腳下就是大海！「烏岩角」拉繩攀上裸岩石壁　腎上腺素噴發換來的勝景

東北、西南走向的中央山脈，南湖以北，海拔次第走低，在東澳垂落沒入太平洋。入海之處，突聳奇岩，稱烏岩角，是中央山脈北起之點。烏岩角與中央山脈尾稜的入海處，靠一段砂礫灘相連。此砂礫灘隨著潮水浮沒，視覺上烏岩角也跟陸地若即若離，潮起似島，潮落成岩。

烏岩角是中央山脈北起之點，潮起似島，潮落成岩自蘇花公路旁沿著植被綠巷下切，下抵海灘後，循沿岸的石礫灘南行，沿途山海相連，巨岩險矗。攀越這些垂入激浪中的岩石後，還得翻過一堵橫擋的岩刀牆，接著垂降刀牆岩壁，方能抵達烏岩角的攀登點。裸岩石壁上還留著幾條登山常見的拉繩，這是越險橫渡唯一的依靠；只不過經年的風吹日曬，銳岩磨蝕，並不保證安全！過雙刀岩時，攀持的岩片鬆脆，不能過度抓扣，踏腳之處僅有寸餘岩縫，過程懸空掛繩，會有懸貼岩壁的狀況。攀岩橫渡時海風呼嘯塞耳，騰空的腳下又是激浪搏石；當下心中最大的恐懼，就是不知手裏這條老繩可不可靠？

烏岩角的攀登點得翻過裸岩橫擋的險阻烏岩角的稜線上，兩側岩崖直瀉入海，無可倚扶之處，也無失足的本錢！海上來的疾風，呼嘯駭人，稜脊上的地形突岩陷崖，根本難以成徑。勉可攀行的倚仗，不是裸岩危懸，就是草掩瘦脊。怯怯地滑步探徑，戰戰兢兢，深恐豐草之下踩了個空！雖說山高水險，然而僅僅六十公尺海拔的烏岩角，卻也讓腎上腺素噴至最高點。一路走來如履薄冰，腳癢心悸，步步驚心！ 虎穴走險換得的是不菲的勝景！立足烏岩角上，彷彿搭船離陸，視角從陸地拉到了海上。

立足烏岩角上，視角從陸地拉到了海上屏牆似的陸地，翠綠峭聳的山體垂墜入海，山海交會之處，草木不著，盡是奇岩險灘。廣袤蔚藍的海水鑲滾一抹白浪，一波波拍撫南北突岬縮灣的岩岸，如風中的滾邊蕾絲，讓亮麗的風景平添了一股魅惑的魔力。 中央山脈稜尾峭聳的山體垂墜入海上下巉岩畏途的烏岩角，萬事莫如安全重要！這路線全程感覺就是命懸一“線”，得有可靠的繩子確保，更要小心攀爬，方能安全無虞地欣賞壯闊美景！

巉岩畏途的烏岩角