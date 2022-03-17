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湖光水色與小橋流水　「林內山獅山公園」愜意健行也能美拍

健行筆記 / 健行筆記林季宏

路線規劃：綠色－土路藍色－橋梁紫色－基石
  • 過程：停車場→鼎金一巷→親水廣場（落羽松區）→九曲橋（靠北側）→落瀑區→九曲橋（靠南側）→土路小徑碎石板磚土階梯土路岔路碎石板磚土階梯→磚頭水泥人行道→大水塔→林內山內政部三等三角點補點3-IC045→水泥階梯（下去，途經碉堡、紅柱涼亭）→道德院旁階梯口→忠義亭→道德橋→鼎金一巷→停車場
　　回到高雄後，週末兩天下著雨所以無法出門，只能在家玩《Minecraft》、《邊緣世界》和《死亡擱淺》體驗模擬戶外生存的感覺，想像自己在室外活動。春節連假的第4天，週一（1/31）下午沿著愛河去高雄美術館外圍的內惟埤文化園區（GPX）健走，之前還沒北上去清大的時候每天都會來這裡慢跑。看還有些時間就到柴山滯洪池公園（GPX）裡閒逛，稍微觀察一下山勢及鼓山高中週邊的交通狀況，為日後上去柴山做準備（仔細回想，之前上去十八尖山前好像都是這樣觀望的）。　　春節連假的第5天，週二（2/1）初一，老樣子會去老家附近的寺廟拜拜，之後再到澄清湖附近的澄清寺拜拜。有趣的是，因為疫情的關係進去廟裡需要量體溫噴酒精，當我把瀏海撥開準備量額溫時，負責此兩項工作的阿姨直接將酒精噴在我的額頭上，有一點點酒精進到我的眼睛裡，這也太兩光了！阿姨妳是太早起工作睡不飽昏頭了嗎？　　拜拜完後，想說去大社拜拜前還有一點時間，父親騎機車載著我去金獅湖附近晃晃。經過金獅湖福安宮後在附近的停車場停車，下車後附近有個公廁，我和家人四人一同沿著湖邊的步道緩慢步行，與我在新竹時的快節奏截然不同，壓制住想快走的念頭，到處看看湖光景色。

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澄清寺內一棵酒瓶椰子樹下旁，似乎是土地界標之類的石柱，表面似乎刻著字。b3cee336df6aef7b579c9a2cdc163b9c.jpg

老爸式笑話－－父親：「你知道為什麼這隻金獅子是公的嗎？」我：「為什麼？」父親：「因為金獅湖『公』園。」我：「XX嘞！」

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明明對面就還有一隻母金獅子。（被樹遮擋住）

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道德橋，回到停車場時從這座橋走回來。

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落羽松區，天明水淨，山紫水明。

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落羽松區湖岸有很多鴨子，還有來蹭飯的鴿子。

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當然還有暴力鵝，不做死就不會死。父親：「來咬我啊？」

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靠北側的九曲橋。

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落瀑區旁的涼亭，水色倒影如明鏡。

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落瀑區層層疊疊的水石階梯。

958d74d9c9d6caf703bde5f55115043e.jpg落瀑區，羊蹄甲和鳳凰木很搶鏡頭。

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這裡有金獅湖的地圖，剛好寫這篇心得有官方名稱可以標註，不像寫海口山那篇需要自創一堆地形特徵名。　　過了靠南側的九曲橋後，在樹林間可以看到一條能夠上山的土路小徑。雖然已知這附近有林內山的基石，但完全沒看過相關登山心得或是紀錄，與家人約好在停車場見面後，我便沿著小徑上山。雖然說是山徑但也是已經有人走過很多次並且鋪設相對安全的小徑。走到小徑的盡頭，是一段開闊的磚頭水泥步道，確認一下南北方向後，走一小段路後發現一座大水塔，在大水塔旁有鐵欄杆，在欄杆的底下就是「林內山內政部三等三角點補點3-IC045」的基石。

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過了靠南側的九曲橋後脫離人行步道到一旁的樹林裡，樹林間有條土路小徑。6fea2dd4c087bdbd57e5f3e9f1241f5f.jpg與家人暫別後，因為從來沒有讀過金獅湖附近的登山健行心得，所以有點小擔心地走進小徑裡。

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回頭看向金獅湖，倒J字形的樹與小徑形成三角形。

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上去一段出現小土坡，有碎石板磚與鋼筋疊建而成的樓梯。

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回頭一看爬升的高度落差挺大的。圖中間可見垂直交叉的黃土小徑。

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上到山頂有條寬闊的磚頭水泥人行道，有人類文明的氣息真好。

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根據*花ㄦ的林內山/金獅湖步道，這個建築物為大水塔，起初我以為是公廁。欄杆旁仔細一看。

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原來基石躲在欄杆旁，頂部還塗有紅漆。

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林內山 內政部三等三角點補點 3-IC045（詳細連結），花崗石的特徵相當明顯，柱體本身保存良好。

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原來同時也是一等衛星控制點。

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下山走階梯旁有個像軍事碉堡的建築物。

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很人性化的階梯，有扶手欄杆。

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快到平地面時有座紅柱涼亭。

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回頭看，紅柱涼亭旁還有一條路。

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道德橋，初一早晨的天氣爽朗。

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道德橋面，記得好像連汽車都能開過去。

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朝西南向拍攝湖面。

我很驚訝於湖面竟然像鏡子般反射著湖岸的樹、建物及天空。過了道德橋後進到公廁解放，所謂人有三急，每次在心得中如此著重於上廁所這事，因為那也是生活中重要的一部份，當然在記憶中會深深記住遊歷完每個名勝景點後解放的快感。出了公廁後就和在停車場休息的家人會合，接下來去大社拜拜。　　寫這篇心得所使用的材料不多，沒有騎YouBike上山的痛苦、迷失在樹林間的無助、鐮刀開路的疲憊、路程遙遠的公路、被狗追逐的恐懼或是地名歷史的解析，主要就是春節假期時的家庭團聚時刻，雖然心中還是掛念著實驗室的研究專題。

步道 公園 落羽松

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