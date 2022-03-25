涼亭處處有絕佳展望　新竹小百岳「飛鳳山」搭大眾運輸能到

今日路線：代勸堂＞飛鳳山三角點＞相思崖＞觀日亭＞中坑山＞柴之屋新竹飛鳳山，小百岳NO.27，大眾運輸可搭乘1820國光客運由台北，板橋到芎林站下車，再步行約1公里至登山口

看到古色古香的飛鳳山牌樓就是要到了

往代勸堂方向的停車場有台灣獼猴在玩耍

登山口的涼亭展望就非常美！

一開始地面為柏油路，階梯，過了第一涼亭，接著是第二涼亭

飛鳳山三角點在第二涼亭旁的小路上去

小百岳達成！回到原路，繼續往觀日亭方向走，路面漸漸變成泥土路

路途上有風景

相思崖到了

再往前走一小段就是觀日亭了

繼續往前可以到中坑山

看到電塔就快到了

中坑山三角點到了，視野不錯

剛剛經過觀日亭，看到有新開的咖啡廳，柴之木屋

大約20分鐘路程，不是很近，但還是去看看

順著指標走就到了，沒想到是很美的莊園！

很可愛的柴犬是店狗，所以叫柴木屋，柴柴很親人，可以跟它玩，還可以吃一些甜點飲品，價位也算親民，今天的旅途很完美