， 竹林景緻， 忘憂森林的藍天白雲， 還有粉嫩妝點的櫻花同時巧遇雄雌藍腹鷴還有還有， 原來四連峰， 我們也可以克服的。 

嶺頭山 嶺頭山東峰 金柑樹山西北峰 金柑樹山 忘憂森林 相簿

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投95鄉道13.2公里， 木亭上的留龍頭， 標示滿清楚的

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一側的觀景台， 除了有綿延的山峰， 還有些許雲海呢留龍頭 海拔1650公尺，早年以索道運木材到溪頭， 故名流籠頭 (留龍頭)天氣晴朗的時候， 視野佳

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還不到9:30抵達， 以為很早， 但道路兩側早已停了不少車輛呢

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09:22 木亭約幾十公尺就可以看見登山口了

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09:22 杉林溪園區在這裡立下了購門票的說明。

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09:26 進入森林， 先確認開啟離線地圖。

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09:29 除了陡上的山徑， 腳下還有無止盡的樹根幸好天氣還算乾燥， 沒有濕滑之餘

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09:37 偶有亂石

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山徑多有遮蔽， 陽光從樹梢穿越形成了光芒， 好美

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09:39 來到江家茶園， 遵守不踏入茶園， 用視覺欣賞就很迷人了

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09:39 梯形翠綠的茶園風光， 不過也看得出很陡坡

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09:40 從茶園旁的土坡前進

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09:40 這裡除了亂石也多樹根

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09:55 直上的陡坡， 還滿累的， 還好有翠綠的茶園風光一路相伴， 

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09:57 竹子搭的便橋

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10:01 短暫的木階

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10:03 接上了產業道路， 下坡有點陡

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10:06 產業道路盡頭， 電線桿上有指標右側前去忘憂森林， 左側往嶺頭山 eva說: 回程可以讓接駁車來這裡接我們嗎??   (會這樣問那是因為原先的方案之一， 原路往返。 )接著左轉

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10:06 道路兩條長長的爛泥， 

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10:07 兩側的杉林， 篩去了光線， 卻有一種秋天的詩意

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10:10 這裡沒有指標， 但有登山布條及菇菇大道的立牌

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10:12 石階上來後， 有顆壯碩的大樹但這裡有三岔路，  我們還試走一段後才確認方向

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10:21 杉林區的林相很美， 但泥土路稍有濕滑樹上有確認的嶺頭山的方向

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10:27 聞到了檜木香， 但這顆顯見已遭破壞山林生態， 真的需要大家共同來維護

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10:38 三岔路， 有嶺頭山的指標 (右側) ，記得左邊還有另一條路， 但沒有標示

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10:47 這天的第一個山頭， 嶺頭山， 海拔2025公尺， 樹上掛著溫度計12度一方面在行走， 又有陽光照射， 所以也不覺得冷。

20220212_105011.jpg10:50 退回到原來的主徑上， 樹上有金柑樹山的指標

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10:56 進入竹林區， 其中有顆大樹， 直抵天際的壯碩用竹子鋪設的一小段下坡， 有點滑， 我在這裡不小心的滑了一下， 動動腳還好沒事。 

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10:59 來到這裡， 有指標， 有布條， 但右側卻又明顯的有一條路， 看了看離線地圖， 選擇左轉

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11:00 原來是一條捷徑， 不過有點陡坡

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11:08 來到巨木區， 這裡也是第一次從忘憂森林上來時交會於此的路徑多數的山友， 行經於此也會在這裡短暫休息眼前有幾棵樹形特別的巨木， 當我們忙著取景時忽然eva叫喚了一聲， 回頭一看， 竟是雄的藍腹鷴

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藍腹鷴為臺灣特有種鳥類。最大的特徵就是雄鳥羽冠和背部是鮮明的白色，尾部也有兩根漂亮的白色長羽，為原住民頭上常用的飾羽為一夫多妻制，雄鳥的領域性很強，所以一個欄舍中只能圈養一隻雄鳥，否則會搏命鬥毆。我們輕聲輕語的看著它藍腹鷴卻不怕生的在我們眼前， 晃來晃去， 彷若悠閒散步一般

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11:21 心滿意足的拍了藍腹鷴， 繼續前進， 從巨木區後的路徑， 較為平緩

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11:23 三岔路 右側為流籠頭， 左側為前往溪頭天文台的方向前方為金柑樹山， 從巨木區後的路徑， 也較為明顯

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11:28 來到嶺頭山東峰，(就在路徑上)  海拔1990公尺有一顆山字基石。 

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11:33 步道上喜見一顆台灣五葉松

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11:43 距離山頂金柑樹山， 剩下900公尺了。 

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11:56  金柑樹山西北峰 (也是在路經上) 海拔1990公尺， 也是一顆山字基石

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20220212_121852.jpg12:18 抵達山頂， 金柑樹山， 海拔2091公尺， 雖是第二次來， 部分路段和上回走的路線不一樣所以還是有點欣喜。

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12:20 我們在山頂休息午餐， 山頂有些熱鬧這應該是近期爬山遇見最多人的一次 (常常在山徑上， 都只有個位數的山友)可見金柑樹山還是頗受山友的青睞， 特別是夏天還是避暑勝地呢。 

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12:40 忽聞身旁的山友驚呼: 雌性藍腹鷴現身， 還2隻呢，一旁山友津津樂道， 這裡有6隻藍腹鷴.....我們真的太幸運了， 一天遇見雄雌藍腹鷴。 

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12:46 雖然有陽光， 但坐久了還是會冷收拾背包， 下山囉， 這裡也有溫度計， 落在12度間

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12:53 因為時間有比預期的早一些回程途中， 瞧見特別的大樹， 順手拍了拍。 

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13:17 上山的時候， 離線地圖帶我們走左側(捷徑) 但好像也沒有快多少，還有點陡，  回程我們就走了右側，反而 較為平緩

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13:30 回程一段， 陡上陡下， 較為辛苦的地方。 

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13:35 回到巨木區，  但沒有瞧見藍腹鷴了。 

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13:40 下山的時候， 我們選擇接回忘憂森林， 左右路徑都可以匯集， 樹上也有標示

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13:47  第一次來和華哥聊的太開心， 在這裡竟不知不覺地走錯下切， 待發現繞回正確路徑， 多走了一小時。所以下山的時候， 特別留意

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14:00 這段路徑， 有很多樹根， 還好不會濕滑

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14:04 這裡雖沒有指標， (前方也有路) 但我們聽見了人聲， 下切往忘憂森林

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14:05 一段陡下， 來到忘憂森林

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14:11 冬季是忘憂森林的枯水期， 但也許是藍天白雲的加持看起來也滿美的。 

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14:14 雖然沒有水， 但還是有許多人來這裡拍照。 我們還瞧見一列男生(滿多人) 有點驚訝。 

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14:14 接著從旁邊的小徑下山

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14:18 一小段鐵橋

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14:19 私人茶園。

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14:20 一轉彎， 卻瞧見幾株開的甚好的櫻花。 坐在櫻花樹上喝咖啡， 想必更是浪漫呢。 

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14:23 抵達一般從忘憂森林上山的接駁車處。 

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14:30 沿著產業道路踢回去， 坡度落差很大。 若是搭車上來因為路況， 也能聽見此起彼落的驚叫聲

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14:33 早上， 我們就是沿著後方的茶園， 一路陡上。

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14:44 回到 投95鄉道 ， 這段陡下坡， 走了約20來分。

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15:01 在行走約17分左右回到留龍頭， 完成這天一O 型 檢四顆山頭

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金柑樹山與鳳凰山及樟空倫山 鹿屈山被山岳界稱為溪頭四珠均位在溪頭與杉林溪的周邊， 佔交通地利之便金柑樹山 則在溪頭四珠中排行第二，也是四珠中最熱門的山岳特別是盛夏的時候， 溫度涼爽宜人， 非常適合到山上汲取芬多精與避暑部分路徑岔路多， 且山上午後容易起霧， 得留意 ^.^

城市漫遊。 gina文章出處:

忘憂森林 溪頭 登山

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