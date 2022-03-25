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半夜地震...開Google地圖發現新竹湧現車潮！ 秒懂：工程師要上工了

涼亭處處有絕佳展望　新竹小百岳「飛鳳山」搭大眾運輸能到

健行筆記 / 健行筆記Saiyan Broly

今日路線：代勸堂＞飛鳳山三角點＞相思崖＞觀日亭＞中坑山＞柴之屋新竹飛鳳山，小百岳NO.27，大眾運輸可搭乘1820國光客運由台北，板橋到芎林站下車，再步行約1公里至登山

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看到古色古香的飛鳳山牌樓就是要到了

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往代勸堂方向的停車場有台灣獼猴在玩耍

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登山口的涼亭展望就非常美！

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一開始地面為柏油路，階梯，過了第一涼亭，接著是第二涼亭

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飛鳳山三角點在第二涼亭旁的小路上去

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小百岳達成！回到原路，繼續往觀日亭方向走，路面漸漸變成泥土路

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路途上有風景

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相思崖到了

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再往前走一小段就是觀日亭了

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繼續往前可以到中坑山

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看到電塔就快到了

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中坑山三角點到了，視野不錯

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剛剛經過觀日亭，看到有新開的咖啡廳，柴之木屋

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大約20分鐘路程，不是很近，但還是去看看

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順著指標走就到了，沒想到是很美的莊園！

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很可愛的柴犬是店狗，所以叫柴木屋，柴柴很親人，可以跟它玩，還可以吃一些甜點飲品，價位也算親民，今天的旅途很完美

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