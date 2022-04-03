拔山涉水+腳力挑戰！「貂山古道」O形 途經美麗意境的無緣之墓
看氣象預報北部終於放晴，早上一醒來就從台南直奔來瑞芳了，早上十點抵達金瓜石地質公園停車場，車子停好後，沿著102縣道往上走約2分鐘，就能看到貂山古道的導覽圖。
由百二崁古道出發，一見面就是連續陡上的階梯。
上來後有椅子可以休息一下
土地公廟
這邊地上蠻濕滑的
金礦坑事務所遺址跟礦坑洞口
可能是連日下雨的關係，有一段路會需要涉水，沒有穿雨鞋就踩在石頭上慢慢走過去。
走出百二崁古道後直行就是貂山古道入口
貂山古道入口
10:45抵達無緣之墓
這段下坡非常濕滑，需靠登山杖緩衝。
古道出口，左右二邊都可以O形走回金瓜石地質公園，右轉是往牡丹車站跟金字碑古道，左轉是往燦光寮古道跟楊廷理古道，若是走金字碑古道的話，會連接大粗坑古道，看網路資訊那裡好像有野狗群，單獨行走怕有危險，所以我選擇走燦光寮古道回程。
11:50抵達水壩舊址
有一小段路需要涉水
叉路都設有路標，直行是楊廷理古道，左轉燦光寮古道。
12:20抵達柑仔店遺址
一路陡上
這邊叉路直行
遇到叉路口都往金山福德宮的方向前行
這遺址右轉是往燦光寮山，左轉回金山福德宮。
這個叉路口，直行是往金山福德宮，也可走金瓜石地質公園方向回程。
13:20回到金山福德宮，這邊右轉接回百二崁古道。
會選擇走百二崁古道回程的原因沒別的，就只是因為有溪水可以洗掉鞋子上的泥巴。
13:30回到停車場，全程花費3小時半。
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