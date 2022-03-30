棱線美景超驚艷　「奇萊主北」雄偉的黃金奇萊好耀眼

登山日期：2021/03/19-2021/03/21(三天兩夜)隊伍人數：4人

行前準備：入園證：需申請入園入山證：不需申請入山證

相關山岳：奇萊主山 3560m，百岳排名#20奇萊北峰 3607m，百岳排名#16

行程路線：

Day1：奇萊山登山口→小奇萊→黑水塘山屋→成功山屋→成功1號堡→奇萊稜線(紮營)Day2：奇萊稜線→奇萊北峰→ 奇萊稜線→奇萊主山→ 奇萊稜線→成功2號堡Day3：成功2號堡→黑水塘山屋→小奇萊→奇萊山登山口

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前一天晚上先到清境民宿休息，由於是安排三天兩夜的行程，待隔日一早悠閒吃完早餐後往合歡山出發，到了停車場上個廁所做最後整理就準備往奇萊山登山口前進嚕～奇萊山登山口在往松雪樓、滑雪山莊的方向，如果前一晚可以住在這的話就能再多睡一點了，可惜假日總是一位難求。

抵達登山口囉！抱著緊張又期待的心情出發！

出發往小奇萊的路途，路段好走展望佳，是很親民適合全家大小散步的路線

抵達1.3k小奇萊3150m，當時原本在想要先上去拍照還是回程再來，還好最後決定先上去看看，因為回程厭世到完全不會想爬上來XD小奇萊展望非常好，眼前是一片大草原，若是四五月份來還能看到盛開的高山杜鵑呢！

遠方能看見雄偉的奇萊北峰，也就是鼎鼎大名的黑色奇萊。

過小奇萊後就是一路往下，接著繼續下切到達黑水塘山屋並在此稍作休息，但竟然忘記拍照了！好可惜沒有紀錄到T_T，到黑水塘山屋後就開始上上下下到成功山屋，路也開始有點難走了。

終於抵達成功山屋，在這裡休息吃午餐，中華電信在這邊有訊號點，不過遠傳還是不友善，幾乎與世隔絕。很想睡在這可惜這裡不是今晚的下榻地，還要繼續重裝陡上到稜線上紮營，於是繼續往上走。

過成功山屋後就開始一路陡上，約再500公尺會看到成功1號堡，未停留繼續往上，還在乾溝處發現了死亡的山羌屍體...(有圖慎入)

沿路都是樹根路、碎石等地形，不時需要拉繩輔助，重裝走真的心好累，但無法停下，只能硬著頭皮繼續往前，

又是拉繩陡上的碎石坡！極度厭世...後面的地形幾乎都需要用到一些攀岩技巧，怕高的我走到很挫，不斷哀嚎，真的好累啊！另外建議可以戴手套會比較舒服點哦！

終於抵達三叉路口可以休息了，此刻的我已經快累癱...

緊接著又是好累的陡上，不過距離稜線已經不遠

終於，終於，終於到稜線了...稜線上真的很漂亮，有絕佳的展望，可惜當時累到沒力氣欣賞好好美景，

找一個好位置休息順便搭帳，話說能把歐洲帳篷之王搭成這樣的我們實在是非常有趣...XD

接著就是帳篷的耍廢時光，還有力氣的兩位給力隊友下切幫忙取水，衷心感謝QQ太陽下山後吃完晚餐準備就寢，夜幕降臨，準備入睡之際開始聽到從帳篷外傳來的奇怪聲響，原來是水鹿大軍們，晚上真的很多隻！牠們似乎不太怕人，離我們的帳篷超近，隊友睡外側不時擔心被牠們踩到XD

凌晨3點半起床，吃個早餐4點出發往奇萊北峰看日出，摸黑的路上仍有看到許多水鹿，非常可愛！往北峰的路上越高越陡，皆須靠拉繩輔助，但踩點算明顯，小心走沒有太大困難，雖然當時的我還是一直哇哇叫...

此時太陽已緩緩升起，也終於登頂了！

清晨的氣溫很低，地上有些許結霜，當天天氣霧了點，能見度沒有想像中那麼好，不過還是很美，後來在山頂待了好久後才慢慢下山。

可愛的蛋黃哥配上黃金奇萊

準備下山前往主峰，又是一段遙遠的路，話說，天亮了才發現原來摸黑走的那一段暴露感也太重了吧！！！

回到稜線上，回頭看看北峰，背影依舊那麼的霸氣

主峰看起來好遠啊！實際真的也好遠...

越往後面走開始是片岩、碎石路段，當時風超大，太陽也超曬，到底什麼時候才會到？

過三叉路後往上走，終於抵達奇萊主山，這邊的路途遠但地形沒有北峰那麼陡，比較好走一些，三角點右後方可以看到卡羅樓斷崖，往奇萊南峰和南華山的方向。

拍完照休息片刻後就折返了，回到帳篷發現時間還早，就決定拆帳下榻到成功山屋旁紮營，以節省第三天回去的時間，抵達成功2號堡後發現今天沒有人申請，於是今晚就幸運睡在這了～

隔天早上睡飽約6:00起床，吃完早餐準備回程，過黑水塘山屋後開始崩潰的一路陡上到小奇萊，真的是壓垮駱駝的最後一根稻草...所幸最後還是靠著意志力走完了，回到登山口後已經累到說不出話，其實這三天因為都沒什麼睡好的關係，自己的狀態並不好，還好隊友們各個都是我的精神支柱，真的是含淚走完全程，哈哈哈！

奇萊主北三天兩夜完美結束，很開心自己又達成了一個目標，雖然真的累死我...問我會再來嗎？當下的我回答是打死都不來了！但現在回顧當時的畫面，已經開始計畫著下次到訪的日子了。