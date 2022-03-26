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新北確診再+10！樹林移工確診昨10名 擴大匡列後今再增

彷彿走進夢境！「奇萊東稜」大草原、金黃箭竹淺坡　夢幻風景一望無際

健行筆記 / 健行筆記九層塔

二十多年前曾有機會走趟奇萊東稜，臨行前因膝傷放棄。山水一程，風光長寄酣夢，此番緣起再續未竟之旅。奇萊北峰至磐石中鋒的草原，是一段可以入夢的風景！

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磐石稜脊上的草原風光懷藏的月形池谷地，西背高峰，東望稜丘，綠坡環鋪，是處嫏嬛美地。驚嘆號池南方箭竹坡的小水池，灩灩亮藍像顆草原上的珍珠。   一路往磐石逶迤的草原，綿延緩伏，更有沃野平川的蒼茫！

c051869d7d458f14acdf0a56fe0aa4c0.jpg玉山針藺在高山上添抹秋彩秋天午後的斜陽，撒在這屬於水鹿的應許之地，金黃帶綠的玉山針藺，綴植箭竹淺坡，鋪陳一路金黃柔美的草毯。站立山丘，眼前呈現的美景，感覺有點不真實！比較像是一幅秋天的風景畫，把天地粲然的秀麗凍結在這一片高山原野。

2097de6a80efced4c6e4820fc37ca661.jpg迷人的箭竹草坡是屬於水鹿的應許之地磐石山之後，景觀由天寬地闊的視野轉入箭竹森林，山徑也跟著崎嶇起伏，開始奇萊東稜修心練力的旅程。攀峰越脊時，林隙之間偶爾撇見魁武恢弘的太魯閣大山。這座逃過林業計畫摧殘的秀峰，薄雲中的山基龐偉如寬屏巨牆，親旅其中，草木蒼翠，古樹參天。拜訪太魯閣大山，山徑穿林攀石，行走在森峰崖壁之間，旅人可以盡情於履行山林的滿足。攀上山稜，峰勢趨緩，幾個起落之後，基點落在極南一峰，稜勢也在此往南斜落。平安池摸黑紮營，也摸黑拔營，未睹芳容。佐久間山山勢險拔，名有所本，可惜偏離主線，無緣探訪；倒是立霧主山上的高山櫟群，繁茂得令我開了眼界。

dd0dc6af688290fd8e1e3e6cc20261f4.jpg尖峰聳峭的佐久間山有緣初見細緻美麗的細葉當藥，素白淡雅的花瓣，綴著小墨斑，配著綠點蜜腺，精緻而典雅，像隻可愛的小蝴蝶！

e696a86177654fa483d179996e45d78a.png精緻典雅的細葉當藥立霧主山至帕托魯山這段路程，令爬山的人備受折磨。但更令人感慨的，應該是這片當年林木蔥蔥，綠蔭蔽天的森林，慘經伐木年代後，如今成了密不透風的箭竹海！幾棵刀斧餘生的殘木，軀幹上還綁著以前支持流籠的鋼索。林木若有情，該也會天天悔淚自己的身不由己，被迫成了間接幫兇吧！

285c21ab65bafbd3b3894c0dc2820ba7.jpg林業之後，帕托魯山仍留存著箭竹殘木的荒涼最後一夜的宿營地，在往帕托魯山的三叉路口營地。說是營地，嚴格說來只是胡同裡稍寬的巷子！空間狹窄侷促，地勢傾斜，不巧還遇上了整夜的傾盆大雨。營地整夜泡在水中，熬至凌晨，只好認命得在雨中收拾濕漉的一切！離開帕托魯山，海拔陡降，也走入了東部潮濕蔥鬱的森林。森林裡松蘿、肺衣遍布樹體，地衣、苔癬盡情爬布，宛如走入魔幻綠林。進入研海林道，植草繁茂掩徑，行進間一路排撥，也驚擾了一路的螞蝗！

b726ae2d66b85def9d8c635b26074c12.png森林裡晶亮的白毒鵝膏菌旅途末程輕裝拜訪了富田山，沿途走在高密的華山松林，腳下厚軟的松針地毯，墜落了一地碩大青綠的毬果；鼻腔裡滿是濃郁的松脂香，是趟清新小旅程。綜觀奇萊東稜旅程，唯一令人困擾的，當是一路上的營地腹地不足，水源不穩；尤其秋冬之後，漥池乾涸，平添取水、負水之累！還有行程末那段遙迢曲繞，崩毀劇落的研海林道，我覺得最累!

d385d2ecd63e3fd73cec16aa520208ac.png潮濕的森林裡松蘿遍布

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