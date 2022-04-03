快訊

醫護接觸確診可繼續工作 但要戳鼻14天

哪些麵條健康？營養師揭2種麵是熱量地雷

拔山涉水+腳力挑戰！「貂山古道」O形 途經美麗意境的無緣之墓

健行筆記 / 健行筆記傑

f7601acb529ef993c1c917bd6f5b0a8c.jpg

看氣象預報北部終於放晴，早上一醒來就從台南直奔來瑞芳了，早上十點抵達金瓜石地質公園停車場，車子停好後，沿著102縣道往上走約2分鐘，就能看到貂山古道的導覽圖。

4082aab45cd5eb6f6d1166bf81d4f028.jpg

1ece79e56fbf2569693db0fd698fb197.jpg

由百二崁古道出發，一見面就是連續陡上的階梯。

69d29a00032f1bbc8d7f59e63d4f5ea2.jpg

48c698ab624a7260c1dd7fbb15be4da0.jpg

上來後有椅子可以休息一下

e346999778e0d881b75f7728dda699cd.jpg

934df3c0d7b84a8e8fbd597e202f25df.jpg

土地公廟

47b671c19f7a84ec334d8b4c1fb777ab.jpg

f8f24d2e894500f679ff292c6506ffe8.jpg

這邊地上蠻濕滑的

c34809d54bdf1067d831791478ae3aca.jpg

2c8f33f02496157fcd68f72f7970bc42.jpg

金礦坑事務所遺址跟礦坑洞口

59137bc2220beace6afb706c6678a312.jpg

可能是連日下雨的關係，有一段路會需要涉水，沒有穿雨鞋就踩在石頭上慢慢走過去。

a4c11af0807fe542e9b2a2841ac7c0e0.jpg

走出百二崁古道後直行就是貂山古道入口

b9a824a60731fceb262e5a83ea95dff7.jpg

dccf164ad9a5c78c25905f5e44dc07bd.jpg

貂山古道入口

11381ff3596bedeea045d016e41eb024.jpg

ea998e59bfda1a1e81bb96f2db16a7da.jpg

22a37a315581856bc3225bd4ac831205.jpg

43fb23553c3565103636ed402b5f4dc7.jpg

c0a369ab6190083304cd2e3bc0e9efdd.jpg

a72e5400d12e4fb8ace03b6a88a9533b.jpg

10:45抵達無緣之墓

89a1602b7a38cf371dfe3d9874023035.jpg

878dae7906ceae4d117b898bc1bd3ca2.jpg

51d47a128b03f24912e16f368ebd42b2.jpg

e07c4a36b686f414080510bc8a579b86.jpg

這段下坡非常濕滑，需靠登山杖緩衝。

914a0975f34572234f119ba74f0e5f97.jpg

古道出口，左右二邊都可以O形走回金瓜石地質公園，右轉是往牡丹車站跟金字碑古道，左轉是往燦光寮古道跟楊廷理古道，若是走金字碑古道的話，會連接大粗坑古道，看網路資訊那裡好像有野狗群，單獨行走怕有危險，所以我選擇走燦光寮古道回程。

3cf21de5b617936902b716f4e5c1f63a.jpg

eb587c07f297f511fe4165b177a93470.jpg

55884f9ba491a30c4eca279a89f0b6c0.jpg

323e68249a36503fe64d66dd7078b529.jpg

4e13fb0d8f43c8616711acc974082332.jpg

51a01484afa7e41ff04c8cbdc9587636.jpg

8ddc2b16cb4b7e3384a51b5d6835b439.jpg

6e165c5b0d8bc8b80bbdc73af65691b8.jpg

fe46323c246fd2bfb07fe13f59bd4941.jpg

3dec7d8b40439e62667cc821c10d3514.jpg

79f8676f53548a724965ffb9e40eb680.jpg

debcd20888b2b0046ce3308aff26a1aa.jpg

bf0f823ec04f60b5ce280bd10c0d7567.jpg

dc12afdc933d81c4b289a180fc3e4889.jpg

11:50抵達水壩舊址

0ba823b0cb24d984a409fd1632390f9d.jpg

有一小段路需要涉水

2b1076dbbbd26db7d909bbc3a953e529.jpg

ff0f2ace75f291ff346d1e1d5b0dae2f.jpg

叉路都設有路標，直行是楊廷理古道，左轉燦光寮古道。

0b20155edcf8c4d52769031d131272e2.jpg

55934644406507944bd8c78b11db1871.jpg

ec6ab4a6e811c4a084063342708c0f2d.jpg

a5d3e7695c4eb7e41b9dd0b85cf6b312.jpg

12:20抵達柑仔店遺址

503850e37dea3518b0bfb8f7e0ca4833.jpg

8777fe458710512ccc9c15137ebd66cf.jpg

fde6f1a944c7be8e80f941b503c95ebf.jpg

一路陡上

dc99089aa5eeacfe9d8d502153bd2cd3.jpg

這邊叉路直行

e01a6b68f0c6cf1168c4cca610b62c1a.jpg

遇到叉路口都往金山福德宮的方向前行

f5fb0328ca37934dd9d5edf64078040f.jpg

d4d13222344cbedebaef28d47e731844.jpg

這遺址右轉是往燦光寮山，左轉回金山福德宮。

115420cc99587d5c6e248bb219958dab.jpg

16a0d6962cdf350a97be3721b2b54fdc.jpg

這個叉路口，直行是往金山福德宮，也可走金瓜石地質公園方向回程。

c21118dfeec56d8e6469034892ae3682.jpg

baae65cdb9f57c81e40245bda7b67311.jpg

13:20回到金山福德宮，這邊右轉接回百二崁古道。

84736218508660cd34a68eaa26f9eb98.jpg

會選擇走百二崁古道回程的原因沒別的，就只是因為有溪水可以洗掉鞋子上的泥巴。

3f23baece8dc46db5541762216cb6e0c.jpg

13:30回到停車場，全程花費3小時半。

古道 金山 公園

延伸閱讀

河北馬碑遺址 出土已知最早史前加工顏料

夢湖依舊美麗浪漫　汐止「五指山古道」O型連走 踏過爛泥才能展望壯闊巨石

台中舊城區中的老物乘載基地—古物專賣店

YouTuber頻訪命案古道 一動作可罰60萬還恐坐牢

相關新聞

拔山涉水+腳力挑戰！「貂山古道」O形 途經美麗意境的無緣之墓

看氣象預報北部終於放晴，早上一醒來就從台南直奔來瑞芳了，早上十點抵達金瓜石地質公園停車場，車子停好後，沿著102縣道往上走約2分鐘，就能看到貂山古道的導覽圖。 由百二崁古道出發，一見面就是連

攀上「二格山」棱線山路！古石階步道好走　展望點眺望台北與筆架連峰

旅遊日期:111.02.26 天氣:晴天旅遊路線圖:草湳大榕樹步道口08:40→福德宮09:15→南邦寮山09:38→二格山10:12→綠豆湯鞍部10:45 08:40草湳大榕樹(有北市公車小

穿越時空長廊完成「李大牛縱走」　一路爬升上李崠山古堡、漫步優美柳杉林

李大牛縱走-隘勇線 & 分遣所巡禮前年拜訪李崠山，為了一睹朱萬鶴爺爺打造的李崠山莊（延伸閱讀）。這次來到李崠山，則是延續之前的高島縱走（延伸閱讀）、屯野生台山與石麻達山（延伸閱讀），繼續尋著李崠山事件

無懈可擊的展望　新北瑞芳「無耳茶壺山」陰陽海、山頭美不勝收

今日行程：無耳茶壺山＞報時山步道＞黃金博物館無耳茶壺山，因從金瓜石望去，形似而得名，穿越其內的山洞，還可續往半屏山，鋸齒稜等山，大眾運輸可從捷運忠孝復興站搭乘1062基隆客運至終點站勸濟堂下車，再步行

值得挑戰的中級山！新竹尖石五星級步道「高島縱走」 享受攀岩樂趣

今天前往山友都一致認同的五星級步道──高島縱走，是一連串山頭的P型縱走路線，包含高台山、小島田山、中島田山和大島田山。　　高島縱走位於新竹尖石鄉，大眾路線是從第一登山口開始攀登，導航高台山露營區，在4

台版侏儸紀公園！新竹內灣南坪古道、馬胎古道　輕鬆好走景色美

又濕又冷的天氣終於放晴了, 把握難得的好天氣約琴妹, 淑芬, Sandy走雄鷹南坪古道, 馬胎古道透早天還沒亮就起床, 坐6:50環狀線到板橋, 下電梯到客運轉運站一看, 馬上嚇出一身冷汗, 怎麼印象

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。