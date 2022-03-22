雲海、夕陽無敵震撼　一日三刷「南投集集大山」攻略

集集大山 集集大山南峰 大坪山:

前言:

說起集集大山算是我很早接觸的山，因為在健行筆記，評選難度為低。又是小百岳之一，開始登山時幾乎都是以小百岳為選擇，那時覺得百岳很難登登小百岳也不錯。第一次去集集大山是2019年11月10日，第二次是2020年5月26日，這次走了自行車道29k上下，有去找集集大山南峰沒找著。上上周 進雄兄山友拍了集集大山的夕陽及雲海雲瀑給我很震憾。剛好我水社大山重拍影片，中部四大名山也想重新認真拍，這集集大山的紀錄之前只有用手機照片合成影片。之前雅社長也有找到集集大山南峰。我又看了健行筆記張中平神人山友的紀錄、又加碼大坪山。所以我今天一大早要6點前到要空拍拍雲海及日出縮時，然後要下山去水里再去車埕去孟宗竹林區登山口起登，再上去集集大山一日二刷，然後再下去水里吃完中餐，2點多再從自行車道上去去找大坪山及集集大山南峰，然後再上去集集大山拍夕陽雲海，一天上去集集大山三次，我從早上2點騎機車從太平出發，到晚上9點才剛到家。只有一句話就是累，因為今天的上山路不是很好開車，我想騎機車會比較方便但冬天騎機車真的冷又累，但是還好整天攝影下來集集大山 真的太美了

我今天的攝影器材都拍到沒電。日出、雲海、夕陽都有拍到，又去車埕車站、明潭水庫。跑來跑去的 集集大山是台灣南投縣內境內一座山嶽，位於集集、中寮、水里三個鄉鎮交界處。同時是集集鎮知名景點之一。集集大山在台灣地理學而言，是歸屬於雪山山脈集集稜脈，海拔高度為1392公尺，基點是座二等三角點編號1135。由行政院體委會選出的台灣小百岳之一，編號 50。集集大山登山口起自富山國小，沿途有溪水潺潺流過，中低海拔的原始闊葉林與茂盛孟宗竹林交叉出現，生機盎然。從集集市區可直接眺望到集集大山。其山頂處有座紅白相間高塔，乃為電視公司轉播發射塔，已成為集集大山標的物。集集大山山頂設有眺望台、停車場，視野遼闊可透視日月潭、及濁水溪沿岸市區，如水裡、集集。甚至最遠可眺望到濁水溪對岸鄉鎮鹿谷，以及玉山山脈、中央山脈等名山。由於集集大山山頂處視野範圍甚廣，已成召覽喜好攝影人士前來取日月潭全景，與水里溪對岸的水社大山遙遙相望。集集大山也是中部四大名山之一:分別在台灣的南投縣有 東日月水社大山(2059公尺)、西雲海集集大山(1392公尺)、北魔王守城大山(2420公尺)、南朱雀 鳳凰山(1698公尺)。四大名山光是大山就有三座，再加鳳凰展翅在中部算是都是必登之山都有其獨特山形及地理地位。

本次影片紀錄^影片27分23秒開始為當日夕陽之影片有手機及運動相機縮時，也有相機16分原時影像我覺得捨不得剪掉想看的山友可以看。

集集大山目前登山山路徑有二:第一條路線:一般都是從富山國小開富山產業道路及大山巷開車騎車上來，有14.5k的距離也是規劃給自行車騎行，不過現在路面不平設施老舊損害，路上沒看到人在走及自行車在騎。只剩偶而開車上來朝聖集集大山的汽車及機車，我2020年也有親自走過一次上下29k約花7個小時。因整座山被人工開發比較沒有走在山林之中的感覺。

富山國小旁挑戰型自行車道登山口。

第二條路線:就是從車埕農業休閒區開車4.7k從高山巷到孟宗竹林登山口、時間車行時間約20分鐘左右，沿途路況算還可以，只是道路狹窄會車不易，登山口標有停車區但沒看到使用的地方，只能靠路邊停車，連同下方約莫停8部車以下，這段路程約莫2小時10分約6k距離。

車埕孟宗竹林區登山口。

第一條路線:

集集大山上順撿大坪山及集集大山南峰基石

集集大山 車埕步道 加車埕休閒農業區車徑

GPX:https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=777262第二條路線:GPX:https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=777263

這是我把二條登山路線的登山路況實拍下來.

半夜1點多從家中騎車出發經大里路上都沒人。

04點51分到達自行車道登山口。

6.4k 在早上5點24分的水里雲海的燈光景。

早上6點20分瞭望台望向集集鎮的雲海秀。

來自拍。

早上7點37分的集集鎮雲海秀。

山頂的集集大山轉播站。

集集大山二等三角點基石編號1135.

自拍照。

車埕休閒農業區。

10點45分在孟宗竹林登山口。

登山口導覽牌。

車埕線前段都是在竹林旁走。

再來是土路土階上去到電塔、過電塔會變陡爬階梯。

中間有倒木。

山字的標柱。陡上到左手編一塊大石頭就結束變平坦。

然後就走出來到大山巷。

沿途11點39分的展望看向濁水溪。

路兩旁的芒草過長。

三角點在轉播站內。

11點59分到達三角點走了1小時10分鐘。

早上6點來一刷一次中午12點又來2刷看向日月潭全景。

待了半小時就原路下山、步道路少許地基流失。

下山經過明潭發電廠。

車埕火車站。

車埕小鎮。

再騎回富山國小進去找到集集大山下的小山大坪山基石。

集集大山南峰路口進去。

路上都指標。

下午4點找到集集大山南峰三等三角點編號5010。

4點32分已經看到遠方的雲海又飄上來。

越往高處越明顯。

5點17分第三度到集集大山看夕陽雲海。

試著抓住陽光。

美麗的夕陽。

太美了 到6點30分才捨得下山。

後記:

集集大山是一座非常美的山，不但是中部四大名山有著西雲海的美名，不管是早上6點雲海或者是傍晚6點雲海配合日出及夕陽都絕對是奇景，又是小百岳之一。又有規劃自行車道，本應該是遊客、登山客、單車愛好者人氣不斷才對，但由於疏於管理設施維護不力，登山路線停車不易，來此登山的人並不多，當地登山的山友比起我家旁邊郊山三汀山那人氣差一大截，來集集大山的愛山人也太少了，騎自行車的一位都沒有，只剩匆匆來開車上來跟三角點拍個照的人，大部份時間來的不對，你可能只看到一望無際藍天白雲單純的景色，不然就是白牆。相關單位對於登山路線、自行車道、停車，設施維護應該可以更加努力維護才對，我去山腳下逛了車埕、水里、集集都是很有特色的小鎮，規劃設施遊客不斷。集集大山你絕對值得被更好的對待真是感到可惜了。