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北台灣彩壁一絕！　台北「豹山彩壁、象山大石壁」 意想不到的城市秘境

健行筆記 / 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：永春陂濕地園區＞豹山彩壁＞虎山美的步道＞豹山三角點＞松山一坑＞永春崗步道＞象山巨石園＞無極天王石窟＞象山一線天＞象山大石壁今年彩壁正夯，豹山彩壁堪稱北台灣彩壁一絕，不輸三峽鳶山彩壁，大眾運輸可搭至捷運永春站，沿著松山路走，步行到永春陂濕地，約10分鐘路程

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永春陂濕地到了

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往左手邊走到底就是豹山溪步道入口

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往指標豹山峰的方向走

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環境非常優美

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大約走5分鐘就到了豹山彩壁

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十分壯麗且絢麗的石壁

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旁邊有一塊比較小的彩壁

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真沒想到台北市就有如此美麗的彩壁，原本要繼續走往豹山，但前面施工到2.28，所以只好折返到永春陂，由虎山美的步道前往豹山

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沿途圍欄有豹的圖騰

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路上經過松山一坑的形象

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一路上坡階梯，約500公尺到達瑤池宮，旁邊就是豹山

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豹山三角點

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豹山展望

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瑤池宮旁邊有真正的松山一坑

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接著從原路下山，回到永春陂，往永春高中方向走，前往永春崗步道

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由永春崗公園爬往象山

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到達叉路口，往天寶聖道宮方向去（很多巨石的路）

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經過巨石園

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無極天王石窟到了

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再來按照原路回去，到達剛剛的叉路口，往象山一線天前進

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象山一線天，其實應該是一條石洞路

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繼續走就是象山大石壁

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象山大石壁其實也算是某種彩壁，也是非常寬闊壯觀，那麼今天的旅途就到這裡

步道 濕地 公園

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