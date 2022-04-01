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無懈可擊的展望　新北瑞芳「無耳茶壺山」陰陽海、山頭美不勝收

健行筆記 / 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：無耳茶壺山＞報時山步道＞黃金博物館無耳茶壺山，因從金瓜石望去，形似而得名，穿越其內的山洞，還可續往半屏山，鋸齒稜等山，大眾運輸可從捷運忠孝復興站搭乘1062基隆客運至終點站勸濟堂下車，再步行前往

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勸濟堂右側後方有階梯可通往茶壺山登山

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沿途都可看見風景

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一路上坡的階梯，階梯狀況完善好走，接著會遇到第一個馬路，走到對面階梯繼續往上走

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爬的越高，風景越美，今天陰陽海非常清楚

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到了朝寶亭，遇到第二條馬路，要走560公尺接步道

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順著指標走就對了

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這段馬路視野真的無敵，完全沒有遮蔽，基隆山一清二楚

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像奶茶的陰陽海

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最後一段階梯入口到了，在右手邊，往上走

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不輸國外的美景

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茶壺山的模樣越來越清楚，路面變為碎石路，建議要穿登山鞋比較好走，碎石易滑

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茶壺山附近的山色接近抹茶色，茶壺山遠遠看有點像堅固的城堡

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沿途指標明確，快到了

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出現了黑綠色岩石山坡

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翡翠色的岩壁，有點像來自外太空的隕石

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繼續上行

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過了寶獅亭就是茶壺山了

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這個角度真的很像茶壺呢

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蜥蜴石

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無懈可擊的展望

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要爬上茶壺山了，一開始高低落差大，就是個關卡，建議要配戴手套，以免刮手

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洞其實沒想像窄，背包完全不會卡住，順利爬上來了

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從這裡翻過去可以往半屏山，鋸齒稜，劍龍稜，接著我們折返，回程不往勸濟堂，由到勸濟堂停車場的路下山，前往報時山步道，報時山步道在停車場再過去一點

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經過網美磚牆，報時山步道就在旁邊

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報時山步道不長，平緩好走

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銀白色的欄杆配上美景，很讚

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接著折返，往勸濟堂方向走，接祈堂路，直走前往黃金博物館

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黃金博物館到了

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原本要去黃金神社遺址，結果整修中，要到今年6月30日，那麼今天的路途就到這邊

步道 博物館 登山

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