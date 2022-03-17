湖光水色與小橋流水　「林內山獅山公園」愜意健行也能美拍

綠色－土路

藍色－橋梁

紫色

－基石

過程：停車場→鼎金一巷→親水廣場（落羽松區）→ 九曲橋 （靠北側）→落瀑區→ 九曲橋 （靠南側）→ 土路小徑 → 碎石板磚土階梯 → 土路岔路 → 碎石板磚土階梯 →磚頭水泥人行道→大水塔→ 林內山內政部三等三角點補點3-IC045 →水泥階梯（下去，途經碉堡、紅柱涼亭）→道德院旁階梯口→忠義亭→ 道德橋 →鼎金一巷→停車場

澄清寺內一棵酒瓶椰子樹下旁，似乎是土地界標之類的石柱，表面似乎刻著字。

老爸式笑話－－父親：「你知道為什麼這隻金獅子是公的嗎？」我：「為什麼？」父親：「因為金獅湖『公』園。」我：「XX嘞！」

明明對面就還有一隻母金獅子。（被樹遮擋住）

道德橋，回到停車場時從這座橋走回來。

落羽松區，天明水淨，山紫水明。

落羽松區湖岸有很多鴨子，還有來蹭飯的鴿子。

當然還有暴力鵝，不做死就不會死。父親：「來咬我啊？」

靠北側的九曲橋。

落瀑區旁的涼亭，水色倒影如明鏡。

落瀑區層層疊疊的水石階梯。

落瀑區，羊蹄甲和鳳凰木很搶鏡頭。

這裡有金獅湖的地圖，剛好寫這篇心得有官方名稱可以標註，不像寫海口山那篇需要自創一堆地形特徵名。 過了靠南側的九曲橋後，在樹林間可以看到一條能夠上山的土路小徑。雖然已知這附近有林內山的基石，但完全沒看過相關登山心得或是紀錄，與家人約好在停車場見面後，我便沿著小徑上山。雖然說是山徑但也是已經有人走過很多次並且鋪設相對安全的小徑。走到小徑的盡頭，是一段開闊的磚頭水泥步道，確認一下南北方向後，走一小段路後發現一座大水塔，在大水塔旁有鐵欄杆，在欄杆的底下就是「林內山內政部三等三角點補點3-IC045」的基石。

過了靠南側的九曲橋後脫離人行步道到一旁的樹林裡，樹林間有條土路小徑。 與家人暫別後，因為從來沒有讀過金獅湖附近的登山健行心得，所以有點小擔心地走進小徑裡。

回頭看向金獅湖，倒J字形的樹與小徑形成三角形。

上去一段出現小土坡，有碎石板磚與鋼筋疊建而成的樓梯。

回頭一看爬升的高度落差挺大的。圖中間可見垂直交叉的黃土小徑。

上到山頂有條寬闊的磚頭水泥人行道，有人類文明的氣息真好。

根據*花ㄦ的林內山/金獅湖步道，這個建築物為大水塔，起初我以為是公廁。欄杆旁仔細一看。

原來基石躲在欄杆旁，頂部還塗有紅漆。

林內山 內政部三等三角點補點 3-IC045（詳細連結），花崗石的特徵相當明顯，柱體本身保存良好。

原來同時也是一等衛星控制點。

下山走階梯旁有個像軍事碉堡的建築物。

很人性化的階梯，有扶手欄杆。

快到平地面時有座紅柱涼亭。

回頭看，紅柱涼亭旁還有一條路。

道德橋，初一早晨的天氣爽朗。

道德橋面，記得好像連汽車都能開過去。

朝西南向拍攝湖面。

我很驚訝於湖面竟然像鏡子般反射著湖岸的樹、建物及天空。過了道德橋後進到公廁解放，所謂人有三急，每次在心得中如此著重於上廁所這事，因為那也是生活中重要的一部份，當然在記憶中會深深記住遊歷完每個名勝景點後解放的快感。出了公廁後就和在停車場休息的家人會合，接下來去大社拜拜。 寫這篇心得所使用的材料不多，沒有騎YouBike上山的痛苦、迷失在樹林間的無助、鐮刀開路的疲憊、路程遙遠的公路、被狗追逐的恐懼或是地名歷史的解析，主要就是春節假期時的家庭團聚時刻，雖然心中還是掛念著實驗室的研究專題。