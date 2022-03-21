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遠眺玉山群峰！鹿林山道享受高山美景 找尋摩里遜臺 & 開鑿之碑

健行筆記 / 健行筆記Sonia Chen

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2022 D0204 モリソン「摩里遜台」（  Morrison）&   新高登山道開鑿之碑

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 「國家文化記憶庫」有一張照片內容是從摩里遜（Morrison）平臺眺望塔塔加的鹿林山莊：似大浪起伏般的稜線，半山腰所見的是鹿林山莊，遠處突出的岩峰便是玉山主峰，而其前面稜線則為玉山西峰與玉山前峰的奇景。今天要去找 : 摩里遜（Morrison）平臺 & 新高登山道開鑿之碑

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2022 年假太珍貴,  台北雨卻下不停 初四上午坐火車來嘉義, 打算 D1 下午先來找 新高登山道開鑿之碑D2-D4 :  走霞山鐵道 探訪白雪村 與 拉拉喀斯神木群

去程 2/4台鐵自強 # 103汐止 06:07嘉義 10:09
 回程2/7台鐵自強 #134嘉義 15:56台北 19:42
 

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感謝輝哥願意陪同, 特地到嘉義火車站載我們Day 1 經過 迷糊步道   福爾摩沙白櫻花 雪白綻放 

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迷糊步道原稱米洋溪步道，全長約2.3公里，蜿蜒米洋溪畔，天性開朗的鄒族村民取「米」、「湖」(底)諧音，命名為「迷糊步道」

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Yes, just in time,正所謂 「 來得早, 不如來得巧」 驚豔雪白  福爾摩沙櫻又稱白色山櫻，台灣原生種， 是變異種的白色緋寒櫻

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車行經過 阿里山公路 83.2K  自忠派出所 特富野步道 起點,  此處可遠眺 玉山群峰, 你看 :  玉山主峰 和 玉山北峰 就在那裏, 在山之巔, 雲之端

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鹿林山登山口 - 新高登山道開鑿之碑 來回 :  共  4.32公里  / 2小時 50 分鐘高度上升 262 公尺 / 高度下降  211 公尺最高海拔 2761 公尺

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鹿林山登山口  位於 阿里山公路  (台 18 線)  106.1K 處公路旁有一面很大很明顯的水泥標示寫著 : 鹿林山登山口這裡剛好是公路轉彎處,  沒注意看,  很容易就會錯過感謝 輝哥,  熟門熟路,  我還真不知道 原來 鹿林山莊從這裡爬更近還以為要從 塔塔加步道 大鐵杉開始走

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這條  正港鹿林山登山口,   公路旁有一小型停車場大約 只能停 5-6 部車 吧

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一開始是 石階路,  步道狀況良好

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比起赫赫有名的塔塔加登山口,從這裡登鹿林山的人少, 相對比較安靜

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一離開台北陰霾的天氣,  腳步不自覺輕盈起來,登山小徑順著山勢一路延伸 , 快步踩著青苔覆面的石階,

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 山徑旁的大樹 濃密的樹根 盤根錯節, 相互交錯, 這株 樹抱石」 有故事嗎 ? 我這樣說著, 卻沒人回應我, 好吧 ! 就讓我留下無限驚奇亂想空間, 恣意神遊

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這裡有很多株 : 樹抱石披著青苔的樹根, 像隻大手緊緊糾纏著巨石

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之字型松針小徑,  踏石蜿蜒而上351da054e8ca39f0a7c2c516accfec5d.jpg久違了藍天台北的天空不只陰雨綿綿,  還低溫冷吱吱下個不停的雨讓人悶到快發瘋, 感覺心都長香菇了，果然,  離開台北 天氣真的是超好

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步道兩側箭竹叢中夾出一條小徑

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坡度緩陡適中,  海拔高度介於 2500-2800 之間,  巨木不少 , 不用氣喘吁吁爬高山,  也可以享受高山的美景

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鹿林山莊前石階步道扶搖直上有人硬是要說 : 會不會是神社的石階妳…. 中毒已深

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鹿林山莊（塔塔加）：【譯註】鹿林山莊是日治時期建造的日式平房，可容納約50人住宿，提供當時攀登新高山（玉山）的登山客住宿。 民國七十五年（ 1986）依原貌重修，目前不對外開放，僅限公務員申請住宿之用

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日觀晨曦,  夜摘星辰, 人品夠好, 你會看到雲海多到滿出來 就是不給你住,  目前不對外開放，僅限公務員申請住宿之用

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路旁邊駁上有 : 鹿林山莊」紅色標示

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腹地相當大,   地理位置得天獨厚,   鹿林山莊景觀很美

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 塔塔加駐在所舊址去年無意間看到前輩po 的 網致, 和 新高登山道開鑿之碑的照片心裡想以後有來附近爬山, 一定要來找看看,

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根據前輩的座標，定出 塔塔加駐在所 和 新高登山道開鑿之碑 的 相對位置鹿林山莊後方岔路, 先取左,  這裡有一個平台是 昔日 塔塔加駐在所的位置

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照片來源 : https://nrch.culture.tw/view.aspx?keyword=%E8%A8%98%E6%86%B6%E5%BA%AB&s=263279&id=0005763034&proj=MOC_IMD_001國家文化記憶庫裡, 真的找得到 : 塔塔加駐在所的照片好神奇,  目前只剩空地,

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三岔路口上方, 有一個廁所, 造型外觀古色古香

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 沿玉山林道順順往上走,  來到一個較寬的平台, 驚見右側山巔白雪靄靄的玉山主峰,  旁邊是玉山西峰 與 玉山峰, 照片中央就是 鹿林山莊那這裡應該就是 Morrison 臺

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摩里遜臺（塔塔加附近）：玉山，早期西方人稱「摩里遜山」（Mt. Morrison），塔塔加附近的一處高臺命名為「摩里遜臺」

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影像內容為由西往東眺望山腰上的鹿林山莊，及後方稜線經玉山西稜連接至玉山主峰的景象。照片說明 : 從摩里遜（Morrison）平臺眺望塔塔加的鹿林山莊：似大浪起伏般的稜線，半山腰所見的是鹿林山莊，遠處突出的岩峰便是玉山主峰，而其前面稜線則為玉山西峰與玉山前峰的奇景照片來源 : https://collections.culture.tw/Object.aspx?SYSUID=11&RNO=MgAwADAAMgAuADAAMAA3AC4AMAA0ADYANAA=

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根據前輩寫的座標位置,玉山林道一處寬稜右側小山頭找到 : 新高登山道開鑿之碑

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老照片來源 :https://www.facebook.com/1460063444313409/posts/httpisivatanblogspotcom201605blog-post_24html/28374854065711999162d2d13f7c65cca152ea424fd2ad16.jpg新高登山道開鑿之碑

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只剩下碑座, 碑體不見了f96fb2066f1a8ab3ce0c70485831de2e.jpg一個破的酒瓶拍攝角度不同 以前可能還沒挖那條林道所以他們可以站在正前面拍照

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碑體後方的樹木這棵可能是照片上 石碑後方的樹

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走了一段後方的山徑, 

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下切200 公尺會接上台18, 這是一條斷頭稜,走一小段,  原路回頭, 

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昔日登新高山, 有三條路線 : 1 水里坑 - 東埔溫泉- 八通關 - 新高山2. 嘉義阿里山-新高口-鹿林山-鹿林山莊-新高下-新高山3. 玉里- 卓麓-「蕨駐在所」- 大水窟 - 八通關-新高山 

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感覺很開心, 遠眺靄靄白雪覆蓋玉山主峰

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廢棄的玉山林道, 也不算太荒涼玉山林道於1967年開闢,  昔日由阿里山攀登玉山的重要途徑, 目前, 只剩下後段鹿林山莊至大鐵杉段, 供遊客登麟趾山、鹿林山的道路新高口至鹿林前山登山口 已廢棄, 日漸荒蕪登石山, 會走一段 玉山林道

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高山天氣變化快, 山邊白雲洶湧, 雲層堆疊玉山主峰 躲在雲海裡

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踩著滿足的腳步. 往山下走,  今晚宿 : 東埔山莊

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即使是原路來回的路線, 視線卻大不同山路旁發現張嘴的大鱷魚這需要多一點慧根 才看得懂的

玉山 登山 步道

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