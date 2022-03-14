高峰名岳翻山越嶺！ 「玉山八峰」勁風騰雲 感謝老天爺賞賜豪邁大景

排了兩年的圓峰山屋與營地，這次終於候補上了一個營位。諾大的圓峰營地，待了兩夜，都只有兩、三頂帳，看來中籤的人，出席率奇低!圓峰營地大，風也大的驚人！荖濃溪與楠梓仙溪上溯的谷風，在稜線上交織角力，整夜似颱風般怒嚎。帳篷隨風扭曲歪斜，猶如掙扎的躁馬，急欲掙脫束縛，感覺隨時就要脫韁而去。

越是疾風勁揚，圓柏越是綽約多姿

傍晚時分，滿眼柔黃橫映山區，隨著太陽西沉，大地立刻冷如冰窖。裹著睡袋，隔著地墊，刺骨的寒意仍陣陣襲來！寒夜難眠，一直在短暫的 “入睡-凍醒-發抖-入睡-凍醒-發抖”裡循環！南玉山稜線是黑白郎君，一邊有漂亮的箭竹草原，親切可人；另一邊卻有險峻的斷崖，猙獰駭人，是一座標準的單面山地形。最佳的觀景點在中途的小南山，視野可以環景玉山西稜與南峰稜線。

小南山環景玉山西稜與南峰稜線

親臨南峰，可以親自感受遠觀的那股懾人氣勢。岩脈肌理分明，巉巖嶙峋錯落，一派陽剛威武的氣勢。攀行石徑，同雪山聖稜一樣，步步為營，步步有景。山頭渾圓的東小南山，三面塹谷，隔著荖濃溪與南二段連稜對望。從南峰走來，海拔緩降，立足山顛，雲氣蒸騰，盡眼的幽山煙谷。

東小南山

回頭往鹿山前進，不意循寬明的碎石路跡下稜，下切百米，驚覺稜勢方位有異，急返尋途。此歧途路跡明顯，已積履成徑，看來誤入的山友眾多！鹿山是位隱士，坐落在玉山山脈遙遠的東南稜尾，隔著荖濃溪與中央山脈比鄰而居。鹿山背倚玉山地壘，面仰中央山脈脊樑，四周盡是高峰名岳，鹿山就隱座在這巨峰環抱的深山弘谷。欲訪鹿山，得翻山越嶺，穿林越崖，順勢而下；拜辭鹿山，得翻山越嶺，穿林越崖，逆勢而上！

第三日清晨，早早起床收帳，待露了天光，嘗試走玉山南稜線。南稜線地質破碎，兩側盡是騰空懸崖，稜線上躁動的山風左右夾擊。保守地躬身，攀實了岩壁，深怕一不留神，給突如其來的強風給帶下崖去。小心翼翼，沿著瘦稜尋徑，左拐右繞，臨上主峰的垂岩前，還是大意誤下了岩溝。岩溝裡流石滑坡，陷步沒足，根本無法前行，只好攀回岩稜；發現路徑就隱在岩石後的懸崖邊！

瘦稜碎徑的玉山南稜線

再訪東峰，頑心起意，想體會當年無鐵鍊的忐忑。心得是全程上攀可不借鐵鍊，下來不碰鐵鍊可就左支右絀，上下不得。

鳳尾岩領著玉山東峰形似徐步的蝸牛

行抵主峰，望著蜿蜒崎嶇，瘦稜碎徑的南稜線，心裡感激老天給的好天氣，成就這趟圓滿精彩的旅行，還賞賜了四周中央山脈與阿里山山脈的豪邁大景。回程順訪了前峰，在山霧裡攀巨石陣。基點處的箭竹比起二十年前高了許多，也遮了景(橫豎泛漫的大霧裡也不見景)。

近年入山者眾，玉山前峰綴冠玉山大名，短程近人，成了玉山群峰裡，最易親近的峰岳；不過山頂平台周遭的箭竹縫裡，也留下了大量的文明！