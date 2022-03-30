快訊

不斷更新／全台確診者足跡總整理 新北多家量販店、竹市迪卡儂入列

多點爆發…樹林廠+6列第22條Omicron傳播鏈 卑南家庭+2化工廠+1

限時6小時的「庫哈諾辛山」　爬坡路辛苦但有優美林相、神木級巨木相伴

健行筆記 / 健行筆記Yun Yuander

南橫好不容易開放部分路段，最近看到不少山友攀登庫哈諾辛山的分享，我們利用228連假打算去攻下這座山頭。5點從高雄市區出發，剛好開了2小時來到梅山管制站，已經有不少車輛在此等待，還要等一小時才放行。

e65e0201f6b9ea5a4f8d054d5425c08c.jpg

8點放行還需要開40分鐘的車程抵達天池，車輛只能迴轉後停放在路旁，排越後面的車聽越下面，也就是走到登山口越遠。

28f6eba26a38ed42d643a4f25b891b66.jpg

大約0855啟登，由於管制的關係，現場是一群人一起開爬，很不一樣的感覺。

e78f7c36dd14373e5ad4218ebbeb13d8.jpg

一啟登眼前就是長青祠

99dfeeee67418f83ac5c806bd9066dcf.jpg

一開始的木棧步道好走

efdfcde8e7610d503226413675fb9a32.jpg

來到此樹林到岔路處，要往右邊上坡才是庫哈諾辛山路徑

18542143511a380a5cdca840f3462712.jpg

接下路徑就是一般的步道

4621d4747b580e3b4b3ee605d28e95b2.jpg

1-2K是全程最辛苦的路段，一路上都是爬坡

ae2d7974dd2230e94e5658621b0f4f4d.jpg

辛苦還是值得的，一路上陪伴是美美的高山林木

80c56b455778a10f63730c4af72f4643.jpg

偶有神木級的巨木出現

adbfb78e9e1990f5336909fe83ed45b1.jpg

陽光灑落林間，值得讓人駐留拍照

5bc693231acaeb8fb1708462a3ffdf3e.jpg

又是陡，山友們像辛苦的努力往上爬，配上蔚藍的天空，很值得令人留下的畫面

30f4648e596eee4ad042d288512dbc19.jpg

高山林相怎麼拍怎麼美

d539c0b2e82445dec43d66697ec219d5.jpg

終於走到稜線上，慢慢的會有展望點出現

81af24dc130901da654bed9df67a23e8.jpg

展望點

3098c1d546cf4f890c845ab3b06f4dc5.jpg

碎石路

35720ce4f0cd0a9554803b9187de0754.jpg

又走入林間，天氣又配合，超美的。

aad3968487f3865a21501d50de4dabba.jpg

愈是高海拔，林相愈美，樹型愈來愈漂亮

ff34437c2487c50396ab6075bb97c410.jpg

進入林相間是為了準備登頂

365a021209bcbbc45a060d4a20a01874.jpg

終於登山庫哈諾辛山，名字很難記的百岳

e3de0d15d577b25e6f721c8bc74a7db4.jpg

山頂環看群山

0f231e4e1d01e7b24516e02d3e494600.jpg

終於在下午3點前出登山口

c3cef5c23895d50c2de6897deb81af46.jpg

gpx軌跡：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=796173

登山 步道 神木

延伸閱讀

台中「大坑一號登山步道」無數陡坡考驗腿力　間中有體能訓練場能溜小孩放電

鬼門關斷崖走一遭　「北二段O型」3天2夜攻下4座雄偉百岳

山頂展望台景色遼闊　台北內湖「大崙頭尾山親山步道」易駕馭

4天3夜戰8座百岳！ 南湖群峰美景爆發 入手台幣2000元紙鈔拍攝點

相關新聞

限時6小時的「庫哈諾辛山」　爬坡路辛苦但有優美林相、神木級巨木相伴

南橫好不容易開放部分路段，最近看到不少山友攀登庫哈諾辛山的分享，我們利用228連假打算去攻下這座山頭。5點從高雄市區出發，剛好開了2小時來到梅山管制站，已經有不少車輛在此等待，還要等一小時才放行。

無敵瀑布、親民步道CP值高！全台「10條親子步道」推薦 小孩也能輕鬆攻頂

假日想帶小孩出門走走，卻不知道該去哪嗎？今天就要來介紹國內各地風景美、難度低的登山步道，既能讓小孩子體驗登山，也不會造成身體上的負擔，非常適合全家大小在難得的假日一起遠離網路世界，親近大自然！

棱線美景超驚艷　「奇萊主北」雄偉的黃金奇萊好耀眼

登山日期：2021/03/19-2021/03/21(三天兩夜)隊伍人數：4人 行前準備：入園證：需申請入園入山證：不需申請入山證 相關山岳：奇萊主山 3560m，百岳排名#20奇萊北峰 3607

二訪日月潭最高峰「水社大山」　湖畔天空之鏡美翻

去年九月初次造訪日月潭最高峰「水社大山」時，氣喘吁吁不說，下山時又遭逢大雷雨，狼狽不堪。半年來持續鍛鍊，比起三級警戒只能關在家每天耍廢的體力恢復不少。饅頭人說這幾天天氣好，該來檢視這半年的練習成果，便

陡上陡下換美景相送　南投鹿谷「溪頭鳳凰山步道」還能賞翻騰雲海　

鳳凰山位在南投縣鹿谷鄉， 海拔1698公尺， 山頂有 一等三角點 基石為編號53台灣小百岳之一因其山勢有如展翅的鳳凰而得名與鹿屈山、金柑樹山、樟空崙山合稱為~溪頭四珠上上下下的山勢， 會經過比主峰更

山不高但視野絕佳！ 老少咸宜的「墨硯山步道」 可遍覽頭屋、獅潭群山

今日到苗栗玉清宮參拜，在回程往快速道路當下不切進頭屋二交流道，而是直行往頭屋曲洞社區，規劃在曲洞宮停車後去走走墨硯山步道。久聞墨硯山之名，查了一下才知它是苗栗八景之一的三台疊翠之其中一台，山雖不高但卻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。