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來場綠色森林浴！南庄「蓬萊溪護魚步道、小東河步道、神仙谷」美得夢幻

健行筆記 / 健行筆記Elin Lin
來場綠色森林浴！南庄「蓬萊溪護魚步道、小東河步道、神仙谷」美得夢幻
來場綠色森林浴！南庄「蓬萊溪護魚步道、小東河步道、神仙谷」美得夢幻

南庄老街？南庄可不是只有老街。每次來到南庄，總喜歡來蓬萊溪護魚步道走上一遭。

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鬱鬱蔥蔥、蜿蜒曲折的綠色森林小徑，它穿越竹林，雜木林～

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沿著蓬萊溪而行，溪水清淨澄澈，從岸邊即可望見成群魚兒悠游，苦花在水中發出閃閃銀光，煞是美麗。

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彎曲幽長的森林溪畔小徑，置身其間，時而聽見溪流發出嘩嘩啦啦的聲音，樹木發出沙沙的響聲，風兒發出呼呼的聲音，大自然都釋放出激情；渾然天成的自然景致奧妙不已。我在這兒穿過樹林、越過溪水，不知不覺已走到終點：蓬萊村。

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中午選擇於有著噴水池，環境優的春谷養鱒場用餐，用完餐即可去走走小東河步道。

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平緩，林木蓊鬱的森林浴步道，非常適合飯後慢步其中，愜意舒適，但景觀變化不大，約走了1.5公里返回。

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於往神仙谷途中，經過東河吊橋，雖值山區午後短暫陣雨，仍想撐著傘走上一遭；佇立橋上遠眺綠意山巒、開闊河床與溪水蜿蜒流長，感受大自然所帶來的療癒

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來到南庄，神仙谷也是我必來的地方。走上一小段山谷間的木棧道，輕輕鬆鬆地來到由鹿湖溪、鹿場溪、風美溪三條溪流匯流、切割而成的峽谷。

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佇立於吊橋上，居高臨下眺覽神仙谷。因斷層，岩床形成數十公尺的落差，奔騰的溪水從上層岩床傾瀉而下，氣勢相當磅礴。南庄的美，南庄多變的景致，真叫人：讀你千遍也不厭倦。

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步道 南庄老街 吊橋

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