攀上「二格山」棱線山路！古石階步道好走　展望點眺望台北與筆架連峰

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二格山<a href='/search/tagging/1013/步道' rel='步道'><strong>步道</strong></a> (1).JPG - 二格山步道

旅遊日期:111.02.26  天氣:晴天旅遊路線圖:草湳大榕樹步道口08:40→福德宮09:15→南邦寮山09:38→二格山10:12→綠豆湯鞍部10:45

深坑猴山岳、二格山.jpg - 二格山步道

08:40草湳大榕樹(有北市公車小10行駛到萬芳社區)。今天開車從深坑阿柔洋產道翻過來。二格山步道口右側過溪山坡獨立屋。

二格山步道 (2).JPG - 二格山步道

民過96.06.30造訪二格山時，當時的獨立屋照片。當時只是一間簡單的木屋。

二格山 (1).jpg - 二格山

小水泥產道入口，從停車場看來應該很多登山客。

二格山步道 (3).JPG - 二格山步道

左邊有山路直上稜線往二格山，應該很陡較少人爬。續走小產道。

二格山步道 (4).JPG - 二格山步道

土石小產道筆直緩爬而上，沿途出現些許柳杉。

二格山步道 (5).JPG - 二格山步道

空地鐵皮涼棚，內靠山壁有「人形石塊」！

二格山步道 (6).JPG - 二格山步道

石塊基座刻有「祐道使者」。

二格山步道 (7).JPG - 二格山步道

三輛單車騎士在產道上攀騎，似乎有些難度！

二格山步道 (8).JPG - 二格山步道

土石路呈「Z」字型上爬，今天氣溫高已經滿身飆汗。

二格山步道 (9).JPG - 二格山步道

09:15福德宮鞍部大休息區十字叉路。直前往北宜公路車道，右上小車道可登貓空尖。左邊福德宮後水泥階梯通往南邦寮山、二格山的稜線山路入口。

二格山步道 (10).JPG - 二格山步道

磚砌水泥頂造型的福德宮廟。

二格山步道 (11).JPG - 二格山步道

土地公廟後水泥階梯往二格山方向續爬。從步道口至此一直在爬升，眼前的路徑可能更陡！

二格山步道 (12).JPG - 二格山步道

陡爬的石階古道，兩邊蕨類、芒萁不少。

二格山步道 (13).JPG - 二格山步道

上稜線，左側有展望點。

二格山步道 (14).JPG - 二格山步道

市區景觀。

二格山步道 (15).JPG - 二格山步道

鞍部叉路，左邊山路為接近步道口經過的山路捷徑。續前行。

二格山步道 (16).JPG - 二格山步道

隨即轉為陡上石階路。

二格山步道 (17).JPG - 二格山步道

左上山路登頂南邦寮山，步道右繞過。

二格山步道 (18).JPG - 二格山步道

09:38南邦寮山又稱二格山西峰海拔592m，有北市都市計劃處四等三角點NO.102。無展望。

二格山步道 (19).JPG - 二格山步道

二格山步道 (20).JPG - 二格山步道

山頂小徑接回步道，平緩的稜線步道。續往二格山。

二格山步道 (21).JPG - 二格山步道

牽樹拉繩爬過一小段石頭區。

二格山步道 (22).JPG - 二格山步道

腰繞小山頭而過。

二格山步道 (23).JPG - 二格山步道

圖根點110，小基石位於小山頭上。

二格山步道 (24).JPG - 二格山步道

步道在上稜線，經過一段崎嶇岩稜。

二格山步道 (26).JPG - 二格山步道

過岩稜轉緩下。

二格山步道 (27).JPG - 二格山步道

山腰處在出現石階路。

二格山步道 (28).JPG - 二格山步道

這一 、兩段古石階保持得相當完整且美好。

二格山步道 (29).JPG - 二格山步道

好爬的古石階步道，很難得！

二格山步道 (30).JPG - 二格山步道

古石階終點再上稜線。

二格山步道 (31).JPG - 二格山步道

平緩好走的稜線土路步道。

二格山步道 (32).JPG - 二格山步道

左側危崖沿途建有水泥柱型護欄。

二格山步道 (33).JPG - 二格山步道

水泥圍牆終點立即左轉先去找二格山三角點。往前幾步上觀景台。

二格山步道 (34).JPG - 二格山步道

10:12二格山又稱石尖山海拔678m，有三等三角點七0一號。台灣小百岳是文山區最高峰。

二格山步道 (36).JPG - 二格山步道

基石位於觀景台旁廢棄電台圍牆下。

二格山步道 (35).JPG - 二格山步道

二格山木造觀景台，十幾遊客在觀景台上休息閒聊。

二格山步道 (40).JPG - 二格山步道

眺望深坑。

二格山步道 (37).JPG - 二格山步道

眺望台北市。

二格山步道 (39).JPG - 二格山步道

眺望筆架連峰。

二格山步道 (41).JPG - 二格山步道

石階步道下往綠豆湯鞍部。

二格山步道 (42).JPG - 二格山步道

鞍部十字路口，前稜線步道往觀景平台，左陡下步道往第三登山口，右側山路往栳寮產道。

二格山步道 (43).JPG - 二格山步道

先上來稜線觀景台，台前樹林遮去視線。

二格山步道 (44).JPG - 二格山步道

稜線步道再往前過觀景台是眺景好地點。

二格山步道 (45).JPG - 二格山步道

眺望阿柔洋山。

二格山步道 (46).JPG - 二格山步道

二格山步道 (48).JPG - 二格山步道

原路回鞍部十字叉路。右下步道往第三登山口及綠豆湯鞍部。

二格山步道 (49).JPG - 二格山步道

彎曲陡下的步道。

二格山步道 (50).JPG - 二格山步道

石階步道轉彎處，直行稜線山路往綠豆湯鞍部。稜線山路往綠豆湯鞍部。

二格山步道 (51).JPG - 二格山步道

往綠豆湯鞍部的稜線山路也遇見不少登山客，二格山稜線步道今天可真是熱鬧！

二格山步道 (52).JPG - 二格山步道

這段稜線山路起伏並不大，約十分鐘就可抵達綠豆湯鞍部。

二格山步道 (53).JPG - 二格山步道

10:45綠豆湯鞍部。昔日綠豆湯木寮及鍋灶已經不見，只剩下一片空地。

二格山步道 (54).JPG - 二格山步道

特找出民國96.06.30造訪二格山時的綠豆湯鞍部照片。輾轉時間已過15年。

二格山 (20).jpg - 二格山

二格山 (21).jpg - 二格山

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