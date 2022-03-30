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新竹尖石「高島縱走」連走4座山峰　一日縱走絶佳路線

健行筆記 / 健行筆記Alan Chen

山岳簡介：高台山：位於新竹縣尖石鄉，標高1510公尺，山頂有一顆『三等三角點：6286號』，以及一顆『森林三角點：山字』【冠字次川(04)】。島田三山：小島田山，又稱為『島田前峰』或『1670峰』、中島田山：又稱為『島田中峰』或『1805峰』、島田山：又稱為『大島田山』或『1824峰』，三者皆無基石。『高台山』位在島田山向西延伸出去的支稜上，山頭寬緩無展望；『島田山』則位在雪山山脈的主支稜上，共計有三座山頭，三者均座落於新竹縣尖石鄉錦屏村和梅花村的界線上，是一座與巨檜為鄰的密林山頭，沿途多瘦稜險崖、杜鵑老林，景色絶美！回程可選擇較為平緩的腰繞路【日治時期警備道】返回高台山，全線皆行走在海拔一千公尺以上，具有多樣的地形景觀和林相變化，即便是盛夏酷暑前來，也令人倍感清涼舒適、心曠神怡，是一日縱走的絶佳路線。

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交通資訊：國道1號北上，於『99B-新竹系統出口』下交流道，改走國道3號，朝『台北/竹東』前進→(11.2公里)→於『90-竹林出口』下交流道，朝『竹東』前進→(600公尺)→走富林路二段【120縣道】→(3.6公里)→繼續直行走富林路一段【120縣道】→(3.0公里)→左轉走中豐公路/中豐路二段/內山公路【台3線】→(2.8公里)→右轉走中山街一段【120縣道】→(3.2公里)→右轉走中山街二段【120縣道】→(3.9公里)→右轉過『尖石二號橋』、進入【竹60鄉道】→(3.5公里)→左轉過『錦屏一號橋』、續行【竹60鄉道】→(2.3公里)→靠右行駛、過『柿山大橋』→(280公尺)→向右轉→(15公尺)→向左轉→(1.7公里)→向右轉→(2.8公里)→路旁空地停車，約可停放6台車。停車資訊：攀登高台山、島田山，共有三處登山口可供選擇，分別為第一、第二與第三登山口。第一登山口：停車雖較為容易，但需走完全程陡上的山徑。第二登山口：相對於第一登山口，雖可以少走一小段陡上山徑，但因產道狹窄，會車不易，且有多處髮夾彎，上下山開車須小心。第三登山口：位於『高台山露營區』內，屬於私人的土地，並不對外開放，以致大部分的山友都採由第一或第二登山口上山。行程記錄：● 由停車處前行100公尺遇岔路，此處為一髮夾彎，周遭請勿停車，以免影響其他車輛通行；右上往高台山露營區及第二、第三登山口不取，取左直行往第一登山口。續行100公尺抵第一登山口，這裡也可停放多部車輛。

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● 第一登山口啟登，剛開始就是連續的陡上山徑，估計坡度約在30度至45度之間，絲毫沒有在客氣的。

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● 約10分鐘爬升，來到第一登山口與第二登山口的岔路口，右岔是由第二登山口過來的路，取左往高台山方向繼續陡上，幸好四周儘是筆直高聳的杉木林以及林下翠綠的姑婆芋、蕨類等植被相伴，走來倒也不覺得疲累。

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● 行約20分鐘，上稜，再次來到一岔路口，右側岔路往第三登山口與高台山露營區不取，取左往高台山。

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● 爬上高台山主稜後，接下來的路段平緩了許多，在柳杉林夾雜著雜木林的登山小徑中緩緩爬升，非常舒服愜意。從第一登山口出發，約70分鐘即可抵達此行的第一座山頭：『高台山』。

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● 高台山：位於新竹縣尖石鄉，標高1510公尺，山頂立有一顆『三等三角點：6286號』與一顆『森林三角點：山字』。山頭寬廣圓緩，四周為茂密的森林所圍繞，毫無視野展望。

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● 在高台山山頂稍事休息後，繼續往下一個目標前進。沿著平緩的林徑緩緩而下，進入了一片廣大的杉木林，這正是此趟『高島縱走』行程中最菁華的路段。筆直參天的杉木，搭配上陽光、樹影、迷霧、斜射光，形成一幅絶美的畫面。每當山風微微吹來，高大的杉木隨著微風輕輕擺動，空氣中迷漫著清新的味道，也突顯出森林的靜謐與詳和。很多山友會刻意安排兩天一夜到此處紮營，但務必落實無痕山林，只留回憶不留垃圾，共同愛護大自然。

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● 過了杉木林後，林相與路徑也漸漸起了變化，由高台山出發，約60分鐘可抵達『高島觀景台』。觀景台為一腹地不大的平坦山頭，有極佳的視野。

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● 過了『高島觀景台』不久，來到了P型縱走的分岔點，標示寫著『由此去小、中、大島田山再O型環繞回約120至150分鐘』，依指標採左去右回前進，攀登難度明顯提升許多，路徑由原本和緩好走的林蔭步道，轉變為需要手腳並用的陡峭岩稜，部分路段還得借助繩索或樹根，方能安全通過。

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● 由『高島觀景台』前行，約25分鐘的路程，可抵達此行的第二個山頭：小島田山，海拔1670公尺，無展望。

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● 續行，前方出現警示標語，寫著：『往中島山、大島山狹稜陡上山徑，請小心慢行』，意味著來到此行的魔王關卡，但只要小心謹慎、步步為營，加上有繩索與樹根的輔助，攀爬起來並不困難。這段路程花費了50分鐘【包含休息10分鐘】，抵達此行第三座山頭：中島田山，海拔1800公尺。

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● 時間已近中午，先找個地方祭祭五臟廟，於距離中島田山約10分鐘路程的一塊平坦林地，烹煮午餐。山珍【黑胡椒牛排】、海味【頂級干貝】，紛紛出籠，佐以剝皮辣椒雞湯、各式泡麵、土司，加上特選的密香紅茶，休息了70分鐘後，才心滿意足的重新踏上旅程。

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● 吃飽後再出發，約30分鐘可抵大島田山，海拔1824公尺，無展望。就在大島田山之前有一棵大樹，狀似天然的大屏風，非常宏偉壯觀；而大島田山所在位置，也有一棵巨大的神木，即便由多人聯手，也不見得能夠將之環抱起來。

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● 過了大島田山，往腰繞路線前進，這段下坡路較為溼滑，行走務必小心謹慎！約10分鐘路程，來到此行的折返點，這裡有多張的標示牌，分別指引前往不同的目的地，左往東穗山，右為折返高台山的腰繞路徑，取右行。

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● 回程腰繞這段路程非常好走，大多為緩下的泥土山徑。

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● 由折返點經腰繞路前行，約15分鐘路邊出現一座廢棄工寮，已殘破不堪。

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● 續行25分鐘，回到O型環繞的起始點，接著就是循著原路返回高台山和登山口。

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● 只花幾分鐘，就可回到高島觀景台，此時周遭群山幾已包覆在層層白雲中。

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● 在觀景台上逗留了15分鐘，才慢慢往高台山方向移動。途中，雲霧冉冉升起，霧氣氤氳，在林木之間構築出一幅美麗的光影效果。

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● 這段路程足足花費了50分鐘才回到高台山，趕緊把握時間，補拍一些三角點及周遭的照片。

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● 從高台山返回第一登山口的這一段陡下山徑，因為地面濕滑，每踏出一步都得小心，避免摔跤，約60分鐘後，平安返抵第一登山口，結束今日的縱走行程。

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貼心提醒：

岳界所謂的『高島縱走』，是指高台山、小島田山、中島田山、大島田山等四座山峰相連而成的縱走行程。地點位於新竹縣尖石鄉，往返距離約9公里，行走時間約6至8小時【視個人腳程及休息時間】，高度落差約770公尺，為中級山的精典路線。唯此處高度正位於易雨多霧的雲層帶，午後，容易起大霧、飄霧雨，致使路面變得濕滑泥濘，行走必須格外注意；進出的登山口皆相同，無需辦理入山或入園申請，是一條老少咸宜的大眾化路線。

登山 露營 公路

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