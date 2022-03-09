俯瞰石門水庫碧綠湖水　桃園大溪「新溪州山O形路線」沿路有樹林綠蔭

陰雨綿綿的台北，來桃園避雨，選了新溪洲山的O形路線來走，沿路茂密的樹林，偶有微風吹進，很適合夏季避暑攀爬；一開始是石階上坡，中段是平緩好走的山徑，後段則是今天的重頭戲...拉繩陡上，想練腿力的不能錯過，是一條很有趣的小百岳路線；登頂俯瞰碧綠閃閃發光的的石門水庫，豐盈的湖水，搭配蔚藍的天空，讓人心曠神怡！

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新溪州山介紹

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新溪州山位於桃園大溪，溪州山海拔578公尺、新溪州山海拔475公尺。

行程規劃

行程規劃

所需腳程

廁所區域

溫馨提醒

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溪洲山 步道 ，舊名「福山巖登山步道」，位於石門水庫北側，隔著石門大壩與石門山遙遙相對，為小百岳之一，也是桃園市知名的郊山路線。路況清晰、修築良好，尤其稜線步道，非常寬大好走，全程大多都有樹蔭遮蔽，一年四季皆非常適宜！居高臨下的溪洲山，步道有多處有極佳展望，可俯瞰石門水庫及桃園台地，天氣好時，甚至還能看到龜山及林口地區呢！若下山覺得走不過癮，還可以到石門水庫風景區內走走，漫步於樹林間，體會「北台灣最佳賞鳥景點」的蟲鳴鳥叫，享受大自然的立體音響！• 登山口 > 愚公亭 > 新溪州山 > 折返回愚公亭 > 竹林岔路 > 溪州山 > 折返回竹林岔路 > 下山到桃園客運新村站 > 登山口。• 新溪州山O形路線，來回約8.7公里，含休息+狂拍照時間約3.5-4小時。• 石門水庫坪林管制站內有廁所可使用，起登後第二個岔路往泰安堂也有廁所。• 至愚公亭前，都是一路石階上坡，為原始森林山徑，需小心濕滑，之後的路多為平緩路線，直到竹林岔路後，需一路陡上拉繩上溪州山；中後段岔路多，且沒有標示，往較清楚的方向走即可，也建議下載GPX辨識路線！整體難度普通，對有在爬山運動的朋友們來說不難。

路程紀錄

⥅ 上午抵達石門水庫坪林管制站，停車入內需要付停車費，裡面有廁所可以使用。

⥅ 管制站外有一處空地可以停車，或是找路邊停放。

⥅ 11:23 接著往坪林公車站牌走，就可以到登山口，其實就是背對著管制站走的右邊，就可以到登山口。

⥅ 11:25 一開始是水泥車道緩上，第一個岔路取右。

⥅ 11:29 第二個岔路一樣取右，取左可以到泰安宮，也有廁所可使用。

⥅ 途中看到的一個標語牌，說得很好！立馬合照跟大家分享，愛山惜山，把垃圾帶下山～走完一圈下來，真的發現沿路沒什麼垃圾！很開心～也有可能是附近居民經常維護，才能維持良好的山林環境，因為我們還有遇到一個大哥在修整步道，馬上跟朋友一起向大哥表達感謝！無私的付出，讓大家有完善的步道可以走，誠摯的感恩。

⥅ 茂密的相思樹，微彎的樹幹跟樹枝，形成一個大自然的拱門，看起來很可愛。

⥅ 蓊鬱的闊葉林，讓人走起來很放鬆。

⥅ 11:36 跟著指標往溪州山繼續前進。

⥅ 11:46 途中一處休息地，一路都是石階上坡，在這裡休息一下，補充水分。

⥅ 因為今天天氣還不錯，所以走起來沒有很濕滑，但看得出來石頭上其實有一些苔癬，所以還是要小心行走，避免失足。

⥅ 12:11看到這個拱門就代表！要抵達愚公亭囉，結束今天的石階上坡路線。

⥅ 拱門上來是一座大公園，有很多健身器材、盪鞦韆、單槓等，我們還在這裡玩了一下才走。

⥅ 要前往新溪洲山，拱門一上來就要右轉。

⥅ 大概走五分鐘就可以抵達，而且都是平路，很快就到了。

⥅ 12:22 順利抵達新溪洲山，這裡的展望都被樹木遮蔽了，所以拍完照就折返回愚公亭。

⥅ 12:38 公園這裡腹地滿大的，四通八達，要往溪州山，就往愚公亭後方這條路線走。

⥅ 12:39 岔路處往左走。

⥅ 12:57 接著一樣跟著指標走，後面還有部分沒有指標的岔路，往路徑比較清楚的那條走就對了，也建議要下載GPX搭配使用，避免走錯路～

⥅ 13:04 從愚公亭過來，一路都很平緩，可以邊走邊聊天，終於到了竹林岔路，取右往溪州山去，等下回程會再回到這裡，則取左下山去。

⥅ 往溪州山的路線就是今天的重頭戲，練腳力的陡上拉繩路線，從這裡開始。

⥅ 這裡多為泥土樹根路線，即使今天天氣不錯，山徑也有點濕滑，如果天氣不佳，應該會更泥濘濕滑，再小心留意～

⥅ 13:25 接著到觀景平台。

⥅ 平台看出去的風景。

⥅ 這之後的山徑就比較平緩了。

⥅ 13:37 看到這個休息處就代表登頂拉！三角點基石就在旁邊，一開始還沒注意到，因為被一旁的石門水庫湖水風景給大大吸引了。

⥅ 親眼看比照片更美，碧綠清幽的湖水，閃閃發光的，搭配相思樹讓藍天若隱若現的，很像一幅山水畫作！

⥅ 接著原路回到剛剛的竹林岔路，往左下山去。

⥅ 下山就輕鬆多了，幾乎都是枕木階梯或石階往下。

⥅ 看到土地公廟就代表順利下山，下來這裡是桃園客運新村站，再沿著馬路走回管制站取車，結束今天的溪州山O形路線。