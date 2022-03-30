限時6小時的「庫哈諾辛山」 爬坡路辛苦但有優美林相、神木級巨木相伴
南橫好不容易開放部分路段，最近看到不少山友攀登庫哈諾辛山的分享，我們利用228連假打算去攻下這座山頭。5點從高雄市區出發，剛好開了2小時來到梅山管制站，已經有不少車輛在此等待，還要等一小時才放行。
8點放行還需要開40分鐘的車程抵達天池，車輛只能迴轉後停放在路旁，排越後面的車聽越下面，也就是走到登山口越遠。
大約0855啟登，由於管制的關係，現場是一群人一起開爬，很不一樣的感覺。
一啟登眼前就是長青祠
一開始的木棧步道好走
來到此樹林到岔路處，要往右邊上坡才是庫哈諾辛山路徑
接下路徑就是一般的步道
1-2K是全程最辛苦的路段，一路上都是爬坡
辛苦還是值得的，一路上陪伴是美美的高山林木
偶有神木級的巨木出現
陽光灑落林間，值得讓人駐留拍照
又是陡，山友們像辛苦的努力往上爬，配上蔚藍的天空，很值得令人留下的畫面
高山林相怎麼拍怎麼美
終於走到稜線上，慢慢的會有展望點出現
展望點
碎石路
又走入林間，天氣又配合，超美的。
愈是高海拔，林相愈美，樹型愈來愈漂亮
進入林相間是為了準備登頂
終於登山庫哈諾辛山，名字很難記的百岳
山頂環看群山
終於在下午3點前出登山口
gpx軌跡：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=796173
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