遠眺玉山群峰！鹿林山道享受高山美景 找尋摩里遜臺 & 開鑿之碑

2022 D0204 モリソン「摩里遜台」( Morrison)& 新高登山道開鑿之碑

「國家文化記憶庫」有一張照片內容是從摩里遜(Morrison)平臺眺望塔塔加的鹿林山莊:似大浪起伏般的稜線,半山腰所見的是鹿林山莊,遠處突出的岩峰便是玉山主峰,而其前面稜線則為玉山西峰與玉山前峰的奇景。今天要去找 : 摩里遜(Morrison)平臺 & 新高登山道開鑿之碑一

2022 年假太珍貴, 台北雨卻下不停 初四上午坐火車來嘉義, 打算 D1 下午先來找 新高登山道開鑿之碑D2-D4 : 走霞山鐵道 探訪白雪村 與 拉拉喀斯神木群

去程 2/4 台鐵自強 # 103 汐止 06:07 嘉義 10:09 回程 2/7 台鐵自強 #134 嘉義 15:56 台北 19:42

感謝輝哥願意陪同, 特地到嘉義火車站載我們Day 1 經過 迷糊步道 福爾摩沙白櫻花 雪白綻放

迷糊步道原稱米洋溪步道,全長約2.3公里,蜿蜒米洋溪畔,天性開朗的鄒族村民取「米」、「湖」(底)諧音,命名為「迷糊步道」

Yes, just in time,正所謂 「 來得早, 不如來得巧」 驚豔雪白 「 福爾摩沙櫻」又稱白色山櫻,台灣原生種, 是變異種的白色緋寒櫻

車行經過 阿里山公路 83.2K 自忠派出所 特富野步道 起點, 此處可遠眺 玉山群峰, 你看 : 玉山主峰 和 玉山北峰 就在那裏, 在山之巔, 雲之端

鹿林山登山口 - 新高登山道開鑿之碑 來回 : 共 4.32公里 / 2小時 50 分鐘高度上升 262 公尺 / 高度下降 211 公尺最高海拔 2761 公尺

鹿林山登山口 位於 阿里山公路 (台 18 線) 106.1K 處公路旁有一面很大很明顯的水泥標示寫著 : 鹿林山登山口這裡剛好是公路轉彎處, 沒注意看, 很容易就會錯過感謝 輝哥, 熟門熟路, 我還真不知道 原來 鹿林山莊從這裡爬更近還以為要從 塔塔加步道 大鐵杉開始走

這條 「 正港」鹿林山登山口, 公路旁有一小型停車場大約 只能停 5-6 部車 吧

一開始是 石階路, 步道狀況良好

比起赫赫有名的塔塔加登山口,從這裡登鹿林山的人少, 相對比較安靜

一離開台北陰霾的天氣, 腳步不自覺輕盈起來,登山小徑順著山勢一路延伸 , 快步踩著青苔覆面的石階,

山徑旁的大樹 濃密的樹根 盤根錯節, 相互交錯, 這株「 樹抱石」 有故事嗎 ? 我這樣說著, 卻沒人回應我, 好吧 ! 就讓我留下無限驚奇的亂想空間, 恣意神遊

這裡有很多株 : 樹抱石披著青苔的樹根, 像隻大手緊緊糾纏著巨石

之字型松針小徑, 踏石蜿蜒而上 久違了藍天台北的天空不只陰雨綿綿, 還低溫冷吱吱下個不停的雨讓人悶到快發瘋, 感覺心都長香菇了,果然, 離開台北 天氣真的是超好

步道兩側箭竹叢中夾出一條小徑

坡度緩陡適中, 海拔高度介於 2500-2800 之間, 巨木不少 , 不用氣喘吁吁爬高山, 也可以享受高山的美景

鹿林山莊前石階步道扶搖直上有人硬是要說 : 會不會是神社的石階妳…. 中毒已深

鹿林山莊(塔塔加):【譯註】鹿林山莊是日治時期建造的日式平房,可容納約50人住宿,提供當時攀登新高山(玉山)的登山客住宿。 民國七十五年( 1986)依原貌重修,目前不對外開放,僅限公務員申請住宿之用。

日觀晨曦, 夜摘星辰, 人品夠好, 你會看到雲海多到滿出來 就是不給你住, 目前不對外開放,僅限公務員申請住宿之用

路旁邊駁上有 : 「鹿林山莊」紅色標示

腹地相當大, 地理位置得天獨厚, 鹿林山莊景觀很美

「塔塔加駐在所舊址」去年無意間看到前輩po 的 網致, 和 新高登山道開鑿之碑的照片心裡想以後有來附近爬山, 一定要來找看看,

根據前輩的座標,定出 塔塔加駐在所 和 新高登山道開鑿之碑 的 相對位置鹿林山莊後方岔路, 先取左, 這裡有一個平台是 昔日 塔塔加駐在所的位置

照片來源 : https://nrch.culture.tw/view.aspx?keyword=%E8%A8%98%E6%86%B6%E5%BA%AB&s=263279&id=0005763034&proj=MOC_IMD_001國家文化記憶庫裡, 真的找得到 : 塔塔加駐在所的照片好神奇, 目前只剩空地,

三岔路口上方, 有一個廁所, 造型外觀古色古香

沿玉山林道順順往上走, 來到一個較寬的平台, 驚見右側山巔白雪靄靄的玉山主峰, 旁邊是玉山西峰 與 玉山前峰, 照片中央就是 鹿林山莊那這裡應該就是 Morrison 臺

摩里遜臺(塔塔加附近):玉山,早期西方人稱「摩里遜山」(Mt. Morrison),塔塔加附近的一處高臺命名為「摩里遜臺」

影像內容為由西往東眺望山腰上的鹿林山莊,及後方稜線經玉山西稜連接至玉山主峰的景象。照片說明 : 從摩里遜(Morrison)平臺眺望塔塔加的鹿林山莊:似大浪起伏般的稜線,半山腰所見的是鹿林山莊,遠處突出的岩峰便是玉山主峰,而其前面稜線則為玉山西峰與玉山前峰的奇景照片來源 : https://collections.culture.tw/Object.aspx?SYSUID=11&RNO=MgAwADAAMgAuADAAMAA3AC4AMAA0ADYANAA=

根據前輩寫的座標位置,玉山林道一處寬稜右側小山頭找到 : 新高登山道開鑿之碑

老照片來源 :https://www.facebook.com/1460063444313409/posts/httpisivatanblogspotcom201605blog-post_24html/2837485406571199 新高登山道開鑿之碑

只剩下碑座, 碑體不見了 一個破的酒瓶拍攝角度不同 以前可能還沒挖那條林道所以他們可以站在正前面拍照

碑體後方的樹木這棵可能是照片上 石碑後方的樹

走了一段後方的山徑,

下切200 公尺會接上台18, 這是一條斷頭稜,走一小段, 原路回頭,

昔日登新高山, 有三條路線 : 1 水里坑 - 東埔溫泉- 八通關 - 新高山2. 嘉義阿里山-新高口-鹿林山-鹿林山莊-新高下-新高山3. 玉里- 卓麓-「蕨駐在所」- 大水窟 - 八通關-新高山

感覺很開心, 遠眺靄靄白雪覆蓋玉山主峰

廢棄的玉山林道, 也不算太荒涼玉山林道於1967年開闢, 昔日由阿里山攀登玉山的重要途徑, 目前, 只剩下後段鹿林山莊至大鐵杉段, 供遊客登麟趾山、鹿林山的道路新高口至鹿林前山登山口 已廢棄, 日漸荒蕪登石山, 會走一段 玉山林道

高山天氣變化快, 山邊白雲洶湧, 雲層堆疊玉山主峰 躲在雲海裡

踩著滿足的腳步. 往山下走, 今晚宿 : 東埔山莊

即使是原路來回的路線, 視線卻大不同山路旁發現張嘴的大鱷魚這需要多一點慧根 才看得懂的