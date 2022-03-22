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雲海、夕陽無敵震撼　一日三刷「南投集集大山」攻略

健行筆記 / 健行筆記紅綠燈

集集大山 集集大山南峰 大坪山:

前言: 

說起集集大山算是我很早接觸的山，因為在健行筆記，評選難度為低。又是小百岳之一，開始登山時幾乎都是以小百岳為選擇，那時覺得百岳很難登登小百岳也不錯。第一次去集集大山是2019年11月10日，第二次是2020年5月26日，這次走了自行車道29k上下，有去找集集大山南峰沒找著。上上周 進雄兄山友拍了集集大山的夕陽及雲海雲瀑給我很震憾。剛好我水社大山重拍影片，中部四大名山也想重新認真拍，這集集大山的紀錄之前只有用手機照片合成影片。之前雅社長也有找到集集大山南峰。我又看了健行筆記張中平神人山友的紀錄、又加碼大坪山。所以我今天一大早要6點前到要空拍拍雲海及日出縮時，然後要下山去水里再去車埕去孟宗竹林區登山口起登，再上去集集大山一日二刷，然後再下去水里吃完中餐，2點多再從自行車道上去去找大坪山及集集大山南峰，然後再上去集集大山拍夕陽雲海，一天上去集集大山三次，我從早上2點騎機車從太平出發，到晚上9點才剛到家。只有一句話就是累，因為今天的上山路不是很好開車，我想騎機車會比較方便但冬天騎機車真的冷又累，但是還好整天攝影下來集集大山 真的太美了

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我今天的攝影器材都拍到沒電。日出、雲海、夕陽都有拍到，又去車埕車站、明潭水庫。跑來跑去的??集集大山是台灣南投縣內境內一座山嶽，位於集集、中寮、水里三個鄉鎮交界處。同時是集集鎮知名景點之一。集集大山在台灣地理學而言，是歸屬於雪山山脈集集稜脈，海拔高度為1392公尺，基點是座二等三角點編號1135。由行政院體委會選出的台灣小百岳之一，編號 50。集集大山登山口起自富山國小，沿途有溪水潺潺流過，中低海拔的原始闊葉林與茂盛孟宗竹林交叉出現，生機盎然。從集集市區可直接眺望到集集大山。其山頂處有座紅白相間高塔，乃為電視公司轉播發射塔，已成為集集大山標的物。集集大山山頂設有眺望台、停車場，視野遼闊可透視日月潭、及濁水溪沿岸市區，如水裡、集集。甚至最遠可眺望到濁水溪對岸鄉鎮鹿谷，以及玉山山脈、中央山脈等名山。由於集集大山山頂處視野範圍甚廣，已成召覽喜好攝影人士前來取日月潭全景，與水里溪對岸的水社大山遙遙相望。集集大山也是中部四大名山之一:分別在台灣的南投縣有  東日月水社大山(2059公尺)、西雲海集集大山(1392公尺)、北魔王守城大山(2420公尺)、南朱雀 鳳凰山(1698公尺)。四大名山光是大山就有三座，再加鳳凰展翅在中部算是都是必登之山都有其獨特山形及地理地位。

本次影片紀錄^影片27分23秒開始為當日夕陽之影片有手機及運動相機縮時，也有相機16分原時影像我覺得捨不得剪掉想看的山友可以看。

集集大山目前登山山路徑有二:第一條路線:一般都是從富山國小開富山產業道路及大山巷開車騎車上來，有14.5k的距離也是規劃給自行車騎行，不過現在路面不平設施老舊損害，路上沒看到人在走及自行車在騎。只剩偶而開車上來朝聖集集大山的汽車及機車，我2020年也有親自走過一次上下29k約花7個小時。因整座山被人工開發比較沒有走在山林之中的感覺。

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富山國小旁挑戰型自行車道登山口。

第二條路線:就是從車埕農業休閒區開車4.7k從高山巷到孟宗竹林登山口、時間車行時間約20分鐘左右，沿途路況算還可以，只是道路狹窄會車不易，登山口標有停車區但沒看到使用的地方，只能靠路邊停車，連同下方約莫停8部車以下，這段路程約莫2小時10分約6k距離。

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車埕孟宗竹林區登山口。

第一條路線:

集集大山上順撿大坪山及集集大山南峰基石

GPX:https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=777262第二條路線:

集集大山 車埕步道 加車埕休閒農業區車徑

GPX:https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=777263

這是我把二條登山路線的登山路況實拍下來.

8597eae550963dbdda64cca676691b1d.jpg半夜1點多從家中騎車出發經大里路上都沒人。

aa68e11ea34ba0096b1737f930e280bf.jpg04點51分到達自行車道登山口。

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6.4k 在早上5點24分的水里雲海的燈光景。

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早上6點20分瞭望台望向集集鎮的雲海秀。

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來自拍。

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早上7點37分的集集鎮雲海秀。

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山頂的集集大山轉播站。

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集集大山二等三角點基石編號1135.

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自拍照。

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車埕休閒農業區。

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10點45分在孟宗竹林登山口。

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登山口導覽牌。

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車埕線前段都是在竹林旁走。

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再來是土路土階上去到電塔、過電塔會變陡爬階梯。

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中間有倒木。

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山字的標柱。陡上到左手編一塊大石頭就結束變平坦。

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然後就走出來到大山巷。

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沿途11點39分的展望看向濁水溪。

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路兩旁的芒草過長。

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三角點在轉播站內。

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11點59分到達三角點走了1小時10分鐘。

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早上6點來一刷一次中午12點又來2刷看向日月潭全景。

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待了半小時就原路下山、步道路少許地基流失。

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下山經過明潭發電廠。

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車埕火車站。

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車埕小鎮。

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再騎回富山國小進去找到集集大山下的小山大坪山基石。

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集集大山南峰路口進去。

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路上都指標。

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下午4點找到集集大山南峰三等三角點編號5010。

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4點32分已經看到遠方的雲海又飄上來。

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越往高處越明顯。

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5點17分第三度到集集大山看夕陽雲海。

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試著抓住陽光。

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美麗的夕陽。

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太美了 到6點30分才捨得下山。

後記:

集集大山是一座非常美的山，不但是中部四大名山有著西雲海的美名，不管是早上6點雲海或者是傍晚6點雲海配合日出及夕陽都絕對是奇景，又是小百岳之一。又有規劃自行車道，本應該是遊客、登山客、單車愛好者人氣不斷才對，但由於疏於管理設施維護不力，登山路線停車不易，來此登山的人並不多，當地登山的山友比起我家旁邊郊山三汀山那人氣差一大截，來集集大山的愛山人也太少了，騎自行車的一位都沒有，只剩匆匆來開車上來跟三角點拍個照的人，大部份時間來的不對，你可能只看到一望無際藍天白雲單純的景色，不然就是白牆。相關單位對於登山路線、自行車道、停車，設施維護應該可以更加努力維護才對，我去山腳下逛了車埕、水里、集集都是很有特色的小鎮，規劃設施遊客不斷。集集大山你絕對值得被更好的對待真是感到可惜了。

登山 水里 日月潭

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