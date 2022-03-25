交通方便、景色驚艷 台北市岩霸「軍艦岩」展望療癒
軍艦岩，交通方便，卻非常令人驚艷，位於台北市石牌捷運站附近，從捷運站走到陽明大學校區內，沿著上坡而行，就會看到告示
這裡就是登山口
雖然歸類休閒級，但其實是一路向上的階梯
繼續往上順著步道主線走，階梯狀況完善
半路就有黃色沙質岩石的地形出現了
視野不錯，對面似乎是威靈頓山莊
沿途有展望
風景真好，讓人走沒幾步就停下來欣賞
觀音山一清二楚
不斷上坡後，不遠處出現一顆巨石，往巨石方向前進
軍艦岩到了
爬向岩石上
岩石表面實在是很特殊
軍艦岩上面的展望
岩石側面突出的石頭上也很好拍
順著岩石旁邊的岩徑往下走，到岩石下面
這個角度看非常帥
岩石側面
走下來才能目睹軍艦岩的正面，真的很像昂首前進的戰艦
無論是展望或是軍艦岩本體，都非常值得一覽，今天的路途就到這邊
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