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遠眺基隆嶼、台北101！網美聖地小百岳「汐止大尖山」風景絕美

健行筆記 / 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：天秀宮＞大尖山＞秀峰瀑布大尖山，台灣小百岳NO.12，近期網美景點，擁有絕佳視野，可遠眺基隆嶼，台北101等，交通便利，可由汐止火車站步行或搭公車至天秀宮登山口，今日選擇步行

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沿著勤進路一路走上山，就會看到山下的步道入口，這個告示牌是捷徑，但為一段陡上階梯，可選擇續行勤進路馬路上去

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陡上約15分鐘之後就快到天秀宮了，接上勤進路有展望

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抵達天秀宮，登山口就在宮旁左側山徑，接著又是一路陡上階梯，約30分鐘可到達大尖山三角點

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大尖山到了，無敵展望

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有塊大岩石可站上去拍照

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岩石搭配芒草，夕陽照射下十分美麗

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小百岳大尖山完成，岩石上有標高460公尺的牌子

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少見山頂有國旗的小百岳

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下山路線我是選擇切往秀峰瀑布，順便去看秀峰瀑布，龍船洞，結果到秀峰瀑布後沒想到入口因落石封住了，所以就只好直接沿著勤進路下山了

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秀峰瀑布旁的夕陽風景，非常美

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今日旅途就到這裡

瀑布 登山 台北101

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