台北市的岩場！「內湖金面山」新手也能爬　大眾運輸就能到

今日路線：大岩壁＞論劍亭＞剪刀石＞清代採石場內湖金面山，其中一條步道屬於小型的岩場，很適合作為五寮尖山或皇帝殿的練習，大眾運輸可搭乘捷運內湖線至西湖站下車，走路到登山口約10分鐘

登山口有一座橋與瀑布

我們要走大岩壁，所以往論劍亭的地方走，一開始都是階梯

順著大岩壁的指標

路況漸漸變得原始

出現圍欄與繩索了

大岩壁到了，坡度約70度

往上爬就對了

大岩壁展望很好

岩壁大概有100多公尺吧

終於爬上去了，上面變成岩石路，岩石堅硬粗糙，可以不用穿登山鞋

走一段路之後，論劍亭就到了

論劍亭的展望

旁邊小路繼續走過去就是剪刀石囉

先看到奇怪的巨石陣

再往前

有劍龍稜的感覺，剪刀石到了

下山後走主路線，去清代採石場遺址

岩石上的切割孔一清二楚，岩石角度多為整齊直線，今天的旅途就到這邊