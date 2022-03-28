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山不高但視野絕佳！ 老少咸宜的「墨硯山步道」 可遍覽頭屋、獅潭群山

健行筆記 / 健行筆記黃智彬

今日到苗栗玉清宮參拜，在回程往快速道路當下不切進頭屋二交流道，而是直行往頭屋曲洞社區，規劃在曲洞宮停車後去走走墨硯山步道。久聞墨硯山之名，查了一下才知它是苗栗八景之一的三台疊翠之其中一台，山雖不高但卻有絕佳的視野，當下在觀景平台一側可俯瞰苗栗市景、另一側更可遍覽頭屋、獅潭的群山，回顧前輩山與琴2013年的紀錄，才知這是在步道重新鋪設後才有的視野! 只可惜抵達平台時沒有留意到三角點，事後才知它遺落在平台的柵欄外，對比新設立的墨硯山勒石，本來已存在的測量點卻被如此對待，令人感到不勝唏噓! 接著再推進到墨硯山南峰，從私人庭園旁的泥土道路走下山返回曲洞宮，完成這趟O型路線~

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墨硯山觀景平台視野路線說明車停曲洞宮前廣場，接著往回走約400M抵達登山口，走人工階梯上行約600M抵達觀景平台，這裡也是墨硯山所在。之後往墨硯山南峰推進，約200M抵達，三角點位於一處私人土地內，之後循另一側的泥土道路下山，再一路返回曲洞宮，完成這次的O型路線。行走路線紀錄如下：透過Strava顯示的經過時間00:56:55、爬升高度122M、行走距離3.1K

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一、曲洞宮  墨硯山

(距離約1K 時間約19min 上升91m)曲洞宮前很寬闊，既是條道路、也是廣場，車子停在這非常適宜，原因在於登山口的道路兩側有劃設紅線，因此建議停在此處。當天廟宇也在進行年初的祈福誦經，非常熱鬧~

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今天天氣大好，一掃最近濕濕冷冷的陰霾

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廟前視野元宵節過後是客家人開始掃墓祭祖的時節，我想這排排站的車輛是否為掃墓而來?! 由於鞭炮聲也是絡繹不絕

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一小段上坡後抵達墨硯山登山口

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觀其古道介紹，對於這趟路線不知有多少路段重疊?! 我無從得知，但從裡面我感受到前人之辛勤與奮鬥之精神，足以讓現代人應懂得珍惜今日之交通便捷

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步道起點是綿延而上的新設石板階梯，已不是前輩山與琴當時所走的原始山徑了

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階與階之間落差小，即使是老人、小孩走起來都方便

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拐個彎後繼續上行

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似乎來到了制高點

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這個缺口是通往墨硯山南峰的山徑，先去平台看看

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站在平台上視野一覽無遺

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前方的涼亭有一群人駐足

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在此整個苗栗市市容、東西向快速道路、高速公路等盡收眼底，讓我想起三員縱走路上的慈惠堂，也是類似這種俯視整條高速公路的視野

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粗心大意的我竟沒有留意到墨硯山三角點，就在拍完墨硯山勒石後就匆匆離開~PS. 事後才知基點是在一旁的柵欄外，我想對於山友們必定感到痛心，基點竟被如此對待Orz

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二、墨硯山 → 墨硯山南峰

(距離約0.2K 時間約7min 上升17m)離開平台後，從這柵欄的缺口處續往墨硯山南峰

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第一次用新手機拍攝，感覺亮度有點怪怪的，可能還需要一點磨合

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從前輩山與琴的紀錄得知，其實剛剛通往觀景平台的新設階梯，當時的容貌應是如下的原始山徑加石塊，雖然說便捷的改善可以造福大多數人，但這也破壞了山林的原始性，有一好沒兩好啊

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一段上行後出現人為的建築

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找到熱心山友設置的三角點掛牌，但字樣早已模糊

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低頭找找才發現墨硯山南峰基點就在一旁阿

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三、墨硯山南峰 → 曲洞宮

(距離約1.7K 時間約26min 上升16m)這裡應該是山與琴前輩紀錄內提到[的一位黃先生所設置的龍文化園區，裡面有提到已蓋了數十年，但因為經費的關係導致有所耽擱，如今又將近9年過去了，感覺又比當時更老舊了些

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出口需循這條石磚路走過去

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看到另一入口處

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由於是私人土地，因此不太敢走過去瞧瞧，只能遠望

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這告示顯然地主對於到此的山友已稀鬆平常

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由此步入下山路

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不久出現幾處民宅，一旁種了許多作物及觀賞用的松木

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路上有不少家犬會吠叫，幸好都有綁住(抖)

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在此岔路取左

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而右側的道路，雖不知通往何處，但這井然有序的景致讓人不禁讚嘆了一下

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才拐個彎就出現柏油鋪設的道路

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路上不時有通往曲洞宮的指標

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住在這邊感覺蠻清幽的

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在此聽到了誦經聲

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曲洞宮已在不遠處

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最後，總結一下行走日期 - 2022/02/27 09:57行走時間 - 約57分行走距離 - 約3.1公里(曲洞宮 → 登山口 → 墨硯山 → 墨硯山南峰 → 曲洞宮)行走軌跡 - 檔案下載

爬升高度 - 122M行走感想 - 墨硯山步道只能說老少咸宜，循階梯走上去不久就可以看到絕佳視野，我想晚上應該也會蠻熱鬧的，對於想追逐夜景的人來說。若只是原路折返顯然不太過癮，因此也順道去一趟墨硯山南峰，之後循泥土路下山來個O走，雖然後段的路程只是鄉間小路，但我蠻喜歡這悠哉與寂靜的氛圍，整趟下來只需一個小時，推薦給想動一動但又不想太累的朋友們原文亦發佈於Zhi-Bin's 談天說地

步道 登山 公路

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