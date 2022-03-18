台北市的岩場！「內湖金面山」新手也能爬 大眾運輸就能到
今日路線：大岩壁＞論劍亭＞剪刀石＞清代採石場內湖金面山，其中一條步道屬於小型的岩場，很適合作為五寮尖山或皇帝殿的練習，大眾運輸可搭乘捷運內湖線至西湖站下車，走路到登山口約10分鐘
登山口有一座橋與瀑布
我們要走大岩壁，所以往論劍亭的地方走，一開始都是階梯
順著大岩壁的指標
路況漸漸變得原始
出現圍欄與繩索了
大岩壁到了，坡度約70度
往上爬就對了
大岩壁展望很好
岩壁大概有100多公尺吧
終於爬上去了，上面變成岩石路，岩石堅硬粗糙，可以不用穿登山鞋
走一段路之後，論劍亭就到了
論劍亭的展望
旁邊小路繼續走過去就是剪刀石囉
先看到奇怪的巨石陣
再往前
有劍龍稜的感覺，剪刀石到了
下山後走主路線，去清代採石場遺址
岩石上的切割孔一清二楚，岩石角度多為整齊直線，今天的旅途就到這邊
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