二訪日月潭最高峰「水社大山」　湖畔天空之鏡美翻

去年九月初次造訪日月潭最高峰「水社大山」時，氣喘吁吁不說，下山時又遭逢大雷雨，狼狽不堪。半年來持續鍛鍊，比起三級警戒只能關在家每天耍廢的體力恢復不少。饅頭人說這幾天天氣好，該來檢視這半年的練習成果，便計劃再度造訪水社大山。?半年前初訪水社大山，請參考遊記：https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=19355⬇️ 水社大山步道沿途眺望日月潭，雲霧烘托的是對面的集集大山

這次一樣從日月潭青年活動中心開始，1853個台階以至2.5K的卜吉山輕鬆完成，但速度極慢的我們被好幾隊青春活力的年輕人紛紛追越⋯歲月啊（ಠ_ಠ)

看不到年輕人車尾燈的我們依然保持耐心徐行向前，到了3.5K超越了一批6人活力青年、4.2K追上了一隊3人甜蜜家庭、到5.5K水社大山三角點又追上了一群6人迷彩戰鬥團⋯饅頭人信心大增，本來不想去的最高峰，也決定加碼成行。

⬇️ 水社大山步道沿途眺望白姑大山

⬇️ 水社大山步道沿途眺望西巒大山

最高峰是水社大高主峰（H2112m），由水社大山三角點（H2059m）開始，來回約40分鐘；循著樹幹上的反光標示，從編號 20-01 開始，20-20 完成。說說笑笑，邊走邊聊，不一會兒也就到了。雖然一開始我們被許多人追過，但我們的速度平緩卻有節奏，穩定的步伐、不讓自己喘、還可以在上下坡時游刃有餘的聊天，最後追過了所有超越我們的隊伍⋯深刻體會到「慢即是快」的道理。

⬇️ 清晨日月潭畔眺望西巒大山、至茆山

⬇️ 清晨的日月潭畔 眺望水社大山

⬇️ 黃昏的日月潭畔眺望水社大山

⬇️ 台21線沿途眺望守城大山

⭕️ 體力是很現實的，有練就有！上下爬升超過1300公尺的水社大山從來都是可敬的對手，對於上一趟在4.5K撤退的饅頭人而言，更是不敢隨意再敲門。感謝饅頭人願意嘗試我那天馬行空的「超級揉麵套餐」，努力了大半年，在登頂的瞬間，終於展露出自信的饅頭笑顏⋯不過，饅頭人若繼續如此老成持重的山行，很快就會變成「老麵」了⋯（囧rz）而且，下山後去享受泡溫泉的饅頭人，不是就變成「湯種」了嗎⋯（ಠ_ಠ)

?精實體力之「超級揉麵套餐」：-2020年10月中 合歡北西峰（體力不濟，4K撤退）-2021年11月初：甘薯峰（笫一天過耳無溪上宿H2150m營地，第二天營地來回甘薯峰耗時17小時）-2021年11月底：白姑大山（第一天宿H2600m松針營地，第二天營地來回白姑大山耗時16小時）-2021年12月初：桃喀二日（第一天宿H3300m桃山山屋，第二天至詩崙山時，另一位同行隊友體力不濟，決定折返下山）-2021年12月中：雪山主北（第一天宿369，第二天行進至H3590m雪北山屋，第三天從雪山北峰下山。行進狀況良好，與預計時間相符合）-2021年12月底：合歡北西峰（東北季風伴大陸冷氣團來襲，行走至合歡北峰時，只剩大片霧雨和白牆，隨即折返下山）-2022年1月初：雪山主東雪地健行之一（圈谷薄雪5公分，未上冰爪完成主東，健行狀態順暢）-2022年1月中：雪山主東雪地健行之二（圈谷薄雪15公分，10K上冰爪完成主東，健行狀態順暢，行進速度比預期快）-2022年1月底：玉山主東（第一天宿H3420m排雲山莊，第二天行進至主峰、東峰。原安排三天兩夜的行程，感覺行進間體力狀態比預期良好，所以第二天直接下山）-2022年2月初：二度造訪水社大山（體力和腳步比第一次輕鬆自在、時間也比第一次游刃有餘）

-2021年9月24日初訪：日月潭青年活動中心-水社大山三角點來回（未到水社主峰）全程含休耗時：10小時20分鐘⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯-2022年2月6日二訪：總爬升 1322公尺全程含休耗時：9小時31分鐘休息共 32 + 24 + 5 = 61 分鐘水社主峰來回 20 x 2 = 40 分鐘水社大山 (不含休)= 571 - 61 - 40= 470 分= 7小時50分鐘