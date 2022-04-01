無懈可擊的展望 新北瑞芳「無耳茶壺山」陰陽海、山頭美不勝收
今日行程：無耳茶壺山＞報時山步道＞黃金博物館無耳茶壺山，因從金瓜石望去，形似而得名，穿越其內的山洞，還可續往半屏山，鋸齒稜等山，大眾運輸可從捷運忠孝復興站搭乘1062基隆客運至終點站勸濟堂下車，再步行前往
勸濟堂右側後方有階梯可通往茶壺山登山口
沿途都可看見風景
一路上坡的階梯，階梯狀況完善好走，接著會遇到第一個馬路，走到對面階梯繼續往上走
爬的越高，風景越美，今天陰陽海非常清楚
到了朝寶亭，遇到第二條馬路，要走560公尺接步道
順著指標走就對了
這段馬路視野真的無敵，完全沒有遮蔽，基隆山一清二楚
像奶茶的陰陽海
最後一段階梯入口到了，在右手邊，往上走
不輸國外的美景
茶壺山的模樣越來越清楚，路面變為碎石路，建議要穿登山鞋比較好走，碎石易滑
茶壺山附近的山色接近抹茶色，茶壺山遠遠看有點像堅固的城堡
沿途指標明確，快到了
出現了黑綠色岩石山坡
翡翠色的岩壁，有點像來自外太空的隕石
繼續上行
過了寶獅亭就是茶壺山了
這個角度真的很像茶壺呢
蜥蜴石
無懈可擊的展望
要爬上茶壺山了，一開始高低落差大，就是個關卡，建議要配戴手套，以免刮手
洞其實沒想像窄，背包完全不會卡住，順利爬上來了
從這裡翻過去可以往半屏山，鋸齒稜，劍龍稜，接著我們折返，回程不往勸濟堂，由到勸濟堂停車場的路下山，前往報時山步道，報時山步道在停車場再過去一點
經過網美磚牆，報時山步道就在旁邊
報時山步道不長，平緩好走
銀白色的欄杆配上美景，很讚
接著折返，往勸濟堂方向走，接祈堂路，直走前往黃金博物館
黃金博物館到了
原本要去黃金神社遺址，結果整修中，要到今年6月30日，那麼今天的路途就到這邊
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