開啟五峰天際線首部曲　「比大鳥縱走」還能遠眺加里山

這條路線很久之前即有耳聞，由比林、大窩、鳥嘴三座合稱，算是相當著名的路線，加上剛好我還缺了新竹三鳥的最後一鳥就在這條路線上，來走走正好順便收一收，進入山徑後沿途幾乎走在舒服的森林內，偶有展望處，還有杉林、駐在所遺址等特色，這段山徑同時是五峰天際線的其中之一，除了今日行程，之後也許會將其他路段先各走一回，日後看能不能挑戰全線一次走完。其實出發前原本有想若比大鳥完成後，有沒有機會再加走個鵝公髻山，變另一個可愛的縱走名稱鵝比鳥大，但從中和騎機車下來含吃早餐(等的有點久)，加上確認路的時間，實際到登山口已經比原訂時間慢了1小時多，其實騎到登山口前沿途已經有不少雲海景觀，只是為了趕時間沒能停下來好好拍個照有點可惜，地圖上搜尋不到鳥嘴山露營區，可以定位白蘭雨量計，行車路途看到八角亭時就可以找地方停車了。

0835八角亭出發

大部份人走比大鳥都是先上鳥嘴山，回程取另一處出口下產道回八角亭，我還是想看看有沒有機會加鵝公髻山，一開始先取左邊產道。取產道直行，後面會有一段水泥路爬坡

入山徑前會經過私人農園，這裡視野非常好，往竹東方向有著不少雲海，早上騎車隨著高度爬升，由陰天變大霧再變成藍天雲海，超讚的。進森林前的好風光

進入柳杉林，先熱身一段爬坡接上比大鳥路徑

接上稜線山徑，左往大窩右往鳥嘴，大部份走比大鳥的山友由此下山

到第一個分叉路，左腰繞右稜線，先取右

由樹林向外看，南庄這一側同樣滿滿雲海

取右稜線路有部份地方較窄步伐要注意外，整體好走

抵達下一處叉路

從離線地圖看已經知道第一處叉路不管選左或右都會到第二個叉路，第二個叉路才是繞過與登頂大窩山的差別，續取稜線路往大窩山。0939，出發起算3.5K抵達今日第一座山頭

循著稜線走來到第三處叉路

除了第一處叉路外，第二、第三個叉路都有不錯的休息腹地，再來往比林山的路徑，到展望點前平緩好走，由樹林向兩側山谷看去都是滿滿雲海景，樹林內也同樣偶有佳作。這段輕鬆好走，好好享受

別人有星光大道，我有日光大道

山林光影

走約800M抵達一處展望點，不過隨著樹木生長，景觀明顯受限，雖然我很喜歡爬山有漂亮的展望點，但不需要太強求。正中間那顆小樹後方就是下一處目的地，比林山

後方是樂山雷達站

由這展望點開始，一共過三處小山頭，第四座就是比林山，展望點往下一段小陡坡，隨後快速度通過兩座小山頭，第一做小山頭前有一處更棒的眺望點，通過第二座小山頭則會抵達軍營遺址。

這一處小上坡是本日全場視野最好的地方

展望點對面是苗栗最好認的小百岳-加里山

鹿坑山及樂山雷達站

看到人工駁崁處就是日軍軍營遺址

這裡是一處絕佳休息大空地

此處地圖是寫日軍軍營遺址，實際是大窩駐在所，通過這裡後平緩的前進一小段，接著連續上坡，中途還是有小停留拍照一會，第三個小山頭大略是上坡結束時左手邊會有有一塊明顯空地，此時離比林山也不遠了，剩下60M的爬升量。好個水管指引

森林內最喜歡拍這種斜射光的場景

上坡告一段落左手邊的空地

剩下的路走著走著突然就到達了

11點抵達比林山

從比林山這邊有往比林山東北峰及樂山林道兩條路線，通往樂山林道9.5K即為五峰天際線的前段，另轉往鹿山是另一條升級版路線南雙鹿比大鳥，不過這都需要有車子做接駁才行。一路走來沿途除了拍照沒什麼停留，可能是一直想看看時間夠不夠再加走鵝公髻山，速度有在拉，要好好做個補充，這裡先大休提前吃午餐，1120開始折返。比林山回程，先收起相機腳架專心走路，過駐在所遇到一隊人馬，我還以為今天要包場了，互相打個招呼。回到展望處，加里山今天也賺到了，12點了居然還沒起雲霧

返程經大窩山的叉路改走腰繞下山，這邊再遇到一組人馬正在吃午餐，不久再腰繞路上再遇到一組人，最後再碰到一對獵人夫妻，原來今天我在這條路徑上並不寂寞，只安排比大鳥的話也確實不用太早就出發。腰繞路部份地方又滑又陡，其餘部份還算好走

沒事再來拍拍杉木林的天空

快回到稍早接上稜線的叉路前，有一處空地稍作休息，離鳥嘴山還有1.8K，看一看時間，大概要有無法加碼心理準備了。往鳥嘴山左側沿途都相當陡峭

前行部份路段是急陡的短上坡

遇到竹林表示由露營區上來的叉路快到了，此時已經1點了

叉路口，讓我想想待會要怎麼決定

叉路過後到山頂這一段爬升不多，但也是急陡坡

登頂-比大鳥完成

登頂時已經1點半了，這時內心陷入去與不去鵝公髻山的交戰，從這開算來回大約8K，想沿途拍照什麼的回程大機率摸黑，但單純趕火車撿山頭就不是我的興趣，不為走而走，最後決定見好就收，山頂這曬曬太陽，打電話去跟朋友聊個天，等會下山，既然不去鵝公髻山了，時間多出不少，就找些地方拍拍照好了。個人自己對這張挺喜歡的

下山往露營區要經過一處超級滑的陡下坡，本日全場溜最大力的一下就在這，單純走比大鳥的人建議鳥嘴山先上，回程從另一個登山口出去會比較舒服。這一段真的是有夠滑

下完這段的心情全寫在表情上

出了登山口的產道視野真的棒

今天如果有續走鵝公髻的話會經過的兩座小山頭

經過鳥嘴山露營區，有好幾區，規劃的還不錯

往八角亭最後的產道上種植許多櫻花，成了這時間點最美麗的風景

看一下是什麼櫻，一開始就覺得是昭和櫻，看到特徵後確認

昭和櫻最好認的特徵，在辨尖的裂痕，依現場還有大量花苞的情況，再過幾天才會是最大的盛開期，來露營的朋友還能剛好賞櫻，續行產道回到八角亭停車處，這樣走著走著竟然也有14K了，也有足夠的運動效果了，鵝比鳥大這路線我想日後湊車可接駁再來走吧，本日步行里程14.15K。回家再花2小時半左右騎回去，好久沒這樣騎機車跑遠途了，看起來還行呢。

原文連結=>開啟五峰天際線首部曲-比大鳥縱走