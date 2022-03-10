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台南晚間傳情殺案！1女胸部遭刺穿亡 男友行兇後逃逸

健行大調查／最愛獨攀的三個星座出爐！山友最常爬的山類別是？

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還記得上個月我們舉辦為期三週的「登山健行大調查」嗎？從2021/12/27— 2022/1/17期間，收集了5,028 份問卷，從日常登山健行習慣、後疫情時代影響，到個人裝備分析等等，以不同面向蒐集山友經驗，希望能藉此進一步了解山友的想法與喜好。(繼上篇：

三級警戒期間，山友們最愛這些運動！調查：這群人不畏疫情仍走向戶外；此篇為【日常登山健行習慣】調查結果，陸續將會有不同主題推出喔。)本問卷中，填問卷者的年齡層分佈如下：

  • 16～25歲佔  4.5%
  • 26～35歲佔 17.1 %
  • 36～45歲佔 31.7%
  • 46～55歲佔 31.8 %
  • 56歲以上佔 14.6 %

▌山友最常爬哪一種山呢？

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▌2021年，平均每個月走幾條路線？

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▌2021年，主要爬山的天數為何？

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▌2021年，你是獨攀？揪朋友？網路自組隊？還是跟商業團呢？

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▌資訊爆炸時代，你都是從哪個管道獲得資訊？

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▌除了登山健行，你還幹嘛？

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