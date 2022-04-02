攀上「二格山」棱線山路！古石階步道好走　展望點眺望台北與筆架連峰

旅遊日期:111.02.26 天氣:晴天旅遊路線圖:草湳大榕樹步道口08:40→福德宮09:15→南邦寮山09:38→二格山10:12→綠豆湯鞍部10:45

08:40草湳大榕樹(有北市公車小10行駛到萬芳社區)。今天開車從深坑阿柔洋產道翻過來。二格山步道口右側過溪山坡獨立屋。

民過96.06.30造訪二格山時，當時的獨立屋照片。當時只是一間簡單的木屋。

小水泥產道入口，從停車場看來應該很多登山客。

左邊有山路直上稜線往二格山，應該很陡較少人爬。續走小產道。

土石小產道筆直緩爬而上，沿途出現些許柳杉。

空地鐵皮涼棚，內靠山壁有「人形石塊」！

石塊基座刻有「祐道使者」。

三輛單車騎士在產道上攀騎，似乎有些難度！

土石路呈「Z」字型上爬，今天氣溫高已經滿身飆汗。

09:15福德宮鞍部大休息區十字叉路。直前往北宜公路車道，右上小車道可登貓空尖。左邊福德宮後水泥階梯通往南邦寮山、二格山的稜線山路入口。

磚砌水泥頂造型的福德宮廟。

土地公廟後水泥階梯往二格山方向續爬。從步道口至此一直在爬升，眼前的路徑可能更陡！

陡爬的石階古道，兩邊蕨類、芒萁不少。

上稜線，左側有展望點。

市區景觀。

鞍部叉路，左邊山路為接近步道口經過的山路捷徑。續前行。

隨即轉為陡上石階路。

左上山路登頂南邦寮山，步道右繞過。

09:38南邦寮山又稱二格山西峰海拔592m，有北市都市計劃處四等三角點NO.102。無展望。

山頂小徑接回步道，平緩的稜線步道。續往二格山。

牽樹拉繩爬過一小段石頭區。

腰繞小山頭而過。

圖根點110，小基石位於小山頭上。

步道在上稜線，經過一段崎嶇岩稜。

過岩稜轉緩下。

山腰處在出現石階路。

這一 、兩段古石階保持得相當完整且美好。

好爬的古石階步道，很難得！

古石階終點再上稜線。

平緩好走的稜線土路步道。

左側危崖沿途建有水泥柱型護欄。

水泥圍牆終點立即左轉先去找二格山三角點。往前幾步上觀景台。

10:12二格山又稱石尖山海拔678m，有三等三角點七0一號。台灣小百岳是文山區最高峰。

基石位於觀景台旁廢棄電台圍牆下。

二格山木造觀景台，十幾遊客在觀景台上休息閒聊。

眺望深坑。

眺望台北市。

眺望筆架連峰。

石階步道下往綠豆湯鞍部。

鞍部十字路口，前稜線步道往觀景平台，左陡下步道往第三登山口，右側山路往栳寮產道。

先上來稜線觀景台，台前樹林遮去視線。

稜線步道再往前過觀景台是眺景好地點。

眺望阿柔洋山。

原路回鞍部十字叉路。右下步道往第三登山口及綠豆湯鞍部。

彎曲陡下的步道。

石階步道轉彎處，直行稜線山路往綠豆湯鞍部。稜線山路往綠豆湯鞍部。

往綠豆湯鞍部的稜線山路也遇見不少登山客，二格山稜線步道今天可真是熱鬧！

這段稜線山路起伏並不大，約十分鐘就可抵達綠豆湯鞍部。

10:45綠豆湯鞍部。昔日綠豆湯木寮及鍋灶已經不見，只剩下一片空地。

特找出民國96.06.30造訪二格山時的綠豆湯鞍部照片。輾轉時間已過15年。