穿越時空長廊完成「李大牛縱走」　一路爬升上李崠山古堡、漫步優美柳杉林

李大牛縱走-隘勇線 & 分遣所巡禮前年拜訪李崠山，為了一睹朱萬鶴爺爺打造的李崠山莊（延伸閱讀）。這次來到李崠山，則是延續之前的高島縱走（延伸閱讀）、屯野生台山與石麻達山（延伸閱讀），繼續尋著李崠山事件探訪事發的步道與歷史痕跡。抵達李崠山古堡時，一片白霧飄散在城牆之中，神秘而憂傷。忽而陽光灑落，一片光明，中級山的氣候，就像現今國際情勢的詭譎多變。除了古堡中的銃眼、被刮除的石匾（佐久間馬太題字的慎守其一），步道沿途的日軍巡守渡邊要之墓，分遣所的駁坎、酒瓶、杯碗等遺跡，彷彿走過一條穿越時空的長廊。戰爭讓世代生存在這裡的泰雅族人們犧牲了家園與數千族人的性命，也讓許多如渡邊要般的日人孤零零地戰死異鄉。樂天如朱萬鶴爺爺等，則從海峽的另一端逃亡、流浪、相聚在這片山林。戰爭的輸家永遠是這些無辜的平民百姓，每一段家破人亡與顛沛流離的血淚史，只為了滿足少數統治者的私利與無限擴張的統治慾望。

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關於李崠山 & 李崠山事件

｜五年理蕃計畫

日據時期的第五任總督，有屠夫總督稱號的佐久間左馬太，1906年上任後便擬定了『五年理蕃計畫』，以隘勇線的設置及武力鎮壓，步步進逼，壓縮原住民的生存空間。1910-1915年間，是該計畫的大規模施行期，也引發了原住民同胞的激烈抵抗，傷亡不計其數，三次大規模的李崠山會戰便發生在這段期間。

｜隘勇線、監督所、分遣所、隘寮、駐在所隘勇線是日軍向山區推進時沿隘路部署軍力並逐步推進的攻防線。隘勇線上的設施，等級由高至低主要可以分為三大類：監督所、分遣所、隘寮。上層的隘勇設施會統合管理下一層級（例：分遣所管轄隘寮、監督所管轄分遣所）。戰事平定後，則改制為駐在所，類似現今的警察機關，負責維繫管理山區治安。｜李崠山標高1914公尺的李崠山，位於桃園、新竹、宜蘭的交界之處，泰雅族名為「TAPUNG」，意指此山在冬天會積雪，把樹枝都壓壞的意思。當進山地區的原住民部落逐漸受到日人控制後，位處相對深山的三大群：Mrqwang（ 馬里闊丸群）、mkgogan（大嵙崁後山群）、Mknazi（基納吉）仍持續抵抗，而李崠山正位於此三群交接的制高點，日軍在此設監督所與砲台，便能方便進行高處壓制。而1911~1913年間的三次主要戰役，合稱為李崠山事件。

｜1911年 第一次李崠山決戰：日軍攻佔李崠山1911年，日軍組成了超過2000人的討伐隊，由今天的媒源出發，順利攻佔李崠山制高點，並在李崠山、太田山設立砲台，且沿李崠山、大混山、尖石鳥嘴山間稜線，設置了強大的高壓電網與火力網，準備繼續往內山推進。｜1912年 第二次李崠山決戰：大田山大反攻1912年夏天，颱風來襲，日軍建構的隘勇設施受到天災的嚴重破壞，泰雅族人趁機全面反擊，日軍原本建立的隘勇線幾乎全部失守，稱為『太田山事件』。｜1913年 第三次李崠山決戰：日軍大掃蕩1913年，日軍結合『新竹廳』與『桃園廳』軍警超過2700人，前者由那羅入山，經高台山、島田山，攻佔屯野生台山。後者由烏來山經馬里闊丸溪，進而佔領芝生毛台山。兩軍於今天的秀巒會師，並乘勢包圍泰岡。｜大混山總走李崠山：隘勇線遺址密度最高的中級山路線大混山與李崠山之間的步道，是李崠山事件第一次決戰的主要地點，也是第二次決戰中，大田山事件的發生地。此次我們由李崠山出發，沿途造訪 太田山 、 八五山 、 給水 、 佐藤 、 金子 、 大岡 等五個分遣所遺蹟，並順訪鄰近的牛欄坑山，合稱李大牛縱走。｜結語：自己的土地自己救。『李崠山事件』中泰雅族人浴血對抗日軍精銳武器，以及現今烏克蘭人民挺身而出，面對強大的俄羅斯武裝侵略，自助而後人助，都讓人由衷感動與敬佩。

▲太陽剛升起時，馬雅道路上眺望的日出美景。

▲李棟山莊的新莊主蔡清郎先生，是泰雅族的族語老師，小樂很念念不忘地請莊主再讓他回味射箭的樂趣。

▲蔡老師在登山口貼心設置了平安鐘，祝福每一個旅人盡興且平安歸來。

▲往李崠山古堡的山徑，為一路的爬升。

▲李崠山古堡，在李崠山事件時為監督所與砲台，古堡上共有31處銃眼（槍孔）。 ▲李崠山古堡大門石匾上，原有日本第五任總督佐久間左馬太親題之『慎守其一』字樣，但已被抹除。

▲李崠山古堡內有一等三角點。

▲往大混山方向繼續前行。

▲日本巡查渡邊要之墓。有登山者在墓前擺放了巧克力與糖果，撫慰漂流異鄉的亡靈。

▲繼續鑽過箭竹林。

▲疑似太田山分遣所位置，遺跡已不明顯，但在草叢中仍可發現一些日人遺留的酒瓶、空罐。

▲除了歷史遺跡，沿途林相豐富多變，每一處都暗藏細節與自然之美。

▲陽光灑落而生的光影，對處於連續降雨的台北人而言，是幸福的洗禮。 ▲八五山分遣所的雙層駁坎遺跡，一旁為優美大的柳杉造林。

▲繼續前行。

▲駁坎以半圓方式圍繞的給水分遣所遺址。

▲大岡分遣所遺址。

▲大混山鄰近於大岡分遣所遺址旁。

▲於鄰近大混山的步道旁岔路，下行至牛欄坑山(位於道下山步道上，該步道可繼續通往道下山)。

▲牛欄坑山旁，也存在著駁坎遺跡。

▲穿過竹林，由凌空廊道出登山口，結束此行。