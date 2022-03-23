來場綠色森林浴！南庄「蓬萊溪護魚步道、小東河步道、神仙谷」美得夢幻
南庄老街？南庄可不是只有老街。每次來到南庄，總喜歡來蓬萊溪護魚步道走上一遭。
鬱鬱蔥蔥、蜿蜒曲折的綠色森林小徑，它穿越竹林，雜木林～
沿著蓬萊溪而行，溪水清淨澄澈，從岸邊即可望見成群魚兒悠游，苦花在水中發出閃閃銀光，煞是美麗。
彎曲幽長的森林溪畔小徑，置身其間，時而聽見溪流發出嘩嘩啦啦的聲音，樹木發出沙沙的響聲，風兒發出呼呼的聲音，大自然都釋放出激情；渾然天成的自然景致奧妙不已。我在這兒穿過樹林、越過溪水，不知不覺已走到終點：蓬萊村。
中午選擇於有著噴水池，環境優的春谷養鱒場用餐，用完餐即可去走走小東河步道。
平緩，林木蓊鬱的森林浴步道，非常適合飯後慢步其中，愜意舒適，但景觀變化不大，約走了1.5公里返回。
於往神仙谷途中，經過東河吊橋，雖值山區午後短暫陣雨，仍想撐著傘走上一遭；佇立橋上遠眺綠意山巒、開闊河床與溪水蜿蜒流長，感受大自然所帶來的療癒
來到南庄，神仙谷也是我必來的地方。走上一小段山谷間的木棧道，輕輕鬆鬆地來到由鹿湖溪、鹿場溪、風美溪三條溪流匯流、切割而成的峽谷。
佇立於吊橋上，居高臨下眺覽神仙谷。因斷層，岩床形成數十公尺的落差，奔騰的溪水從上層岩床傾瀉而下，氣勢相當磅礴。南庄的美，南庄多變的景致，真叫人：讀你千遍也不厭倦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言