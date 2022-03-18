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台北市的岩場！「內湖金面山」新手也能爬　大眾運輸就能到

健行筆記 / 健行筆記Saiyan Broly

今日路線：大岩壁＞論劍亭＞剪刀石＞清代採石場內湖金面山，其中一條步道屬於小型的岩場，很適合作為五寮尖山或皇帝殿的練習，大眾運輸可搭乘捷運內湖線至西湖站下車，走路到登山口約10分鐘

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登山口有一座橋與瀑布

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我們要走大岩壁，所以往論劍亭的地方走，一開始都是階梯

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順著大岩壁的指標

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路況漸漸變得原始

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出現圍欄與繩索了

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大岩壁到了，坡度約70度

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往上爬就對了

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大岩壁展望很好

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岩壁大概有100多公尺吧

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終於爬上去了，上面變成岩石路，岩石堅硬粗糙，可以不用穿登山鞋

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走一段路之後，論劍亭就到了

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論劍亭的展望

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旁邊小路繼續走過去就是剪刀石囉

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先看到奇怪的巨石陣

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再往前

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有劍龍稜的感覺，剪刀石到了

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下山後走主路線，去清代採石場遺址

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岩石上的切割孔一清二楚，岩石角度多為整齊直線，今天的旅途就到這邊

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登山 步道 瀑布

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