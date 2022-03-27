蜿蜒車程比山行辛苦！新竹尖石古堡「李崠山步道」 下山再逛合興車站

李崠山，又名李棟山位在新竹尖石與桃園復興區交界處海拔1914公尺， 山頂各有顆一等三角點及 一等衛星控制點 基石為編號28台灣小百岳之一山頂處有座日治時期的磚造古堡， 名為 李崠山古堡。 還在年假期間， 朋友相約原先想安排到同為小百岳的鵝公髻山 ， 因其中一位同行友人第一次跟爬沒法估量腳力， 最後決定前往李崠山雖然路途遠些， 應該會比鵝公髻山更能克服只是: 明明氣象預報的好天氣， 從台中出發天空就顯得陰霾....一路車行到尖石， 開始飄雨坐在車上的我和eva 可能蜿蜒山路， 開始有些暈車的現象而斌哥及友人...一路相談甚歡即使窗外細雨濛濛.....卻沒人開口要取消....就這麼一路前往到李崠山莊這天約在7:30集合， 將近10:00 抵達， 蜿蜒山路讓我們後悔沒先吃顆暈車藥。 抵達山莊， 停車場空無一人， 倒是遇上山莊主人出門問好整裝後準備出發時....雨停了， 這應該是個好現象， 我們只需要留意雨後的山徑濕滑便可。 從李棟山莊入山，會收取20元(人) 的清潔費， 也需要實名登記這裡還提供洗手間我們採森林步道陡上， 下山走繞腰的石子(泥土) 路徑下山時還遇上一隊年輕的山野騎士， 說是來訓練的徵得同意拍了張照片， 其中有位男生不小心騎進山溝裡看得我們好生擔心。 我們笑稱: 這天氣， 不僅是我們來山行， 山野騎士也是很熱血的李崠山步道 相簿

10:15 李棟山莊， 以鐵皮尖頂、老窗、木條木片組合而成原由 朱萬鶴 老爺爺獨守城堡， 不過， 因山莊火警移居榮家目前由另一位莊主管理

10:15 門口木板上用楷體寫 山門不鎖待雲封、莊院無燈等月照還有一旁收取20元(人) 清潔費的字樣右手邊是廁所， 登山口則要左轉

10:18 沿著山莊後方前往古堡的方向

10:18 山莊後方種了好多高山高麗菜， 回程的時候還買了好幾顆

10:18 一旁瞧見了小猴子， 可能在等山友提供食物， 見我們沒反應， 旋即又爬上高處的竹竿上

10:19 來到登山口， 敲個平安鐘

10:20 山莊主人飼養了 雞鴨鵝， 還有鬃羊

10:21 開始進入原始山徑

10:26 雨傘菇

10:29 距離古堡1146公尺

10:29 稍有陡坡的山徑， 一旁設置了繩索

10:39 出發之時， 雨已停， 但山徑上蔓延著朦朧的霧氣...其實還滿美的

10:51 爬李棟山的好處是， 一段森林步道後， 出口便會銜接碎石路徑若覺得累或者不想陡上， 隨時可以調整石子路徑這也是為什麼在尖石路上， 下了雨我們沒有返程的理由之一

10:50 若走森林山徑， 要稍微留意一下，取上的路徑， 因為斌哥和友人， 聊天聊著竟走往土石路呢

10:53 森林山徑， 距離山頂1006公尺

10:54 山徑有些陡度

11:03 距離木樁雖然有些斑駁， 但標示的還滿清楚

11:05 距離剩下700公尺

11:10 上坡路徑， 有不少樹藤， 前一會下過雨， 不求快

11:12 坡度有些陡

11:18 這一處， 彷若壕溝， 幸好還可以踩踏

11:29 森林山徑， 唯一一處觀景木棧台， 周邊的許多雜草， 加上霧濛濛一片， 甚麼都看不清楚

11:26 剩下最後一段了

11:30 來到古堡， 古堡是清朝李棟將軍來台撫蕃而建，民國1年，日軍重建古堡為大砲陣地，意圖鎮壓抗日的泰雅族人，歷經多次戰役，山胞死傷慘重，如今僅餘古堡的斷垣殘壁及斑斑彈痕，在荒城歲月中訴說滄桑往事

11:31 古堡外的一等衛星控制點

11:46 出發就沒遇上其他的山友， 整座山包山可以儘情的拍照， 只是山頂處比起走在森林山徑處冷了許多， 拍照後攤開席地墊補充食物的時候， 還得穿上外套呢

12:10 古堡目前僅剩， 城門及四周城牆可能沒有整建， 凋零的古堡呈現一種滄桑美

12:15 約莫半小時後， 沿著土石路下山一旁的發射台 ?? 控制台??

12:18 經過觀景台

12:37 騎士的車子， 陷進土溝中， 我們還詢問要不要幫忙雖然有些吃力， 騎士表示: 自己來還可以

12:37 終於脫困了

12:38 他的隊友在遠方瞧著

12:39 幾個騎士好熱血， 還說這段路很適合騎練， 當中還有一位女生呢， 真的很豪邁

12:41 可能看著前一位陷入土溝， 有警覺， 這一次順利過關

12:50 下山的土石路雖然距離遠一些但也相對的好走

12:50 陽光突然乍現， 但也只有一會的功夫

13:11 路邊很特別的綠葉

13:11 雖然山頂有控制站， (也許需要維護...等等)但這路徑若真要騎車上來， 也真的需要一番功夫

13:13 回到繞腰路徑的登山口， 若從這裡出發到古堡約要2.6K 左右若從山莊走森林路徑約需1.4K左右

13:15 得在走一段產業道路回到山莊

13:28 回到山莊後， 隨意瞧瞧， 這裡保存了不少文物及工具

13:32 山居的日子， 是寂寥?? 抑或是閒適， 全憑山居人的心態

13:35 我們在山莊外的樹上， 發現了有如霧霜的景象(稍早之前， 莊主表示: 這天， 天冷， 可能會下霧霜)但同行的友人表示: 這景象: 有可能是在樹上放了棉花所導致的錯覺不論如何， 也是讓我們有些許的想像。

13:36 山莊外有規劃車停的位置， 即使抵達時就只有我們一輛車莊主也貼心提醒我們， 依序停放。

15:29 回程路上， 山頂的霧更濃了，

15:29 途中， 經過宇老臭豆腐， 停下來嚐嚐本來還想到附近的景觀餐廳喝杯悠閒咖啡， 但飄雨了索性在這裡點了杯馬告咖啡不過....我們都不習慣這個味道。

15:59 雖然早在下山前， 和eva吞了一顆暈車藥時間還很早。 經過了合興愛情車站， 還是下來歇歇腳許多前往尖石， 司馬庫斯的..山友或遊客 多會將這裡當作休息的中繼站。

16:01 周邊有些櫻花開了

17:19 繞到竹東中央市場， 想去的店家適逢年假休息， 六扇門鍋物也很適合天冷暖胃。

位居人煙稀少深山中的李棟山莊， 有人稱它為: 台版霍爾的移動城堡隨著山行至山頂古色古香的古堡， 滄桑的美及對歷史的憑弔...口耳相傳後.....每到假日就會吸引人們來朝聖雖然路途有些遙遠， 但比起摩肩擦踵的旅遊景點這裡還是相對性的清悠許多^.^

城市漫遊。 gina

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