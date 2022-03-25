交通方便、景色驚艷　台北市岩霸「軍艦岩」展望療癒

軍艦岩，交通方便，卻非常令人驚艷，位於台北市石牌捷運站附近，從捷運站走到陽明大學校區內，沿著上坡而行，就會看到告示

步道四通八達，可以連到大崙頭山，北投等等

這裡就是登山口

雖然歸類休閒級，但其實是一路向上的階梯

繼續往上順著步道主線走，階梯狀況完善

半路就有黃色沙質岩石的地形出現了

視野不錯，對面似乎是威靈頓山莊

沿途有展望

風景真好，讓人走沒幾步就停下來欣賞

觀音山一清二楚

不斷上坡後，不遠處出現一顆巨石，往巨石方向前進

軍艦岩到了

爬向岩石上

岩石表面實在是很特殊

軍艦岩上面的展望

岩石側面突出的石頭上也很好拍

順著岩石旁邊的岩徑往下走，到岩石下面

這個角度看非常帥

岩石側面

走下來才能目睹軍艦岩的正面，真的很像昂首前進的戰艦

無論是展望或是軍艦岩本體，都非常值得一覽，今天的路途就到這邊