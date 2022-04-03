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屏東墾丁山小縱走　巨石嶙峋突立「小尖石山」也有大氣勢

健行筆記 / 健行筆記納維布魯

巨榕石厝-小尖石山 (28).jpg

續上文：墾丁山小縱走1--登"大山母山"小墾丁墾丁山小縱走2--遺忘在荒山森林中的巨榕石厝

玩墾丁除了下海還可以上山，布魯和好友們登上大山母山後，探索莽林荒徑，找到失落的巨榕石厝，終於接上大墾丁牧場的林道，走向小尖石山之路。小尖石山雖然冠上小字，山北頂端的巨石嶙峋突立，完全一副桀驁不馴的模樣，氣勢上和大尖石山與大山母山相比毫不遜色。

行程規劃：大山母山登山口(墓園)--大山母山--乾溪處午餐--巨榕石厝--牧場林道--小尖石山--屏鵝公路32.8K潭仔巷口--大山母山登山口本篇分享最後上牧場林道至小尖石山行程。

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  • 小尖石山資訊：標高245M，山頂無法到達，近北側山頂前海拔197M處海棗樹下，有一顆土地調查局圖根點。單攻小尖石山，建議由屏鵝公路台26省道32.8K轉入潭仔巷，一路上行產道，過六福山莊後轉為土石牧場林道，至小尖石山北側鑽草叢上攻約50公尺，可至小尖石山圖根點。若原路來回約2.5小時，落差約190公尺。
  • 交通資訊：自行開車：以google搜尋"米克諾斯民宿"，由民宿旁產道步行上山。搭乘大眾交通工具：可於恒春轉運站搭乘墾丁街車橘線或藍線至墾管處站下車，向北行100公尺，再轉入潭仔巷上山。
  • 補給等資訊：步道全線無補給站及洗手間。

山小縱走1.jpg布魯實際走的路線GPX，分享在健行筆記網站，需要的朋友歡迎點擊前往下載。布魯之登山攝影記事

布魯與好友們由莽林荒徑過石牛溪上到牧場林道，心情和腳步都輕鬆起來，視野也漸漸開闊了。這裡是大墾丁牧場的西側，牧場草原一直延伸到大尖石山山腳下，有三個展望點可以遠眺大尖石山雄踞一方的英姿，雖然才3百多公尺高，卻以幾乎正三角形的姿態屹立著。

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隊友們排排站在看什麼呢?

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原來今天的第二座目標——小尖石山就在前方了。

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順著牧場林道向北行，經過一道廢棄鐵門。

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至此叉路取左取右皆可，但取右稍近。小尖石山路徑全程沒有指標，最好下載離線地圖及AＰＰ搭配使用，避免迷路。

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林道上有三個展望點，可以遠望很有氣勢的大尖石山。

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仔細看，大尖石山腳下的草原，有許多放牧的牛在吃草。

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林道後段轉為土石小徑，回望大山母山，我們就是從那山頂走過來的。

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牧場林道的展望最後由小尖石山接管，雖然只有245公尺高，但氣勢不輸大尖石山。這樣的山，一般登山客是無法登頂的，好在三角點也沒有設立在山頂，而是在山頂北側197公尺處的海棗樹叢下，不過因為完全沒有指標，離線地圖又只能大致參考，找三角點的數十公尺路又是一個探索的過程。

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小尖石山雖然只有2百多公尺，但北側山頂突起，巨石嶙峋，也很有氣勢。

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這樣的山頂怎麼爬啊！即使由繞山南也很難攻頂。

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還好埋設小尖石山的三角點的人很體貼，把圖根點埋立在近山頂的海棗樹下，但只知道在海棗樹下，要找到正確的那一棵海棗樹，還要看運氣呢！

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小尖石山腰有一個展望小丘，向北望可見門馬羅山、老佛山、高士佛山等山。

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由展望小丘向東可以與龜呵犬山相望，欣賞墾丁森林遊樂區後側山林景觀。

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由展望小丘向西望則又見大山母山。

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同行一路相挺的隊友們，謝謝你們。

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不用攀岩爬上小尖石山頂就可以摸到三角點，當然要去衝一下，不過因為爬的人很少，路徑不明，還是硬著頭皮穿梭在密實草叢中，最後終於在一棵海棗樹下找到這顆編號10號的土地調查局圖根點基石。巨榕石厝-小尖石山 (39).jpg

下山的路又更輕盈了。

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在一處叉路口附近可見一座牧場牛隻喝水的看天池。

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回程再度瞻望大尖石山，還是對它的氣勢感到崇敬。現在大尖石山不許可攀爬，但要真的開放，要登頂也不容易啊！

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回程的牧場林道大致好走，但也有部分路段很容易積水。巨榕石厝-小尖石山 (44).jpg

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回程的牧場林道大致伴著石牛溪而行，其中翡翠潭的景觀最美。

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林道會有3處越過石牛溪，甚至有一小段就走在溪床上，雨季無法通行。

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由牧場小林道南行，至六福山莊附近轉為水泥產道。

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續南行，最後由潭仔巷出屏鵝公路。

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回程的最後經過潭仔漁港，在夕陽勉強擠出一點光線的照映下，漁港雖然迷你，卻很迷人。巨榕石厝-小尖石山 (51).jpg經過潭仔漁港，續向西行1公里，轉入往大山母山的產道，再上行0.8K，終於回到大山母山登山口的墓仔埔，完成這次的山小縱走。時間是傍晚5點，掐得有點剛好，再晚就要加入另一個世界的夜總會了。（完）原文出處

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