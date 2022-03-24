沒有路的登山路線！「卑南東稜」新手勿入，走棱線、過溪谷才有絕美天池

卑南東稜【路線簡介】

路線名稱 ： 小關山南稜接卑南東稜出延平林道

小關山南稜接卑南東稜出延平林道 行程日期 ： 2022.01.30～02.04

2022.01.30～02.04 行走距離 ： 91.25 km

91.25 km 總爬升 ( 累計 )：上升 6169 m、下降 7017 m

行走時間：6 天 5 夜，壓縮行程 ( 網路紀錄排 7～9 天，6 天走完 )

負重：兩人皆 11 kg 左右 ( 探勘行程 不確定性較高 ，故多攜帶繩索、大量預備糧食 )

，故多攜帶繩索、大量預備糧食 ) 成員：Anka ( 中華 )、宥任 ( 遠傳 )

本行程的 GPX 軌跡 ( 標記點弄的極詳細 )：https://tinyurl.com/ybuc26ur

【能力評估】以下提供兩條探勘路線，供大家

試走

評估

自己的能力。卑南東稜的

單日難度

，大致等同

佳陽東南稜下武加加難。

如果 5++ 難走得

很辛苦、很崩潰、一直迷路，

代表你

能力不足，別輕易找虐。

沒有路、沒有路、沒有路

初階探勘路線： https://tinyurl.com/y5ffpwr3 ( 石門東稜出紅豆坡 )中階探勘路線： https://tinyurl.com/y8blxvfw ( 佳陽東南稜下武加加難 )【心得】本行程！需具備一定程度的探勘、定位經驗。內含大量硬切 ( 濕 + 鬆 + 滑 + 極陡 )、被家暴 ( 茂密植物毆打身體 )、迷路、走錯路、找不到路的可能性。行程包含多次過溪路段，

出發前 5 天

有下大雨就別上山。溪水已經很湍急了，加上暴漲會很恐怖，強行渡溪超容易出事。雖然出發前早已和留守

預告

，本行程

3～4 天沒訊號

很正常，不用擔心。但到了 D3 時已

連續 3 天

沒回報，兩人焦慮的

關閉飛航

，手機再耗電也想盡快和留守回報。無奈沿途訊號幾乎都只有 3G，直到 D4 抵達相原山，才在山頂

密林

中的視野開闊處找到訊號 ( 遠傳 4G 1格 )。當下我們超激動，原地等了近 10 分鐘 ( 等待手機接收大量訊息 ) 才用 Line 和 2 位留守大大回報，心中總算落下一顆大石。

請 認真評估 自己的能力，到底有沒有辦法安全爬完這條路線。

自己的能力，到底有沒有辦法安全爬完這條路線。 軌跡上的路線 不一定 是最佳選項，請自己找好走的路切。

是最佳選項，請自己找好走的路切。 探勘過程中，每個人想走的路線都 不太一樣 ，和隊友 溝通 自己的想法 & 取得共識 很重要。

，和隊友 自己的想法 & 很重要。 在台灣，稜線上的路徑通常會比較好走。

本路線 撤退不易 ，務必小心再小心 ( 每天都很硬，撤退 = 重回地獄 ) 。

，務必小心再小心 ( 每天都很硬，撤退 = 重回地獄 ) 。 雖然帶了繩子，但從頭到尾都 沒用到 ( 沒有必須開繩的地形 )，憑技巧直接硬幹。

( 沒有必須開繩的地形 )，憑技巧直接硬幹。 行程中 3 次看到 台灣黑熊的大便 ，有一次還很新鮮 .....

，有一次還很新鮮 ..... Anka 說這是她目前走過最厭世的路線，沒有之一。

【參考資料】

小方：https://tinyurl.com/y7lpzwye

【撤退計畫】若行程遇團隊事項、天候、路況不佳需撤退。1. 若未過伊加之蕃山，則往小關山林道方向撤退。2. 若已走到伊加之蕃山 – 相原山北峰之間，則往卑南主山方向撤退。3. 若已走過相原山北峰，則不上美奈田主山、直接往延平林道登山口方向撤退。

【行程簡介】

D106:15 小關山林道 7k 檢查站 > 11:20 27K 斯拉巴庫登山口 > 13:30 神池 ( 溪流活水源 ) > 16:40 小關山 > 17:40 小關山森林營地 ( 宿 )過年期間小關山林道封閉，加強伐木措施，車車只能開到 7k 檢查站。為此大家都取消行程，整條路線空蕩蕩。只有我們頭腦有問題，視那多出的 20 km 林道為暖身路線，一路爆踢。結果，踢完林道的我們戰力直接少一半。加上小關山也比預期更陡，行程延遲 2 hr，於小關山森林營地迫降。

D1 耗時 11.5 hr，行走距離 26 k，爬升 2349m，下降 587m。

之後每天都像 D1 一樣硬，而且路 難走 無數倍。

小關山林道風景

神池已遭土石掩埋。繼續往左側碎石堆行走，5 分鐘內抵達溪流活水源。

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D207:30 起登 > 08:00 雲水山 > 09:30 雲馬鞍營地 ( 溪溝活水源 ) > 11:10 馬西巴秀山 > 11:30 拉馬達星星遺址 > 12:35 南一岔 ( 探勘開始 ) > 14:30 伊加之蕃山 > 18:30 巨木獨木橋 > 18:50 伊加之蕃匯流口營地 ( 宿，溪流活水源 )南一岔之後，開始進入沒有路徑的探勘路線。完全只能靠抓稜線、谷線、跟著自己的直覺找方向走。今天行程稍微有追回來，延遲一小時。這天下午我一時疏忽 ( 分心找路 )，意外被矮灌木叢擊落 ( 反彈 ) 3 米邊坡。當下立刻通知隊友、自行脫困到安全區域檢查傷勢，判斷為左腳外側扭傷。嘗試行走後，發現可以利用「將重心落在腳踝內側」的方式行走，毫無疼痛感。當下立刻和 Anka 討論撤退條件，並一路觀察、定時回報傷勢狀況。所幸傷勢於 D4 早晨幾近完全康復，順利走完全程。

雲馬鞍取水路 溼滑陡峭 + 箭竹茂密，下去記得穿雨褲 ( 我們沒穿，褲子被箭竹弄濕 )。

+ 箭竹茂密，下去記得穿雨褲 ( 我們沒穿，褲子被箭竹弄濕 )。 伊加之蕃山 三角點在一片樹林裡，外面 看不出路徑 ( 已綁路條指引 )，有種走樹林小迷宮的感覺。

( 已綁路條指引 )，有種走樹林小迷宮的感覺。 下切至伊加之蕃匯流口的路上，會看到一條巨大的乾溪溝。 盡早跨越 至乾溝 左側 ( 走稜線 ) 才是明智的選擇。不要像我們自做聰明繼續走 ( 乾溝右側 )，後來看了看等高線發覺情況不妙， 吃盡苦頭 切回左側稜線。

至乾溝 才是明智的選擇。不要像我們自做聰明繼續走 ( 乾溝右側 )，後來看了看等高線發覺情況不妙， 切回左側稜線。 盡量 別選擇 在匯流口營地紮營，離溪邊只有 10m。週遭 巨石頂端 滿滿漂流木，可想而知一旦溪水暴漲，營地會被瞬間淹沒 .....

南一傳統路，沿途的眾多看天池幾乎都處於結冰狀態。

伊加之蕃匯流口，此處有兩種過法：巨木獨木橋、下切渡溪。但因前幾天持續下雨，導致水流量過大，所以我們只剩一種選項 - 巨木獨木橋。巨木長約 5 m，乾燥狀態下一點都不滑 ( 潮濕狀態就不好說了 )，一步一步慢慢走即可。這裡不能失手，一掉下去會瞬間被溪水沖走，直接 GG 上新聞。巨木獨木橋盡頭 ( 抵達對岸 ) 卡了一堆漂流木。研究一陣子後發現只能往下跳 ( 2 m 落差 )，沒有其他更簡單的選項。人包分離，輕鬆解決。

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D307:00 起登 > 07:40 伊加之蕃遺址岔 > 09:00 淺灘過溪點 ( 溪流活水源 ) > 12:30 馬周稜線營地 > 15:15 馬蕃帕山 > 15:30 上馬谷 > 16:00 中馬谷 > 16:15 下馬谷 ( 溪流活水源 ) > 17:45 呂禮山北峰前谷地 ( 宿 )真正令人崩潰的一天。起登後，沿著溪邊跳石會比較輕鬆，走進森林內上上下下的很累。

過溪點有 2 處 ( 上圖為攀爬至岩頂後，回拍過溪點 )。由於溪水流量過大，宥伶姐找到的過溪點積了小深潭，過不去。只好選擇另一個還算安全的過溪點 ( 已疊石 x3 協助指路，後人可以多疊幾個 )。水深及大腿中段 + 水流超強 ( 還好有雙杖幫忙支撐 ) + 溪水超冷。過溪後，之字型上攀 5m 高大岩壁 ( 踩點超友善，毫無難度 )。但抵達岩頂後，卻發現眼前滿滿巨岩，落差大到完全找不到路線上稜。依著前輩提供的紀錄，繞至巨岩左側，上攀至石洞處 ( 共有上、中、下 3 處石洞，選中間那個 )。

Anka 進洞探了兩次，覺得洞內石壁濕滑、落差太大，強行往上攀爬容易出事。所幸在我進洞探察後，發現原來還得繼續順著洞內的岩縫下攀 ( 上圖 )，方可通過。前輩啊前輩 ～都找到路了，紀錄要寫詳細一點啊，我們差點就要撤退了 QQ

暖身結束，主餐來了。前往馬周稜線的路上，不斷上切、下切，沒路徑就算了，連獸徑也沒有？反正看到稜線谷線，硬切過去就對了，陡到大腿喊救命 ( 全程 50～70 度陡上 )。沿途鬆土爆炸多，邊滑邊走，體力耗損程度 +++。不要肖想腰繞、找好走的路徑。Anka 實驗過幾次，發現不只沒多好走，還會讓路更遠、行走時間拖更長。往稜線硬幹就對了！

沿途還一直遇到 20～30 m 寬、高達 2 層樓的大岩壁。只能不斷在鬆土稜線上腰繞再腰繞，地獄的一天 QQ

上馬谷、中馬谷、下馬谷都長得差不多，很美很美。btw 今天行程又延遲了 2 小時.... Orz

-----------------------------------------------------------D407:00 起登 > 07:40 呂禮山北峰 > 08:30 賽車跑道 > 09:20 呂禮山中峰 > 10:00 呂禮山中峰 ( 基點峰 ) > 卑南東稜三叉路 > 11:45 過溪 > 11:55 相原溪匯流口 ( 溪流活水源 ) > 15:30 相原山北峰 > 16:30 相原池營地 ( 乾淨看天池 ) > 16:50 相原山 > 17:35 溜熊谷 ( 宿 )

賽車跑道（呂禮山北、中峰谷地）

呂禮山中峰後稜線，極美。

相原溪匯流口前的過溪點 ( 請參考 GPX )。一看到記錄說又要過溪，感到心累。過溪後 Anka 決定不跟隨前輩們的軌跡，在溪谷邊緣上上下下，我們選擇走自己的路 - 稜線硬切。這是個英明的決定，一路順暢好走 & 有獸徑可跟。

相原池營地，美到爆炸。

溜熊谷，左右都是美美的草皮營地，中央為動物訊息交換站 ( 泥濘 )。意外追回落後的進度，還往前多推了 1 小時的距離，抵達溜熊谷。這就是探勘好玩的地方，每天行程都意外的讓人覺得很刺激。

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D507:30 起登 > 09:20 相原溪營地 ( 溪流活水源 ) > 12:00 美姬谷 > 12:05 美姬泉 ( 溪溝活水源 ) > 12:55 佐美姬山 > 16:20 美奈田主山北峰 > 16:30 美奈田主山北峰下營地 > 17:25 美奈田主山 > 20:00 2350 營地 ( 宿 ) 下午下起了霧雨。美奈田主山地形複雜，沿途箭竹、芒草茂密。雖然沿路路條綁好綁滿，但仍比想像中更難走。抵達美奈田主山後，我們天真的以為天色尚早，可以再多推一點，之後看到營地迫降就好。卻沒想到沿途一個可紮營的營地都沒有！被迫在大雨 + 摸黑中一路推到 2350 營地，超厭世。

美姬谷、佐美姬山景色都很普通，虧我們看到名字時還期待了一下 ....

美姬池 = 超大黑水塘 ，夢想幻滅。

，夢想幻滅。 佐美姬山後的路徑箭竹密布，記得 穿雨褲 通過 ( 等我們回過神，褲子已經被箭竹弄濕了 )。

通過 ( 等我們回過神，褲子已經被箭竹弄濕了 )。 路條綁得再密集，一但路徑曲折， 黑暗中 往往得費不少時間才能找到正路。

相原溪營地，滿地溪石。

曾經的階層造林坡，已廢棄 ( 階層落差很大，走得很辛苦 )。

斷頭稜，小心直下 ( 照片為通過斷頭稜後回攝 )。

美姬谷，景色普通的名不符實。

美姬泉位於溪溝上游處，下至小溪溝走幾公尺即可抵達。

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D607:30 起登 > 09:55 美奈田主山登山口 ( 延平林道 27.87 k ) > 13:55 延平林道 14.5 k 接駁處 > 16:40 紅葉國小

沒啥好說的，一路在雨中流暢下山。由於我們只有 2 人，出發前問到的延平林道接駁最低也得 2500 元。想了想，如果自己踢那 14.5 k = 現省 2500 元 = 拿去吃慶功宴比較爽。所以我們除了 D1 的小關山林道被迫加碼 20k 外，D6 還自行加碼 14.5 k 的延平林道接駁路段。完整踢完 27.87 k 的林道，意氣風發 一堆加碼後，還能比預期更早走出來，只能說 .... 還好我有神隊友一起走，她真的好變態