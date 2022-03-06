北台灣彩壁一絕！ 台北「豹山彩壁、象山大石壁」 意想不到的城市秘境
今日行程：永春陂濕地園區＞豹山彩壁＞虎山美的步道＞豹山三角點＞松山一坑＞永春崗步道＞象山巨石園＞無極天王石窟＞象山一線天＞象山大石壁今年彩壁正夯，豹山彩壁堪稱北台灣彩壁一絕，不輸三峽鳶山彩壁，大眾運輸可搭至捷運永春站，沿著松山路走，步行到永春陂濕地，約10分鐘路程
永春陂濕地到了
往左手邊走到底就是豹山溪步道入口
往指標豹山峰的方向走
環境非常優美
大約走5分鐘就到了豹山彩壁
十分壯麗且絢麗的石壁
旁邊有一塊比較小的彩壁
真沒想到台北市就有如此美麗的彩壁，原本要繼續走往豹山，但前面施工到2.28，所以只好折返到永春陂，由虎山美的步道前往豹山
沿途圍欄有豹的圖騰
路上經過松山一坑的形象
一路上坡階梯，約500公尺到達瑤池宮，旁邊就是豹山
豹山三角點
豹山展望
瑤池宮旁邊有真正的松山一坑
接著從原路下山，回到永春陂，往永春高中方向走，前往永春崗步道
由永春崗公園爬往象山
到達叉路口，往天寶聖道宮方向去（很多巨石的路）
經過巨石園
無極天王石窟到了
再來按照原路回去，到達剛剛的叉路口，往象山一線天前進
象山一線天，其實應該是一條石洞路
繼續走就是象山大石壁
象山大石壁其實也算是某種彩壁，也是非常寬闊壯觀，那麼今天的旅途就到這裡
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