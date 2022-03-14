高峰名岳翻山越嶺！ 「玉山八峰」勁風騰雲 感謝老天爺賞賜豪邁大景

健行筆記 / 健行筆記九層塔

排了兩年的圓峰山屋與營地，這次終於候補上了一個營位。諾大的圓峰營地，待了兩夜，都只有兩、三頂帳，看來中籤的人，出席率奇低!圓峰營地大，風也大的驚人！荖濃溪與楠梓仙溪上溯的谷風，在稜線上交織角力，整夜似颱風般怒嚎。帳篷隨風扭曲歪斜，猶如掙扎的躁馬，急欲掙脫束縛，感覺隨時就要脫韁而去。

8d657c2b2559e35a676a405cd0bc9028.jpg

越是疾風勁揚，圓柏越是綽約多姿

傍晚時分，滿眼柔黃橫映山區，隨著太陽西沉，大地立刻冷如冰窖。裹著睡袋，隔著地墊，刺骨的寒意仍陣陣襲來！寒夜難眠，一直在短暫的 “入睡-凍醒-發抖-入睡-凍醒-發抖”裡循環！玉山稜線是黑白郎君，一邊有漂亮的箭竹草原，親切可人；另一邊卻有險峻的斷崖，猙獰駭人，是一座標準的單面山地形。最佳的觀景點在中途的小南山，視野可以環景玉山西稜與南峰稜線。

4af7b283bc2b2315b398ee2e11e85709.jpg

小南山環景玉山西稜與南峰稜線

親臨南峰，可以親自感受遠觀的那股懾人氣勢。岩脈肌理分明，巉巖嶙峋錯落，一派陽剛威武的氣勢。攀行石徑，同雪山聖稜一樣，步步為營，步步有景。山頭渾圓的東小南山，三面塹谷，隔著荖濃溪與南二段連稜對望。從南峰走來，海拔緩降，立足山顛，雲氣蒸騰，盡眼的幽山煙谷。

bda69437c65593def8c33ee60e0f8999.jpg

東小南山

回頭往鹿山前進，不意循寬明的碎石路跡下稜，下切百米，驚覺稜勢方位有異，急返尋途。此歧途路跡明顯，已積履成徑，看來誤入的山友眾多！鹿山是位隱士，坐落在玉山山脈遙遠的東南稜尾，隔著荖濃溪與中央山脈比鄰而居。鹿山背倚玉山地壘，面仰中央山脈脊樑，四周盡是高峰名岳，鹿山就隱座在這巨峰環抱的深山弘谷。欲訪鹿山，得翻山越嶺，穿林越崖，順勢而下；拜辭鹿山，得翻山越嶺，穿林越崖，逆勢而上！

第三日清晨，早早起床收帳，待露了天光，嘗試走玉山南稜線。南稜線地質破碎，兩側盡是騰空懸崖，稜線上躁動的山風左右夾擊。保守地躬身，攀實了岩壁，深怕一不留神，給突如其來的強風給帶下崖去。小心翼翼，沿著瘦稜尋徑，左右繞，臨上主峰的垂岩前，還是大意誤下了岩溝。岩溝裡流石滑坡，陷步沒足，根本無法前行，只好攀回岩稜；發現路徑就隱在岩石後的懸崖邊！

b4eae0eae44191912d208ae571f39bbb.jpg

瘦稜碎徑的玉山南稜線

再訪東峰，頑心起意，想體會當年無鐵鍊的忐忑。心得是全程上攀可不借鐵鍊，下來不碰鐵鍊可就左支右絀，上下不得。

ad90cdfe1d502d1c3f41ca2b04fa6c3b.jpg

鳳尾岩領著玉山東峰形似徐步的蝸牛

行抵主峰，望著蜿蜒崎嶇，瘦稜碎徑的南稜線，心裡感激老天給的好天氣，成就這趟圓滿精彩的旅行，還賞賜了四周中央山脈與阿里山山脈的豪邁大景。回程順訪了前峰，在山霧裡攀巨石陣。基點處的箭竹比起二十年前高了許多，也遮了景(橫豎泛漫的大霧裡也不見景)。

近年入山者眾，玉山前峰綴冠玉山大名，短程近人，成了玉山群峰裡，最易親近的峰岳；不過山頂平台周遭的箭竹縫裡，也留下了大量的文明！

玉山 阿里山

延伸閱讀

玉山金十年大計 三路進擊

玉山金1,300人科技聯隊 成形

玉山下雪了！今晨6時5分降雪50分鐘已停 積雪0.7公分

瑞雪兆豐年 塔塔加遠眺玉山雪景搭配山鳥覓食櫻花迷人

相關新聞

高峰名岳翻山越嶺！ 「玉山八峰」勁風騰雲 感謝老天爺賞賜豪邁大景

排了兩年的圓峰山屋與營地，這次終於候補上了一個營位。諾大的圓峰營地，待了兩夜，都只有兩、三頂帳，看來中籤的人，出席率奇低!圓峰營地大，風也大的驚人！荖濃溪與楠梓仙溪上溯的谷風，在稜線上交織角力，整夜似

季節限定「老梅綠石槽」配遼闊海景美不勝收　再至金山神秘海岸賞巨岩

特殊景觀對我似乎有著致命吸引力。想像著整個海岸染成鮮綠色彩的奇特美景～從富貴角燈塔步道走入 走上觀海平台，眺望綠石槽海岸線、富貴角，出海口；遼闊海景盡收眼底。 你可以再

整片海灣盡收眼簾　「車城龜山步道、石門古戰場步道」適宜一家人的健行路線

最近台灣似乎很受國際的重視,從日本 澳洲到美國 歐盟,紛紛發表聲明宣示台灣安全的重要性。殊不知早在150年前台灣名聲早就響遍全世界了然而在不同的時空背景下,卻有不同意義與影響。首先是發生在1867年的

搭公車能到！「陽明山橫嶺古道」京都竹林美景盡收、至秘境賞梅 還有牛奶溪溫泉

台北陽明山有個百年歷史橫嶺古道媲美京都嵐山竹林隧道的綠意美景，一連幾日的冬雨陰霾後kitty終於等到台北好天氣，約了朋友一起去陽明山橫嶺古道新春健行、秘境"澄園"賞梅花，下午在風景秀麗的前山1號公園悠

芬多精吸到飽　輕鬆征服北市第一高峰「七星山小百岳」

時隔兩週，陽光先生終於願意露臉了，趕緊把年前連續三年都中籤的「111年春節登七星山，一起迎新春！」走完(有期間限定 2/1 至 2/15)。好幸運，今天沒什麼人...。登七星山小百岳，比較熱門的登山口

「能高越嶺」親切款高山健行山徑　山景水色、雄偉奇萊連峰齊收

能高越嶺道，估計應該是台灣目前唯一仍具實業功能的高山越嶺道。走了幾趟能高越嶺西段，心裡就一直冀存著對東段的嚮往，不意初心不移，此番寄望得酬！屯原至天池山莊，是條親切又景觀豐富的高山健行山徑。路勢平緩，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。