北台灣彩壁一絕！　台北「豹山彩壁、象山大石壁」 意想不到的城市秘境

今日行程：永春陂濕地園區＞豹山彩壁＞虎山美的步道＞豹山三角點＞松山一坑＞永春崗步道＞象山巨石園＞無極天王石窟＞象山一線天＞象山大石壁今年彩壁正夯，豹山彩壁堪稱北台灣彩壁一絕，不輸三峽鳶山彩壁，大眾運輸可搭至捷運永春站，沿著松山路走，步行到永春陂濕地，約10分鐘路程

永春陂濕地到了

往左手邊走到底就是豹山溪步道入口

往指標豹山峰的方向走

環境非常優美

大約走5分鐘就到了豹山彩壁

十分壯麗且絢麗的石壁

旁邊有一塊比較小的彩壁

真沒想到台北市就有如此美麗的彩壁，原本要繼續走往豹山，但前面施工到2.28，所以只好折返到永春陂，由虎山美的步道前往豹山

沿途圍欄有豹的圖騰

路上經過松山一坑的形象

一路上坡階梯，約500公尺到達瑤池宮，旁邊就是豹山

豹山三角點

豹山展望

瑤池宮旁邊有真正的松山一坑

接著從原路下山，回到永春陂，往永春高中方向走，前往永春崗步道

由永春崗公園爬往象山

到達叉路口，往天寶聖道宮方向去（很多巨石的路）

經過巨石園

無極天王石窟到了

再來按照原路回去，到達剛剛的叉路口，往象山一線天前進

象山一線天，其實應該是一條石洞路

繼續走就是象山大石壁

象山大石壁其實也算是某種彩壁，也是非常寬闊壯觀，那麼今天的旅途就到這裡